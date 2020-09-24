Как идет битва за трезвость: в России уже стали пить больше вина, чем водки

Россияне стали разборчивы в выборе алкоголя.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В конце июня 2020 года в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Документ делает невыгодным производство вина из импортных виноматериалов. То есть напитки, которые отечественные предприятия сделают из ввезенного французского, итальянского и аргентинского сырья, так и будут называться «винными напитками». А то, что произведено из винограда, выращенного на территории России, будет называться российским вином. Чтобы обойти запрет производить вино из зарубежного винограда, можно будет ввозить его уже в бутылках, но отечественному производителю это обойдется значительно дороже.
Есть ли уже какие-то результаты введения государственных мер?
- Мы уронили импорт виноградного виноматериала в январе-июле 2020 до 23,5 млн литров (-61%), - отмечает, опираясь на таможенную статистику, Вадим Дробиз, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). - А в июле мы вовсе прекратили импорт и целиком перешли на собственные российские виноматериалы, которых неожиданно оказалось вполне достаточно для полного импортозамещения.
Дробиз дает прогноз, что полностью заменить импортный виноматериал в России смогут к 2030 году.
Однако все это пока не слишком сказывается на структуре потребления алкоголя. Россия безнадежно «тонет» в пивном стакане. Директор ЦИФРРА считает, что у России нет абсолютно никаких шансов «пересесть» с пива на вино.
- Мы как пили 80% пива, 10% винодельческой и 10% водочной продукции, так и продолжаем пить, - отмечает Дробиз. - Закон не никак не меняет потребление, он лишь нацелен на замещение импортного вина российским. Никакую винную культуру закон привить не сможет.
По словам эксперта, в среднем в год один житель России выпивает 50 литров пива, крепкого алкоголя (вместе с суррогатами) — 12 литров, а винодельческой продукции всего 7,5 литров. То есть пива мы пьем в 7 раз больше, чем вина.
- В царской России хоть и было производство, массовой культуры потребления вина не было. Его пил узкий круг дворянства, но далеко не все. Большинство все-таки предпочитало крепкий алкоголь. Скажем так, «винного гена» у россиян нет, - констатирует Дробиз. - Около 30 лет у нас был очень небольшой период, когда вина пили больше, чем пива. Винная культура была в России примерно с 1960 по 1985 годы. Это поколение получило «винный ген». Этому способствовала мощная государственная политика, направленная на воспитание винной культуры. Сегодня же потребительскую политику формирует бизнес, а не государство. Формировать винную культуру слишком дорого. А бизнес делает только то, что выгодно. Я не верю, что в ближайшие 20 лет серьезно увеличится потребление вина в России. Должно смениться поколение. И совсем другими должны стать уровень и качество жизни.
К слову, три года назад россияне впервые стали пить вина больше, чем водки. Такой показатель впервые был зафиксирован по итогам 2018 года.
Пива россияне пьют в 7 раз больше, чем вина.
Фото: Олег УКЛАДОВ
НАГЛЯДНО
Сколько продается алкоголя в России (в млн декалитров)
Вино
2000 – 52,4
2005 – 84,9
2010 – 103,4
2015 – 86,9
2019 – 94,3
Пиво
2000 – 524,6
2005 – 892,1
2010 – 1004
2015 – 873,8
2019 – 713,2
Водка
2000 – 214,6
2005 – 203,5
2010 – 157,8
2015 – 97,2
2019 – 83,2
Шампанское
2000 – 18,3
2005 – 19,4
2010 – 27,3
2015 – 23,6
2019 – 17,1
(По данным Росстата).