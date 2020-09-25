От эколога до гидролога: Почему водные профессии становятся самыми востребованными в мире?

Оценить степень загрязненности водоема, его среду и перспективы - задача гидролога. Фото: Shutterstock

«Все работы хороши, выбирай на вкус», - эта строчка стихотворения Владимира Маяковского знакома всем, чье детство выпало на советский период. С малых лет твердили «все профессии нужны, все профессии важны». Но представители нынешнего подрастающего поколения в вопросах будущей занятости более избирательны.

Мой 17-летний племянник Илья мечтает быть IT-королем, хочет управлять искусственным интеллектом, с развитием которого многие современные профессии уйдут в небытие. Причем не только водители, охранники или кассиры, но и бухгалтеры, кадровики и т. д. Есть мнение, что умные роботы заменят даже журналистов.

А дочь-семиклассница Ксения уверена, профессия должна быть прикладной, полезной для ума, души и тела.

- Например, эколог, - рассуждает дочь. - Он приносит пользу и себе, и природе. А главное, своим потомкам. Очень благодарная специальность.

Спрос на экологию у молодежи действительно велик. О сознательном обращении с природными ресурсами на всех площадках говорят лидеры мнений. В экологическом секторе развиваются такие направления, как волонтерство, менеджмент, маркетинг в экофондах, лесное хозяйство, юриспруденция, раздельный сбор отходов, IT-технологии, инженерные системы и т. д.

Но одной из самых перспективных становится водная отрасль. По мнению экспертов ООН, в XXI веке вода становится стратегическим ресурсом, а значит - одним из важнейших. Пока на бытовом уровне дефицита пресной воды не ощущается. Всем известно, что Россия на втором месте в мире по ее запасам. Но проблема заключается не в количестве, а в качестве воды. И даже рациональное использование не может гарантировать ее неисчерпаемость. Добыча жизненно необходимого ресурса требует новых подходов, современных разработок, вложений и, главное, работников отрасли.

- Вода - самый ценный ресурс в мировой экосистеме, - отмечает глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Необходимо искать новые щадящие подходы в его использовании, а значит, новые технологии и специалистов отрасли. Таким образом, изучение водного направления как важнейшего инструмента геополитики - в прямом смысле инвестиция в будущее.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Пираты Сомали, захватывающие морские суда с целью выкупа, прославились на весь мир и несколько лет не сходили с первых полос изданий. Но мало кто задумывается о том, чем обусловлен их варварский способ выживания. В государстве практически отсутствуют способы нормального заработка, потому что не работает экономика. А экономика не работает, потому что сельское хозяйство разрушено опустыниванием, обезлесиванием из-за абсолютной нехватки пресной воды.

По оценке специалистов, уже в ближайшее время ценность воды превзойдет капиталовложения в популярные финансовые инструменты, например, кибервалюту, драгоценные металлы. Скорость этого процесса справедлива, ведь для питья на планете пригоден лишь 1% от общей массы воды.

Сегодня задуматься о будущем всерьез, причем не только профессиональном, предлагают Росводресурсы. Федеральное агентство водных ресурсов разработало комплекс образовательных программ для школьников и студентов. Учащиеся смогут повысить качество знаний и убедиться в перспективности изучения водного направления.

ЭКОУРОКИ В ШКОЛЕ

Этот всероссийский просветительский проект для школьников «Дар воды. Водные профессии» расскажет о важной роли экологов, гидрологов, инженеров водохозяйственного комплекса и других профессий водоохранного сектора. Ребята изучат:

• водные ресурсы страны. Как они распределяются? Что такое возобновляемые и динамические ресурсы?

• что значит рациональное использование водных ресурсов? Почему это важно?

• как устроено водное хозяйство России? В чем его уникальность? И какие проблемы приходится решать специалистам, чтобы сберечь водное богатство страны?

• как управлять водой? Какие бывают водные профессии? Как стать гидрологом? Почему сегодня это одна из самых значимых профессий?

Методисты разработали несколько ступеней программы для разных категорий школьников. Например, урок для начальных классов включает настольную игру, учащиеся среднего звена будут решать повседневные задачи водообеспечения городских жителей, а старшеклассники пройдут игровой квест, включающий теоретические и практические задания.

ВНИМАНИЕ!

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте водныепрофессии.рф в качестве учителя или волонтера и получить бесплатный доступ ко всем материалам.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП?

Все видеоуроки 2020 года доступны на сайте проекта - водныепрофессии.рф. Материалы можно будет использовать до 6 ноября 2020 года в онлайн- и офлайн-формате. В каждом комплекте есть методический гид, анимированная презентация, раздаточный материал, видеоролики.

Все участники экоквеста получат гарантированные призы - сертификаты и скидки на онлайн-обучение от Центра «Нетология». А призеры и победители - часы Apple Watch, сертификаты на прохождение образовательных курсов, поездку на Всероссийский юниорский водный форум в Москву, экшен-камеры, беспроводные колонки, брендированные толстовки.

КВЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Экологический квест «Вода Online» - это интеллектуальная игра, направленная на экопросвещение и пропаганду бережного отношения к воде. Составленные в увлекательной образовательной форме задания раскрывают ценность и уникальность водных объектов России.

Более 2000 студентов высших, средних профессиональных и средних специальных учебных заведений в возрасте от 15 до 30 лет с помощью экспертов отрасли будут искать решения для предотвращения глобальных проблем, связанных с ценнейшим ресурсом планеты.

С 1 по 15 октября на сайте www.водныйквест.рф будут открыты задания: 16 тестов на определение уровня водной грамотности и несколько креативных заданий на выбор. Блоки заданий разнесены по нескольким направлениям: социология, юриспруденция, информатика, туризм, экология, волонтерство, естествознание, связи с общественностью и др.

Задания квеста разработаны совместно с финалистами Всероссийского юниорского водного конкурса. Студенты-экологи вошли в состав жюри наряду с профессионалами отрасли:

директором Центра развития водохозяйственного комплекса Ильей Разбашем,

директором Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Романом Минухиным.

ВНИМАНИЕ!

Регистрация всех желающих продлится до 15 октября 2020 года на сайте www.водныйквест.рф.

P.S.: Управлять водными ресурсами - более чем заманчивая перспектива для современных учеников и студентов. Еще заманчивее постичь азы профессии на школьной скамье. А заодно понять, может ли это стать делом всей твоей жизни - сохранять главное наследие нашей планеты.