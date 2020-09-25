Грозит ли планете третья мировая война из-за вакцины от коронавируса

Российской вакцине "Спутник" хотят объявить бойкот. Фото: EAST NEWS

За чудо-препаратом из России уже выстроилась очередь заказчиков. Поэтому Америка, Европа и Япония объявляют спасительному лекарству бойкот. Пусть погибнут лишние тысячи (или миллионы?) людей, лишь бы не признать первенство России.

НАШИ ОБОГНАЛИ США

Запад уже бьет тревогу из-за русской вакцины от коронавируса. Солидная американская газета The Wall Street Journal с опаской пишет, что более 10 стран Южной Америки, Ближнего Востока и Азии заключили предварительные соглашения с Россией. Москва будет поставлять туда русское чудо - вакцину от COVID-19. В очереди уже стоят:

Индия – предзаказ 100 миллионов доз, Бразилия – один только штат Баия заказал 50 миллионов доз, а еще в списке Саудовская Аравия, Мексика, Казахстан...

В общей сложности российским лабораториям пришел запрос на 1,2 миллиарда доз «Спутника-V». Название спасительной российской вакцине дали в честь первого спутника Земли, который СССР запустил в космос в 1957 году, опередив Штаты. Тогда между нашими странами шла холодная война. История повторяется? И теперь наши ученые снова обскакали американцев — теперь в деле избавления мира от смертельной заразы.

Западные вакцины еще не готовы, не прошли заявленных тестов. У нас проверки прививок на добровольцах ведут в упрощенном режиме. Вакцину на третьем финальном этапе на себе уже испытывают около 40 тысяч россиян. И, похоже, к ноябрю на рынке окажутся вакцины от «короны» только из России. А вторыми будут может китайцы, которые наступают нам на пятки.

- Эти шаги Москвы и Пекина вывели западных политиков из равновесия, - пишет The Washington Post. - Американские эксперты в области здравоохранения считают, что США не стоит спешить с созданием собственной вакцины в ответ на действия Китая и России. Но в этом случае Москва и Пекин станут единственными, у которых в ближайшие месяцы будет возможность использовать свои вакцины в как ценный дипломатический инструмент.

В России вакцинация от COVID-19 уже началась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БОЙКОТ «СПУТНИКА»

США, Евросоюз, Япония и Великобритания уже готовы объявить бойкот нашей вакцине. Они ждут, когда западные фирмы выпустят свой препарат. Лондон, Токио, Вашингтон и Европа уже оформили предзаказ у своих компаний на 3,7 миллиарда доз. И нарочно проигнорировали прививку, созданную русскими.

- Это загрузит значительную часть глобальных мощностей по производству вакцин, и развивающимся странам может грозить нехватка препаратов, - предостерегают журналисты The Wall Street Journal. - Стоимость одной вакцины Россия пока не разглашает. Однако, по мнению экспертов: экспортная цена двухдозовой вакцины должна составить минимум 10 долларов. В США цены варьируются от 4 до 37 долларов за дозу.

Но так ли западные ястребы радеют за здоровье своих наций? Куда там! Как пишут журналисты из США, Владимир Путин хочет вывести Россию в лидеры в глобальной гонке за лекарством от ковида. Спасительная вакцина, пришедшая от русских, сработает настоящей «мягкой силой».

- Есть мнение, что вакцина поможет завоевать России сердца и умы незападных стран и повысит геополитическое влияние Москвы, - приводят американцы слова бывшего дипломата и политаналитика Владимира Фролова.

И Россия готова снабдить весь мир «Спутником-V». До конца года наши фабрики выпустят 30 миллионов доз для россиян — этого хватит для вакцинации примерно 20% населения страны. Чтобы успеть выполнить все намеченные заказы, Москва передает технологию лабораториям в Индии, Бразилии и Южной Корее. Оттуда вакцина пойдет по всей планете.

Доктор Александр Мясников. Фото: Иван ПРОХОРОВ

ЗА ЧТО НАС РУГАЮТ?

- Все претензии к нашей вакцине со стороны Запада идут чисто по формальному признаку, - сказал «КП» известный доктор Александр Мясников. - Мы зарегистрировали свою вакцину на том этапе, когда еще не закончены последние испытания. Но это правило регистрации «военного времени». Оно же миром и предложено для всех.

Какие у Запада претензии к нашей вакцине? Они ведь не говорят, что она вредная или неэффективная. Они говорят: вы слишком спешите. Конечно спешим! Как иначе? И настоящее испытание любой вакцины будет временем, что бы кто ни говорил. Мы вообще пока не знаем, есть ли от ковида устойчивый иммунитет. Может, прививку придется повторять каждый сезон или каждые два-три года. Но и с прививками от гриппа так же.

Мясников считает, что вся возня Запада против «Спутника V» связана исключительно с политикой и деньгами.

- Ничего личного – чистый бизнес! Они тоже хотят свою вакцину выпустить. Они в нее крупно вложились. Но у них много бюрократических заморочек. Поэтому мы своим движением вперед их раздражаем. Мы их вообще раздражаем! Россия же – отщепенец, плохая, отравила Навального. Вакцину сделала раньше всех, непроверенную. Будто бы у них проверенная, - усомнился он.

Доктор Мясников объяснил, почему на самом деле тормозят ученые из США.

- Это происходит искусственно в Америке, - уверен врач. – С одной стороны они говорят: мы не должны спешить, мы должны тщательно все проверить. А параллельно профессор-инфекционист в открытую говорит: «Не хочу, чтобы в октябре появилась вакцина, и Трамп сказал: я это сделал». Это у них игра перед выборами президента. Они сейчас говорят: мы выпуск вакцины отнесем на конец 2021 года. Чтобы Трамп не приписал заслугу себе. Но пока американцы будут тянуть, другие страны купят вакцину у России!

Политолог Георгий Бовт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НЕ НАДО ВТАПТЫВАТЬ В ГРЯЗЬ

Выходит, об угрозе от смертельного вируса Запад думает в последнюю очередь. Цинично преуменьшая роль России, которая вырвалась в лидеры в этой гонке против коронавируса.

- Смысл первенства в том, что это показывает и авторитет страны, и ее уровень науки, медицины, - сказал «КП» политолог Георгий Бовт. - Если страна первой изобретет вакцину, которая окажется успешной, то повышается значимость страны как игрока на мировой арене. Понятно, что вместе с вакциной можно еще что-нибудь продать, вооружение, например, в нагрузку. Или, например, завязав отношения на вакцине, сказать, что мы вам еще атомную электростанцию построим. А это все — высокие технологии. Как тогда всем продолжать говорить, что Россия — страна-бензоколонка?

Вакцина – это примерно как Russia Today вещающая. Если страна производит вакцину от опасной болезни, то, конечно, ее имидж немножко не такой, как если она травит всех боевым отравляющим химическим веществом. Если бы мы всех травили «Новичком», у нас был бы один имидж. А если мы всех будем лечить вакциной «Спутник-V», то у нас будет другой имидж.

Политолог объяснил, почему Европа и Америка не хотят закупать нашу вакцину.

- Они специально не желают доверять нашей науке и медицине, прежде всего. Вы видели когда-нибудь советского или российского врача, чей диплом автоматически был бы признан в Америке как медицинский? Нет, он там проходит обучение заново. И в Европе то же самое, - отметил он.

Однако, по словам Бовта, у России есть успешные истории с изобретениями спасительных лекарств.

- У нас же есть свои вакцины, есть свой опыт. И от полиомиелита мы изобрели вакцину в свое время. Правда, кое-что от американцев тогда получили, материал начальный. От Эболы вакцина была нами придумана. Кажется, вполне независимо от американцев.

Так что есть какая-то школа. Она не самая последняя в мире. Не надо уж в грязь втаптывать наши биотехнологии и медицину, - призвал эксперт.

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Если Россия продаст 1,2 миллиарда доз вакцины, которые у нее уже заказали, в среднем по $10, то получит от этого $12 миллиардов.

Эта сумма сопоставима с годовым экспортом российского вооружения.

Или с годовыми поставками российского зерна и другого продовольствия за рубеж.

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