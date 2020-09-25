Открытие века или преждевременные надежды: спасет ли человечество открытый российскими учеными суперантибиотик

На этой неделе стало известно, что исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из других российских научных центров открыли новый универсальный антибиотик. Фото: Shutterstock

На этой неделе стало известно, что исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из других российских научных центров открыли новый универсальный антибиотик. Многие СМИ назвали это открытие революционным, поскольку обнаруженное вещество (пептид эмерициллипсин А) способно обезоружить широкий круг микроорганизмов, ставших устойчивыми к другим лекарствам. Так трактуют свою разработку авторы, отмечая, что перед новым средством бессильны и микробы с множественной, и даже с абсолютной устойчивостью к существующим препаратам.

Появление такого уникального лекарства действительно может стать прорывом в медицине и, возможно, настоящим спасением для человечества, поскольку проблема невосприимчивости бактерий к антибиотикам встает все острее. Появляются микробы-монстры, возбудители суперинфекций, и люди рискуют вернуться в эпоху, когда кишечные инфекции или воспаление легких были смертельными болезнями. В том числе, немалый вклад в повышение устойчивости бактерий внесла эпидемия COVID-19, которая привела к массовому злоупотреблению антибиотиками.

Но действительно ли открытие пептида эмерициллипсина А означает, что теперь мы спасены? «КП» выяснила, что думают авторитетные эксперты.

«НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ»

- Прежде всего надо понимать, что пока речь идет об успешных опытах на микроорганизмах в лаборатории. Потенциальные лекарственные молекулы, которые могли бы претендовать на «спасение человечества», ученые открывают/создают постоянно и в немалых количествах, - рассказывает эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, гендиректор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Однако в дальнейшей цепочке исследований абсолютное большинство таких открытий, увы, отсеивается. Реальными лекарствами становятся в лучшем случае несколько процентов из научных разработок, разводит руками эксперт. Причем, изначально, на стадии лабораторных опытов, предугадать конечную перспективу — появление революционного лекарственного препарата или отправку в корзину либо в «архив» - практически невозможно.

Появление такого уникального лекарства действительно может стать прорывом в медицине и, возможно, настоящим спасением для человечества, поскольку проблема невосприимчивости бактерий к антибиотикам встает все острее. Фото: Shutterstock

«ОТ СУБСТАНЦИИ ДО ЛЕКАРСТВА, КАК ПЕШКОМ ДО ЛУНЫ»

Еще более скептически расценил «сенсацию» один из ведущих российских микробиологов, доктор биологических наук, специалист по разработке антибиотиков, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и в Институте биологии гена РАН Константин Северинов. На своей странице в соцсетях ученый отметил, что сообщения о «революции» и «прорыве» в медицине с помощью нового открытия относятся к категории fake news (то есть, по сути, заведомая неправда).

Ранее в одном из интервью «КП» профессор Северинов рассказал о трудностях в разработке антибактериальных препаратов и пояснил, почему большинство кандидатов в антибиотики, открытых в лабораторных условиях, так и не становятся лекарствами.

- На самом деле, известных природных антибиотиков десятки тысяч, - отметил исследователь. - Открывать их не так уж сложно: среди микроорганизмов, обитающих в почве цветочного горшка на вашем подоконнике, наверняка найдутся такие, которые производят новые антибактериальные вещества. Но от этого до лекарства еще очень долгая дорога.

Трудностей, по словам Северинова, полно: «Нужно, чтобы антибактериальное вещество - прототип лекарства-антибиотика было стабильным, биодступным, не токсичным для человека, чтобы его можно было произвести в массовом масштабе и очистить...»

- По сути запасы антибактериальных веществ неисчерпаемы. Но найти будущий блокбастер, субстанцию, которая станет действенным лекарством, это во многом вопрос везения - все равно, что выиграть в лотерее, - сказал ученый.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Словом, пока говорить о прорыве и настоящем спасении для человечества точно преждевременно. В то же время очень хочется надеяться, что очередное открытие сможет преодолеть все «фильтры» и стать полноценным лекарством. Пожелаем исследователям успеха в этой лотерее.