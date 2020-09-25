Столичные власти, начиная с понедельника, 28 сентября, просят москвичей, в оставаться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зараза не сдаётся! По всему миру продолжается борьба с COVID-19. После временного летнего затишья инфекция вновь наступает. Теперь ещё и в компании с традиционными осенними болячками - гриппом, ОРВИ, насморками и кашлями. За последние дни в столице почти на 30 процентов выросло количество заболевших коронавирусом. В европейских странах ситуация такая же.

Поэтому столичные власти, начиная с понедельника, 28 сентября, просят москвичей, в первую очередь пожилых, оставаться дома. С таким призывом обратился сегодня, 25 сентября, к жителям мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

"Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года, - отметил Сергей Собянин. - За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь.

Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

И Вам, дорогие мои, нужно постараться, насколько это возможно, уберечь себя от риска заболевания".

Собянин рекомендовал домашний режим пожилым москвичам Фото: Иван ВИСЛОВ

КОМУ ЛУЧШЕ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

В своём блоге Собянин перечислил тех, кого просит задуматься о своём здоровье:

1. Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок.

Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.

Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

2. Ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. А если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках.

3. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные листы.

Но если Ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности.

Ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ

Собянин обратился и к руководителям предприятий и организаций:

"Весной большинство из вас полностью или частично перевели своих работников в дистанционный режим. И тем самым – внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом.

Но бесконечно держать людей на удаленке нельзя, и летом 2020 года значительная часть работников вернулась на свои рабочие места.

Однако сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей.

Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19.

Реализация данных мер позволит сохранить работоспособность ваших трудовых коллективов".

НОСИМ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ

Мэр также напомнил, что весной этого года удалось спасти тысячи людей от COVID-19.

"Решающую роль в этом сыграли дисциплина и сознательное выполнение санитарных ограничений со стороны миллионов москвичей, - отметил Собянин. - Но вместе с первыми победами пришло и чувство самоуспокоенности. Наверняка, каждый из нас ловил себя на мысли, что теперь можно расслабиться и не обращать внимания на опасность заражения ковидом.

К сожалению, это не так. Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается".

По его словам, всем москвичам не стоит забывать о дисциплине и ответственности.

"Прошу Вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах, - написал Собянин в своём блоге. - И непременно – проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома".

Мэр добавил, что есть надежда обойтись без повторной массовой самоизоляции.

"Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей", - подчеркнул Собянин.

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