О реформе в налогообложении

Люди для бюджета или всё-таки бюджет для людей? Тут важно понимать и различать: главный финансовый документ страны призван решать проблемы её населения, для этого он и существует. И все должны принимать участие как в его наполнении, так и в расходовании - об этом, в частности, на заседании правительства говорил его председатель Михаил Мишустин, имея в виду, что налоговое обременение должно касаться всех налогоплательщиков более или менее равномерно.

Экономически слабо обоснованные диспропорции в налоговой нагрузке, которые выражаются, в частности, в том, что нефтяные компании несут основное налоговое бремя явочным, что называется, порядком, - это, по сути, историческое наследие. На данном этапе развития экономики введение прогрессивной ставки НДПИ для сырьевых компаний, связанных с добычей полезных ископаемых всего спектра, представляется мне логичным шагом, выравнивающим условия их деятельности.

Обосную. Со вступлением России в ВТО в 2012 году существующие диспропорции выросли из-за снижения или даже обнуления экспортных пошлин на сырьевые товары – никель, алюминий, медь и др. В отличие от нефтянки, компенсаций потерь бюджета за счёт введения прогрессивной ставки НДПИ, в этой связи, сделано так и не было: газовые компании, угледобыча, чёрная и цветная металлургия, производство минеральных удобрений, золотодобыча, алмазодобыча и прочие остались при прежних ставках или незначительном их колебании. Между тем, специалисты уверены, что рассчитанный бюджетный эффект от введения прогрессивки НДПИ в указанных отраслевых направлениях оценивается практически в 1,2 трлн рублей и это в расчёте из средних показателей на пятилетку.

Увеличение фискальных изъятий особенно актуально для компаний, которые не инвестируют в экономику России и ориентированы на вывод максимизированных дивидендных выплат за рубеж, в оффшорные юрисдикции. В этой связи, в предчувствии перемен в некоторые компании пересмотрели дивидендную политику, направив абсолютно весь денежный поток на дивиденды акционерам. Это случилось, напомню, в НЛМК, «Полюс-золоте» и других компаниях. По итогам 2019 г. шесть крупнейших компаний сектора (за исключением «Евраза») выплатили акционерам более 663 млрд руб. дивидендов. При этом, от 70 до 90 процентов уставного капитала этих компаний принадлежит иностранцам. То есть, по сути, прибыль от российских недр уходит за рубеж, что, на мой взгляд, не является справедливым.

Эксперты VYGON Consulting представили недавно доклад «Налоговая нагрузка в отраслях: операция “Балансировка”», по итогам которого выяснилось, что даже относительная балансировка фискальной нагрузки предоставляет возможность концентрации до 1,7 трлн руб. дополнительных поступлений в бюджет от иных - помимо нефтянки - отраслей.

По оценкам VYGON Consulting, за 5 лет уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли в 1,5-9 раз выше, чем в других сырьевых секторах экономики при значительно более низкой рентабельности EBITDA. А специфический подход к налогообложению в других сырьевых секторах, где ставки фиксированы, практически не позволяет изымать конъюнктурную ренту за счет роста цен.

Серьёзным источником дополнительных налоговых поступлений могут также стать банки. В 2018 году, например, средняя рентабельность прибыли до налогообложения банковского сектора достигла 51% (рекорд за последние 5 лет), чему способствовала специфическая денежно-кредитная политика ЦБ по сохранению высоких значений ключевой ставки. Банки прекрасно себя чувствуют и в период кризиса, потому что люди перешли в основном на банковское обслуживание, отказываясь от наличных денег. Банки освобождены от уплаты всех налогов кроме налога на прибыль: в результате доля налоговых платежей двух крупнейших банков в бюджете составляет всего 1 процент. Получается, просто сказка, а не отрасль экономики. Уровень реальных процентных ставок в России, несмотря на снижение ЦБ РФ ключевой ставки на 2 % с начала года (c 6,25% до 4,25%), по-прежнему остается одним из самых высоких. Негативный эффект высоких реальных процентных ставок усиливается запредельным уровнем процентной маржи крупнейших российских банков. При этом, по словам экспертов, только за счет увеличения ставки налога на прибыль для банков с 20% до 40-50% дополнительный ежегодный бюджетный эффект мог бы составить не менее 500 млрд руб.

Однако пока ключевым источником доходов госбюджета остается нефтянка, которая регулярно обеспечивает порядка 44% налоговых поступлений.

Кризис в ТЭК из-за «ковидного вызова» и прочих причин привёл к необходимости фискальных изменений, но на данном этапе налоговое регулирование нефтянки сводится лишь к «подкручиванию» различных коэффициентов без анализа проблем стратегического развития отрасли. Это приводит, с учетом масштабного ухудшения ресурсной базы, к серьезным проблемам для экономики страны в целом и, в конечном итоге, для того же госбюджета.

Одновременно в других секторах налоговая система страны, как мы указали, по-прежнему не изымает сверхдоходы компаний, несмотря на постоянное изменение рыночных условий и нарастающий кризис. Доля валовых налогов (НДПИ, экспортная пошлина) в цене нефти составляет около 60%, у газовиков - 30-40%. А вот добывающие компании «твёрдого сырья» - металлурги, золото- и алмазодобытчики – имеют долю налогов от 1,5 до 10% в цене от реализации их продукции. Это и называется сверхдоходностью.

Расхожий тезис о том, что изъятия сверхдоходов можно производить только из нефтяной отрасли, в этой связи представляется абсурдным.

Понятно, что против предпринимаемых усилий правительства РФ с целью балансировки налоговой нагрузки уже выступают: кому же хочется платить больше? Сверхдоходы, которые есть у тех же металлургов, конечно, покроют любые PR-бюджеты и лоббистские усилия, но к справедливости это уже не имеет никакого отношения.

Оффшорная «аристократия» заинтересована преимущественно в «выдаивании» средств из своих предприятий, кейсы последних лет очень характерны и наглядно это иллюстрируют. Что же касается населения страны. балансировка налогов для «жирных котов», очевидно, будет воспринята им с позитивом. Нужна только политическая воля для того, чтобы создать сбалансированную и стабильную налоговую систему и не пересматривать ежегодно фискальный режим. На прошлой неделе в ГосДуму был внесён законопроект о повышении в 3,5 раза налогов для металлургов и производителей удобрений. Но уже через несколько дней стало известно, что повышение ставки НДПИ может обойти стороной целый ряд проектов в горнодобывающей отрасли. Усилиями металлургического лобби из-под удара были выведены так называемые «новые» проекты. Хотя понятно, что, в первую очередь, под новыми понимаются проекты по расширению мощностей на старых производственных площадках, где нет необходимости вкладывать большие деньги в развитие инфраструктуры. Если так, то без значимых инвестиций металлурги вновь смогут получать высокий доход с минимальным налогообложением. И усилия премьера по балансировке налоговой системы и устранению существующих межотраслевых перекосов будут перечёркнуты лоббистскими инициативами других правительственных чиновников.