Школа учит разделять

Пока взрослые жители столицы привыкают к тому, что мусор перед выбрасыванием теперь нужно сортировать на вторсырье и смешанные отходы, в московских школах началось активное обучение детей правилам разделения ТБО. Фото: Shutterstock

Пока взрослые жители столицы привыкают к тому, что мусор перед выбрасыванием теперь нужно сортировать на вторсырье и смешанные отходы, в московских школах началось активное обучение детей правилам разделения ТБО. Департамент ЖКХ Москвы при поддержке экологических активистов решил объяснять детям правила ответственного отношения к природе с самого раннего возраста.

В преддверии начала нового учебного года столичные образовательные учреждения получили наборы специальных детских книг, посвященных правилам раздельного накопления отходов. В них авторы в доступной и наглядной форме рассказывают юным читателям о том, как образуется мусор, что ждет его в будущем, и почему рассортировать отходы перед выбрасыванием более правильно, чем свалить их все в одну кучу.

Книги представляют собой самостоятельную серию под названием «Вторая жизнь мусора, или «Как сделать отходы полезными». Они прекрасно иллюстрированы и подготовлены с учетом особенностей детской психологии. По информации пресс-службы Департамента ЖКХ, несколько тысяч экземпляров книг были распределены между столичными образовательными центрами перед 1 сентября 2020 года.

«Формировать ответственный подход к обращению с отходами необходимо с раннего возраста, — рассказал об этом подарке глава департамента Александр Соловьев. — Мы ставили перед собой задачу создать детские пособия, которые могли бы сделать учебный процесс не просто познавательным, но и интересным. Надеемся, что благодаря этим книгам дети осознают важность своего участия в этом процессе, научат сортировке своих родителей и организуют раздельный сбор у себя дома».

Не забывают о школьниках и взрослые экоактивисты. Они уже давно поняли, что прививать заботливое отношение к окружающей среде нужно с детства. Для учителей и педагогов-организаторов разрабатываются специальные методические рекомендации о том, как научить детей сортировать мусор, а закрепить эти знания призвано множество доступных школам эко-акций - «Зеленый кошелек», «Добрые крышечки», «Разделяй с нами» и другие.

Один из самых новых и интересных проектов - «Экологический баскетбол», придуманный в некоммерческой организации «Эко Спорт» (https://eco-sports.ru/). Он объединяет экологическое воспитание с игровым подходом и физкультурой. Дети-участники должны выбрать одну из корзин тренажера и закинуть в нее мяч в зависимости от того, какой предмет мусора выводится на экран. Тренажер основан на двухпоточной системе разделения отходов, запущенной в Москве с января этого года, и в легкой, веселой игре учит детей основам сортировки бытового мусора.

«Мы разработали оригинальное решение для того, чтобы обучать людей раздельному сбору отходов, которое применяется в Москве и Московской области, - рассказал гендиректор организации Дмитрий Матеранский. - Мы превратили раздельный сбор в игру с помощью цифрового игрового автомата «ЭкоБаскетбол».

Как показали результаты реализации программы раздельного накопления отходов, жители столицы в полной мере оценили важность этого шага. За шесть месяцев 2020 года на переработку отправилось 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60% больше, чем за тот же срок до запуска программы.

«Итоги первого полугодия говорят об эффективности программы раздельного накопления отходов, - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Доля вторсырья существенно увеличилась, растет и количество жителей, активно сортирующих отходы. К концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн – при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти».

Включиться в программу раздельного накопления отходов и начать лично заботиться об окружающей среде довольно просто — для этого достаточно завести дома две емкости для мусора вместо привычной одной. В первую нужно класть все, что можно переработать и использовать повторно: бумагу и картон, стекло, металл, пластик... А во вторую — испачканные маслами и краской вещи, пищевые отходы, медицинские и гигиенические изделия. Затем, на мусорной площадке, пакеты с вторсырьем выкидывайте в синий контейнер, а смешанные отходы — в серый. И экологи, и столичные власти, и природа будут вам за это благодарны.