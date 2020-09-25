"Чтобы ты поверила в себя до конца": Как прыжок с парашютом помог девушке с инвалидностью обрести любовь

Полет на дельталете - один из этапов программы "Мне бы в небо" Фото: предоставлено Фондом «Подари любовь миру».

«Жизнь любого человека полна сюрпризов и неожиданностей, хорошо, что это приятные неожиданности», - такие или почти такие мысли проносились в голове у Татьяны*. Мысли никак не могли выстроиться в ряд, наскакивая одна на другую, Татьяна никак не могла успокоиться и произнести одно простое слово. «ДА» - казалось бы, что сложного? Но в тот момент, когда любимый человек делает тебе предложение выйти за него замуж, очень сложно совладать с эмоциями.

Татьяне потребовалось несколько минут, чтобы произнести нужные слова. Так начинался самый счастливый день. Как он закончился, Татьяна узнала только через неделю, выйдя из комы в реанимации.

Самый счастливый день превратился в самый кошмарный по вине человека, позволившего себе сесть за руль пьяным. Результатом стала гибель Виталия и реанимация для Татьяны. Все краски мира померкли, жизнь превратилась в кошмар от потери, казалось, что хуже быть уже не может. Оказалось, может.

Медики сотворили чудо, сохранив жизнь. Операции и длительная реабилитация должны были вернуть Татьяне если не психическое, то хотя бы физическое здоровье. Но поврежденный позвоночник приковал девушку к инвалидному креслу. Тут уже по-настоящему угас интерес к жизни. Родные и близкие помогали и поддерживали во всем. Именно их любовь, забота и внимание помогли в эти непростые времена.

Татьяна начала постепенно возвращаться к нормальной жизни – освоила инвалидное кресло, начала гулять, не стесняясь взглядов окружающих. Вера в себя возвращалась, Татьяна устроилась на удаленную работу в организацию, где работала до трагедии. Коллеги горячо поддержали возвращение Татьяны. Это тоже придало уверенности в себе и своих силах. Жизнь брала свое. Воспоминание о трагедии, конечно, не стерлись, но остались чем-то вроде боли, с которой привыкаешь жить.

Полет помог Татьяне заново увидеть все краски жизни Фото: предоставлено Фондом «Подари любовь миру».

Единственное, через что не могла переступить Татьяна – это поверить в возможность женского счастья. В ее жизни снова появился человек, который любил ее и заботился о ней. Пришло время, когда Владислав предложил ей стать его женой. Татьяна отказалась: «Потому что…». Однако мужчина не отступил, оставаясь рядом. Он сказал: «Нужно, чтобы ты поверила в себя до конца. Тогда ты скажешь мне - «Да».

Просматривая интернет, Татьяна наткнулась на информацию о проекте «НЕБОтерапия в действии» (Мне бы в небо), почитала отзывы и решила попробовать. Процесс включения в проект был не утомительным, хотя и включал в себя медицинское освидетельствование и психологическое тестирование. Процесс подготовки закончился, теория пройдена. Позади остались 2 этапа программы: полет в аэротрубе и полет на дельталете. Каждый этап привносил что-то новое, уверенность в себе крепла день ото дня.

Наконец, наступил день третьего этапа программы, пришло время прыгнуть с парашютом. Храбрости хватило на то, чтобы с независимым видом совершить посадку в самолет. И хотя инструктор, с кем прыгали в тандеме, повторял: «Это не страшно. Ты не бойся», - страх сжимал сердце в холодных тисках. Потом был шаг в пустоту, чувство свободного падения заставило ожить все страхи. Рывок, и падение превратилось в парение: «Посмотри, как красиво внизу. Именно так видят землю птицы», - эти слова инструктора не сразу дошли до сознания Татьяны.

Проект Мне бы в небо помогает людям с инвалидностью посмотреть на мир и на себя новыми глазами Фото: предоставлено Фондом «Подари любовь миру».

Зато когда дошли, она ощутила, как мир начинает преображаться, в него возвращаются все краски, утраченные после трагедии. Первым человеком, которого она увидела после приземления, был Владислав. Татьяна посмотрела на него и произнесла: «я говорю тебе «ДА»». Но это уже совсем другая история.

*Имена героев изменены

СПРАВКА КП

«НЕБОтерапия в действии» (Мне бы в небо) - это проект, запущенный благотворительным Фондом «Подари Любовь Миру» совместно с Авиационным спортивно-техническим клубом «Энергия». Благодаря ему люди с ограниченными возможностями здоровья могут подняться в небо на дельталете или в кабине спортивного самолета, прыгнуть с парашютом в тандеме… Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

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