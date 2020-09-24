Послом США в Украине станет генерал, искавший оружие массового уничтожения в Ираке

На Украине возможное назначение Дейтона восприняли с воодушевлением

На сайте Госдепа США появилась информация, что на должность посла Вашингтона в Киеве номинирован генерал-лейтенант вооруженных сил США Кит Дейтон. Теперь его кандидатура должна быть утверждена Конгрессом. Никаких претензий к нему ни у республиканцев, ни и демократов нет. Так что у Дейтона есть все шансы отправиться в Незалежную в самое ближайшее время.

На Украине возможное назначение Дейтона восприняли с воодушевлением, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал без пяти минут посла «классным мужиком».

«Мы готовы хоть завтра его принять, но все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем», – заявил глава украинской дипломатии.

Откуда же такая радость по поводу нового назначения? Эксперты утверждают, что кандидатура Дейтона призвана усилить украинско-российское противостояние незадолго до президентских выборов в США и местных на Украине.

Продемонстрировать всему миру, что США последовательны в своих действиях, а также убедить избирателей в Соединенных Штатах, что Белый дом под руководством Трампа не пойдет ни на какие уступки Москве, а Европу в том, что «США своих не бросает».

Вместе с тем политологи не предполагают, что дело дойдет до открытого противостояния США и России на территории Украины, но вот управляемость украинскими делами Соединенных Штатов явно повысится.

Что известно о кандидате на должность посла?

Киту Дейтону 71 год, более 40 лет он отдал службе в вооруженных силах США, вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. Был военным атташе посольстве США в России.

«Дейтон был координатором безопасности США в Израиле, директором по стратегии, планам и политике Пентагона, директором по операциям разведывательного управления обороны, в том числе в качестве директора Исследовательской группы Ирака, занимавшейся поиском оружия массового уничтожения в Ираке», – сообщается на сайте Госдепартамента.

Именно под руководством Дейтона были «обнаружены» доказательства наличия у Ирака оружия массового поражения, в том числе, к его заслугам относят и пресловутую «пробирку Пауэлла» с якобы отравляющим веществом огромной силы, обнаруженным на территории Ирака. Действия исследовательской группы во многом стали решающим аргументом для развязывания войны в Ираке, стоившей жизни не только многим иракцам и американцам.