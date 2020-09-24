Как Церковь помогает бездомным вернуться в нормальную жизнь

Патриарх Кирилл организовал рождественский обед с бездомными в «Ангаре спасения». Автор фото: Олег ВАРОВ/Пресс-служба Патриарха

НЕ ТОЛЬКО "РЫБА", НО И "УДОЧКА"

Благодаря Русской православной церкви людям без определенного места жительства есть куда пойти - вот уже несколько лет в Москве активно работает "Ангар спасения" православной службы помощи "Милосердие". В этом социальном центре помощи бездомным каждый день есть горячее питание, душ, парикмахерская и все самое необходимое. Особенно востребована каркасная палатка зимой, где можно не только согреться, но и получить в том числе медицинскую и юридическую помощь.

Основная задача "Ангара" – дать бездомным не только "рыбу", но и "удочку". Социальный работник в палатке помогает бездомным восстанавливать документы, организовать временный приют и работу, восстановить связи с родственниками и вернуться домой.

"Мы помогаем всем совершеннолетним людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Москвы. Предлагаем помыться, переодеться, получить доврачебную медицинскую помощь. Здесь можно постирать вещи, поесть, обратиться к специалисту социальных работ для решения своих социальных вопросов", - рассказала "Комсомолке" администратор "Ангара спасения" Анна Ордиянц.

ВИЗИТ ПАТРИАРХА

А пару лет назад здесь лично побывал Патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ традиционно посещает в Рождество и Пасху самых нуждающихся и обездоленных, и вот 7 января 2018 года разделил с бездомными рождественский обед и раздал подарки.

"Мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате коммунальной квартиры, жили очень бедно, поэтому в 15 лет я вынужден был уйти из дома, чтобы зарабатывать на хлеб. Работал, учился. Всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности и наверно, многое я в жизни не понял, если бы через этот опыт не прошел, - поделился собственной историей Святейший и отметил, что у бездомных есть два пути. - Один путь - это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь: сказать себе - так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение, и если вы скажете это, то сделаете самый большой подарок людям, которые здесь трудятся. Я призываю, чтобы на каждом приходе была своя социальная служба. Глубоко убежден, что ответственность прихода простирается и на этих людей".

В связи с пандемией число подопечных сейчас сильно увеличилось, и московский "Ангар" принимает в среднем по 300 человек в день. Сказалось и отсутствие авиа- и железнодорожного сообщения, плюс многие остались в кризисные времена без работы. Кстати, в период карантина москвичи организовали благородную традицию: из-за невозможности отметить свой день рождения в компании и в ресторане именинники присылали угощения в "Ангар", чтобы самые нуждающиеся поели бы за их здоровье.

В «Ангаре» работает прачечная, где бездомные могут постирать вещи ежедневно с 10 до 18 часов. Автор фото: Предоставлено православной службой помощи «Милосердие» https://miloserdie.help/

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Попасть в "Ангар" может любой человек, оказавшийся в кризисной ситуации без крыши над головой, независимо от наличия документов и места регистрации. Там доступен бесплатный телефон-автомат для звонков по России, чтобы бездомные могли связаться с родственниками или вести поиски работы.

Расположен "Ангар" по адресу: ул. Николоямская, во дворе д.55 (м. Таганская, Курская, Римская).

Режим работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00; суббота-воскресенье с 10.00 до 16.00 (точное время окончания работы зависит от часа приезда "Социального патруля", который отвозит желающих переночевать в Центр социальной адаптации им. Е.П.Глинки).

КАК ПОМОЧЬ

Вещи и другие пожертвования можно привозить круглосуточно, предварительно позвонив дежурному по телефону: 8-926-158-07-58.

Можно также сделать пожертвование на сайте православной службы помощи "Милосердие" https://miloserdie.help/angar-spaseniya/

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Когда я встречался с ними, у меня на душе было светло и радостно. Не всегда так бывает, когда встречаешься с людьми благополучными, богатыми и сильными. А почему так происходит? Когда мы открываем свое сердце навстречу нуждающимся, Господь в наше сердце входит". (Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ - детям на Рождественской елке в храме Христа Спасителя о своем обеде с бездомными 7 января 2018 года).