«Я бы сидела в тюрьме или наркотики бы меня убили»: участницы шоу «Пацанки» - о своей новой жизни

На «Пятнице!» начинается 5-й сезон реалити-шоу «Пацанки», где с девушками с трудной судьбой работают педагоги, психологи и т. п., помогая им сойти со скользкой дорожки, начать здоровую, счастливую жизнь и измениться - в том числе и внешне.

На «Пятнице!» начинается 5-й сезон реалити-шоу «Пацанки», где с девушками с трудной судьбой работают педагоги, психологи и т. п., помогая им сойти со скользкой дорожки, начать здоровую, счастливую жизнь и измениться - в том числе и внешне. Красноречивее некуда проект характеризует несколько слоган «Из жабы - в красивые бабы» (кажется, на «Пятнице!» испугались собственной смелости и этот вульгарный, но остроумный девиз толком не использовался).

Через школу «Пацанок» прошли десятки участниц — среди них были и откровенно асоциальные личности с криминальным прошлым, алкогольной и наркозависимостью (Макаренко бы одобрил), так и запутавшиеся в самих себе девушки с глубокими психологическими проблемами. Всех их объединяло одно: желание все поменять. «КП» попросила рассказать нескольких участниц старых сезонов «Пацанок» о том, что они получили на шоу и кто они теперь.

Юлия Ковалева. Фото: «Пятница!», instagram.com

Юлия Ковалева, 1-й сезон, 2016: «Боль и негатив можно обратить в силу»

«Я жила исключительно мужским мировоззрением: карьера, финансы. Я качалась в качалке, самоуничтожала свою жизнь алкоголем, злоупотребляла никотином. Я видела, что в жизни моих одноклассников, сокурсников происходит развитие, они заводят семьи, у них есть дачи, дома, бани, собаки, дети, а у меня ничего не происходит в личной жизни. Ни дома, ни семьи. Только карьера и самоуничтожение своего физического тела. Меня постоянно сопровождали болезни, было две попытки суицида.

После шоу я продолжила активно работать над собой, изучать психологию, саму себя, аспекты женственности, взаимоотношения с мужчинами. Написала книгу. Сейчас у меня есть собственный образовательный проект: мы занимаемся играми трансформационного характера, тренингами, практиками, то есть я не только меняюсь сама, но и помогаю другим.

Для меня человек прежде всего творец. Судьба ни хрена не предопределена! Боль и негатив можно обратить в силу. Самая глубокая темнота внутри каждого из нас — это и есть свет»

Анна Горохова. Фото: «Пятница!», instagram.com

Анна Горохова, победительница 3-го сезона, 2018: «Я все осознавала, но не могла остановиться»

«Моя жизнь завертелась очень быстро, появились наркотики, клубы, я стала употреблять каждый день уже не просто траву, а порошок. Это было страшно. Я все осознавала, но не могла остановиться. Потом произошел один случай, из-за которого мне срочно нужно было переехать из города. Начались депрессии, я плакала, была как оголенный провод.

До 18 лет вся моя жизнь была одним черным пятном. Злость, нервы, драки, скандалы, алкоголь и наркотики.

В «Пацанках» я поверила в себя. Я расцвела в прямом смысле! Сейчас я учусь заочно в колледже современного управления, специальность «Туризм». Я ищу себя. Мне всего 21 год. Пробую снимать скетчи, пытаюсь писать сценарии, мне приносит удовольствие блогинг, съемки. Снимаю небольшое шоу для TikTok. Изменилась ли я? Однозначно да. Внутренне, конечно, больше, чем внешне.

Если бы не проект, все было бы максимально плохо ,я думаю. Я бы сидела в тюрьме. Или наркотики бы меня убили. Человек удивительное создание. Мы ко всему привыкаем, сами все можем разрушить, построить. Можно изменить все, если сильно захотеть».

Ксения Милас. Фото: «Пятница!», instagram.com

Ксения Милас, 3-й сезон, 2018: «Каждый сам определяет, кто он на шахматной доске»

«Я не принимала себя, свое тело, это сказывалось на общении с семьей. С мамой не общалась три года и только после проекта мы начали в новом ключе наши отношения.

Я хотела дать волю внутренней маленькой девочке, чтобы она прочувствовала, как это быть уже в другом возрасте, но оставаться девушкой. Это был мой личный социальный эксперимент. На проекте психологов и редакторов я не подпускала, не открывалась, была закрыта. После проекта я поняла, что вся моя плохая история закончилась, и нужно из нее вылезти. Сейчас я ведущая «Ревизорро» на «Пятнице!» и есть еще проект, который я хочу в скором времени запустить.

Только одной судьбе известно, кем бы я была, если бы не было тогда «Пацанок». Мы в этой игре не пешки - каждый сам определяет, кто он на шахматной доске. Я считаю, можно втиснуться, было бы желание. И цветок может прорасти через асфальт».

Диана Чрагян. Фото: «Пятница!», instagram.com

Диана Чрагян, победительница 4-го сезона, 2019: «Я заполняла анкету в сильном алкогольном опьянении»

«В момент отчаяния заполнила анкету, без четкого осознания, что и зачем я делаю. Я была сломана, заморожена. Находилась под гнетом насилия, абьюза, зависимости и психических расстройств. Я заполняла анкету в сильном алкогольном опьянении, прячась в ванной от разъяренного сожителя. Мне просто хотелось, чтобы произошло что-то, что перевернет мою жизнь. Сама ее перевернуть я была не в состоянии.

Я иногда шучу, что стала более охреневшей. Я стала уверенней в себе, остро ощущаю свои личные границы. Научилась вычеркивать людей, разговаривать твердо и жестко, настаивать на своем. Уважаю и осознаю свою личность и уникальность.

Я работаю в ресторане и магазине косметики для волос, занимаюсь творчеством. Пью алкоголь раз в 5 меньше, чем пила раньше. Курить, к сожалению, не бросила. У меня заботливый и внимательный мужчина и планы на будущее. Я продолжаю иногда работать с психологом, когда чувствую внутренний разлад, и не боюсь это признать.

Самое главное - меня разговорили. Научили не стыдиться себя. Без их помощи, боюсь, я бы продолжила путь слепого и яростного самоуничтожения.

Человек хозяин своей судьбы. Но он не каменный идол. Он должен осознавать, что просить помощи на своем пути - нормально, нужно и необходимо. Если человек сам для себя Бог и самая большая любовь, то он свернет горы. На данный момент я готовлюсь к собственному творческому вечеру в Санкт-Петербурге, где буду петь и читать вживую. Я планирую выпускать еще песни и видео, поэтому пока пишу и коплю деньги».

Анастасия Антонова. Фото: «Пятница!», instagram.com

Анастасия Антонова, 4-й сезон, 2019: «Оказывается, можно жить, а не существовать»

«Моя трудная судьба по большей части заключалась в отторжении близких людей и не близких мне людей. Меня не принимали в обществе и в семье. Я была сломлена и разбита. Невозможно описать словами то, что я чувствовала в тот период времени. Мне всегда хотелось кричать о боли, но я привыкла, что меня никто не слышит. И спасала только мысль, что в этом месте мне помогут справиться с моими переживаниями.

Проект дал мне новую себя, заставил посмотреть на мир другими глазами. Оказывается, можно жить, искать цели и преодолевать их, а не существовать. Я стала более жизнерадостной, изменила контроль над умом, отпустила прошлое, простила себя и других.

С мамой у нас наступило полное доверие и понимание друг друга. Для меня этот факт является самым главным. Мы многое не можем изменить. Но когда судьба дает шанс на успех, что с этим шансом делать решать только нам.

В финале мне подарили сертификат на бесплатное обучение и я не стала упускать такую возможность, так как я очень хотела поступить на юридический факультет, выучиться на юриста. Сейчас живу в Москве, учусь, учеба занимает много времени. Маленькие цели ставлю и иду к ним. Сейчас две основных: закончить учебу и вернуться в спорт».

«Пацанки», с 24 сентября на «Пятнице!»