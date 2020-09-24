«Иначе так полыхнет, что мало не покажется»: Путин отправил губернаторов на борьбу со «второй волной» коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время встречи в режиме видеоконференции с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Оказывается и у высокотехнологичных совещаний с помощью видеосвязи есть свое слабое место. Как выяснилось во время общения Владимира Путина с избранными главами регионов, телевизор президента рассчитан на только на 16 окошек, и четверо из 20 новых-старых губернаторов постоянно оставались за кадром. А им всем, наверняка, хотелось оказаться перед глазами президента и даже рассказать ему о себе и своей работе.

Уже с самого начала встреча свернула на главную тему последних недель - восставший на осеннем похолодании из поверженных коронавирус. Поэтому, поздравив с победой, Путин попросил всех собраться и больше в ближайшее время не расслабляться.

- Нужно обеспечить безопасность людей, далеко не завершена работа, связанная с борьбой с COVID-19, - наставлял он. - Нужно с людьми очень аккуратно работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации, обращаться с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим. Конечно, это не всегда комфортно для людей – но болеть-то хуже.

Путин напомнил, что Россия проходит новый подъем заболевания довольно уверенно, но многие страны в мире уже вынуждены были вспомнить про жесткие меры, а кое-кто даже про карантин.

- Нельзя уводить эти проблемы на второй-третий план, - настаивал президент. - Иначе так полыхнет, что мало не покажется. И это будет очень тяжелое испытание и для граждан, и для страны, и для экономики. Очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года"

Одним из главных пожеланий главы государства было уже традиционное в таких встречах - слышать людей.

- В ежедневном режиме быть с ними в открытом диалоге, постоянно получать живой, незабюрократизированный отклик, - поручил губернаторам Путин. - А если вы слышите какие-то критические замечания, порой даже, может быть, и резкие, это не тот совсем случай, когда нужно обижаться. Наоборот, нужно учитывать эту справедливую критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запросов. Только так власть, причем на всех уровнях, может быть по-настоящему эффективной.

Президент обсудил с каждым из глав регионов проблемы их областей и краев, а напору некоторых даже подивился.

- Я читал ваши записки с просьбами и расписал правительству, но вы все же выбирайте самое насущное, - обратился он к главе Коми Владимиру Уйбе. - Я понимаю, что все важно, но вы же пишете на десятки и десятки миллиардов.

Разговор с главой Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном проходил в другом тоне. Президент поинтересовался, были ли исполнены предыдущие решения по ликвидации последствий наводнений.

- К сожалению, до конца не доработано, - ответил Гольдштейн. - Такому небольшому региону, как ЕАО, очень непросто найти гидрогеологов, гидрологов, чтобы правильно оценить и построить качественно эти защитные сооружения.

- Я вас прошу все эти проблемы обобщить и представить мне соответствующую служебную записку: что недоделано, где, кем и какие предложения по поводу того, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы завершить эти процессы, - жестко потребовал Путин. - Чтобы это не тянулось годами без всякой перспективы на завершение работ.

Губернатору Камчатского края Владимиру Солодову президент поручил решить вопрос с доставкой рыбы на материковую часть страны.

- Не только по Северному морскому пути нужно работать, но и с железной дорогой, - сказал Путин. - Надо поддержать рыбаков со сбытом продукции.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в этом году общался с президентом чаще многих других. Правда, поводы были в основном тревожные.

- Нужно навести порядок и в лесной отрасли в целом и в Иркутской области в том числе, - напомнил ему президент. - Уделить внимание пострадавшим от паводка районам и проблемным районам как Усолье. Вы работаете девять месяцев, но за девять месяцев, мы знаем, можно многое сделать. Надеюсь, за эти девять месяцев родился новый руководитель.