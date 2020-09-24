Моржи худеют, а у китов стресс: эксперты рассказали о проблемах российских морей

Андрей Болтунов, предоставлено WWF России.

Со Всемирным днем моря можно поздравить, наверное, каждого из нас. Ну разве не праздник - искупаться в теплых волнах или полюбоваться морскими пейзажами (хотя бы на картинах Айвазовского)?

А поговорим по поводу этой даты все же о серьезном - об экологии российских морей и проблемах их обитателей. Всемирный фонд дикой природы (WWF России) сосредоточил свое внимание на морях Арктики и Дальнего Востока (в отличие от туристов, которым явно ближе Черное море или Балтика). Самые протяженные побережья России - именно на Северном Ледовитом и Тихом океанах. И именно там, в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, находятся основные территории дикой, нетронутой природы. Не только в России, но и в мире.

НОВЫЙ МОРСКОЙ ЗАПОВЕДНИК - "МЕДВЕЖЬИ ОСТРОВА"

Летом 2020 года в России появился новый заповедник - «Медвежьи острова» в Якутии. В него вошел архипелаг из шести островов а Восточно-Сибирском море, неподалеку от устья реки Колымы, а также участок нижнеколымской тундры. Здесь расположены родовые берлоги, "роддома" белого медведя, а на припайные льды весной выходят самки с медвежатами. На Медвежьих островах по меньшей мере последние триста лет не было постоянного населения и не велась хозяйственная деятельность, поэтому природа сохранилась в первозданном виде.

Площадь нового заповедника 815 гектаров, в том числе 468 гектаров морской акватории. 27 видов животных, обитающих на Медвежьих островах, включены в Красную Книгу. Здесь живут розовая чайка и белоклювая гагара, сапсан и орлан-белохвост, песцы и росомахи, лемминги, дикие северные олени и овцебыки. А в море - морские зайцы, кольчатые нерпы, белухи, моржи и сивучи. Уникальные и малоизученные сообщества донных организмов этой акватории сформировались около 7 тысяч лет назад.

- Название «Медвежьи» говорит само за себя. В тот момент, когда весной самки с медвежатами выходят из берлог, они особенно уязвимы и нуждаются в защите, – разъясняет директор WWF России Дмитрий Горшков. – Но важно сохранять не только наземную часть, но и акваторию вокруг островов. Сейчас только 2,4 процента российских морских акваторий имеют охранный статус. Создание заповедника вокруг архипелага поможет нам уберечь уникальные экосистемы и приблизиться к общемировой цели – обеспечению охранным статусом 10 процентов морских акваторий.

НА ОЧЕРЕДИ ПОЛЫНЬЯ У БЕРЕГОВ ЧУКОТКИ

На Дальнем Востоке 27 районов в Чукотском, Беринговом и Охотском морях нуждаются в особых мерах для охраны природы - таков основной вывод исследования, проведенного экспертами Всемирного фонда дикой природы. В нем участвовали орнитологи, ихтиологи, морские биологи, специалисты по донным сообществам, океанологи и математики. Где-то нужно создавать заповедники, где-то просто менять правила рыболовства.

- Мы рекомендовали создать охраняемую территорию в границах Сирениковской полыньи в Беринговом море (гигантская и постоянная полынья, большой участок свободной ото льда воды. - Ю.С.), – рассказывает Борис Соловьев, главный координатор проектов WWF России. - Здесь зимует огромное количество птиц, пролегают пути миграций белухи, находятся лежбища тихоокеанского моржа, кормятся гренландские киты, горбачи и косатки. Также полынья важна для поддержания традиционного образа жизни коренного населения Чукотки.

Национальный парк "Берингия", предоставлено WWF России.

У КИТОВ СТРЕСС - В ОКЕАНЕ СЛИШКОМ ШУМНО

Одна из интереснейших морских научных экспедиций 2020 года - в национальном парке "Берингия" на Чукотке. Исследователи решили впервые изучить реакцию китов на судовой шум и понять, опасно ли для них развитие судоходства на Севморпути. В экспедиции участвуют ученые биологического факультета МГУ.

- Чукотское море, как и весь Севморпуть, все активнее осваивается – и туристическими, и транспортными компаниями, и рыбопромышленниками. Наша задача – действовать на опережение и, по возможности, оградить животных от беспокойства, – отмечает руководитель арктических проектов WWF России Ирина Онуфреня.

- Судовой шум на китов плохо влияет. Во-первых, это фоновый стресс, который снижает иммунитет. Кстати, такая же реакция отмечается и у людей, которые живут рядом с постоянным источником шума, например, рядом с шоссе. Для китов шум опасен ещё и тем, что из-за него снижается дистанция обнаружения их собственных звуков: им сложнее друг друга услышать и найти добычу. Серых китов это в меньшей степени касается – они едят то, что на дне, а вот горбачи ориентируются по слуху – они слышат звуки, которые издаёт рыба или кричащие чайки. В-третьих, шум напрямую воздействует на поведение. Например, может заставлять животное переходить от кормежки к перемещению. Мы как раз пробуем проследить поведенческую реакцию на шум, понять, на каком расстоянии кит начинает реагировать на посторонние звуки, - делится подробностями руководитель экспедиции, доктор биологических наук Ольга Филатова.

Как ведутся исследования? Через подводный динамик транслируют записи со звуками судна и отмечают реакцию китов. Когда кит нервничает, у него меняется частота дыхания, он чаще выныривает, пускает фонтаны, пытается уйти от источника звука.

МОРЖИ ПОХУДЕЛИ И СБЕЖАЛИ

В Печорском море, на острове Вайгач, каждый год собираются сотни моржей, иногда больше тысячи. В прошлом году экологи увидели на лежбище лишь 200 животных, а в этом – вообще несколько десятков.

- Те немногочисленные животные, которых мы наблюдали на лежбище острова Вайгач, выглядели изрядно похудевшими, уставшими, с поломанными клыками. На острове Колгуев каждый год отмечали моржей, в этом году результаты спутникового мониторинга неутешительны – их не обнаружено. Куда ушли животные с любимых лежбищ на островах Печорского моря и почему, предстоит выяснить, - констатирует Маргарита Лескова, координатор проектов Баренц отделения WWF России.

В Печорском море идет добыча нефти и газа на шельфе, работает платформа “Приразломная”, нефтеперегрузочные терминалы “Варандей” и “Колгуев”, пролегают маршруты Северного морского пути. Видимо, моржам не нравится какая-то из этих активностей. А может, они реагируют на изменения климата, которые очень сильно ощущаются в Арктике.