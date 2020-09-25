Любовь любовью, а денежки врозь

Фраза «жили долго и счастливо» в реальности часто звучит как «терпели друг друга из последних сил». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Идеальные отношения между супругами существуют разве что в сказках. В реальности фраза «жили долго и счастливо» часто звучит как «терпели друг друга из последних сил». К счастью, многие пары быстро привыкают жить с партнером под одной крышей, однако первый год после свадьбы часто оказывается настоящим испытанием. Специалисты по бракам на портале Marriage.com выделили самые распространенные проблемы, с которыми сталкивается подавляющее большинство новобрачных.

«А ты меня точно любишь?»

Несмотря на то что вы уже поклялись друг другу в вечной любви и верности, отголоски прошлых отношений могут по-прежнему врываться в вашу спокойную семейную жизнь. Неудаленные любовные письма от бывших, фривольные сообщения от давних друзей, которые не в курсе, что вы больше не свободны, случайные встречи с влюбленными в вас когда-то людьми в супермаркете - все это может стать серьезным поводом для взаимных претензий и ревности. Избежать ссор поможет только искренность в отношениях и взаимное согласие не обращать внимания на внешние раздражители.

«Ты меня не понимаешь»

Когда любовная пелена спадает с глаз новоиспеченных супругов, они начинают замечать, что любят разную еду и музыку, не разделяют политических убеждений друг друга, да и просто ложатся спать в разное время. Раньше как-то не до этого было, а теперь вот всплыло. Разница во взглядах на жизнь - причина половины разводов во всем мире. Избежать трений по этому поводу можно, лишь приняв партнера таким, как он есть. Но вот как это сделать, если он - веган, который любит Ольгу Бузову и читает книги про орков, а ты любишь мясо и классическую музыку?

«Какой же ты скучный!»

Когда холостяцкие вечеринки и встречи с друзьями резко сменяются однообразными вечерами у телевизора, многие молодые супруги чувствуют внезапную скуку. Они ведь и понятия не имели, что брак - это не вечный карнавал, хотя было бы неплохо. Партнер, который раньше искрил и зажигал, теперь сидит на кухне с мобильником в старой футболке, как сосед по общежитию. Идти на вечеринку незачем и лень, а если еще и появляются дети, то кажется, что молодость закончилась на прошлой неделе и впереди лишь унылые будни.

«Я трачу на тебя все свои деньги!»

Даже если вы оба хорошо зарабатывали, будьте готовы к тому, что совместная жизнь потребует удвоенных расходов. И если раньше вы тратили деньги на одежду и развлечения, после свадьбы придется покупать еду, оплачивать коммунальные услуги... Хорошо, если супруги договариваются, кто и на что выделяет деньги, ну а если нет - начинаются недомолвки, жалобы и взаимные претензии. Нехватка денег и неразумные траты супруга - одна из частых причин разводов.

«Ты мне всю жизнь испортил!»

«Милые бранятся - только тешатся», - говорили наши бабушки и были не правы, потому что постоянные ссоры быстро перерастают в привычку и становятся нормой в отношениях молодоженов. Непримиримость к особенностям друг друга, постоянное раздражение очень быстро приводят к расставанию. И если раньше вы позволяли любимому ошибаться и быть неидеальным («поживет со мной - исправится»), то в браке это быстро перестает умилять. Чтобы не портить жизнь ни себе, ни партнеру, переключите свое внимание с его недостатков на свои достоинства и начните улучшать себя, а не супруга, по крайней мере так советуют специалисты по крепким бракам.

«Мне не хватает внимания!»

От недостатка внимания чаще страдают женщины, чьи мужья вечно пропадают на работе. С одной стороны, хорошо, что деньги зарабатывает, с другой - не в деньгах же вроде счастье! И попробуйте объяснить уставшему после трудового дня мужу, что его жене хочется в кино и парк, потому что она чувствует себя одинокой. Хотя бывает и наоборот: увлеченная карьерой женщина попросту забывает оказывать знаки внимания супругу.

«Твоей семьи слишком много!»

Вмешательство членов семьи в жизнь молодоженов - еще одна серьезная проблема, на которую указывают психологи. И если для одного супруга навязчивая забота со стороны родителей и родственников - приятная помощь молодой семье, то для другого она вполне может оказаться бесцеремонным вторжением в личное пространство.

Совет бывалого

Спокойствие, только спокойствие

Ситуацию комментирует лидер общественного движения «Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Вообще-то проблем, с которым сталкиваются молодожены в первые годы жизни, гораздо больше. И что бы там ни писали по этому поводу психологи, не для всех их советы окажутся подходящими (честно говоря, советы в основном дурацкие и не подходят никому). Наверное, надо просто понять: эти проблемы возникают практически во всех семьях, не только у вас. Стало быть, вы просто вполне нормальная семья, одна из многих. Можно выдохнуть, успокоиться и продолжать радоваться жизни. Я так думаю.

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