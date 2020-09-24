«Все хорошо, он на даче»: Родственники опровергли госпитализацию отца Филиппа Киркорова

Отец Филиппа Киркорова - Бедрос Киркоров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Многие новостные порталы сообщили о госпитализации отца Филиппа Киркорова. Мол, пока артист отдыхает с детьми в Греции, его 88-летний отец был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Дескать, врачи установили у певца нарушение ритмов сердца и положили Бедроса в больницу.

Однако родственники Киркорова в беседе с kp.ru эту информацию опровергли.

- Бедрос сейчас находится на даче, в Подмосковье. Отдыхает на природе. Чувствует себя бодрячком, у нас все хорошо, - сказал kp.ru дядя Киркорова Харри.

Напомним: у Филиппа Киркорова со стороны отца есть дядя Харри и тетя Мари. И у тети и у дяди нет своих детей, поэтому они относятся к Филиппу как к своему сыну. После рождения детей Филиппа Аллы-Виктории и Мартина его тетя и дядя переехали из Болгарии в Россию. Болгарские родственники помогают королю эстрады воспитывать детей.