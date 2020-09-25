ННК Эдуарда Худайнатова планирует втрое увеличить мощность Хабаровского НПЗ

Хабаровский НПЗ

Однако отмечается, что производственный скачок возможен только при благоприятной ситуации в макроэкономике, а также в случае получения льготного финансирования.

Хабаровский НПЗ: планы на 2020 год

Одна из задач, стоящих перед руководством предприятия в ближайшие годы, — постройка комплекса глубокой нефтепереработки. Его планируют возвести на территории НПЗ и интегрировать в действующее производство. В этом году были привлечены специалисты, которые разрабатывают технико-экономические обоснования (ТЭО). Строить комплекс предполагается при участии внешних инвесторов, поэтому точные сроки реализации проекта пока неизвестны.

Кроме того, в этом году на территории НПЗ планировалось построить две новые установки: для гидроочистки вакуумных газойлей и для получения водорода. Также в планах ввести в эксплуатацию два новых резервуара.

За прошлый год Хабаровский НПЗ переработал 4,8 млн тонн нефти. Все топливо было реализовано на внутреннем рынке — в регионах Дальнего Востока. В ННК заверили, что завод продолжит обеспечивать потребителей нефтепродуктами, несмотря на сложившуюся в стране сложную экономическую ситуацию.

О компании

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод работает с 1935 года. Ежегодно на нем перерабатывается порядка 5 миллионов тонн нефти. Продукция реализуется главным образом в регионах Дальнего Востока. На предприятии создано 1,2 тысячи рабочих мест. Владелец предприятия — группа компаний ННК — активно вкладывается в модернизацию НПЗ, чтобы обеспечить его промышленную и экологическую безопасность, а также надежность и качество поставок.

Группа компаний ННК была создана в 2013 году экс-главой «Роснефти» Худайнатовым Эдуардом. В 2013 году он покинул госкорпорацию, чтобы создать собственный бизнес. ННК занималась тем, что скупала предприятия, у которых имелись большие запасы углеводородов. И затем быстро превращала их в эффективный бизнес. С помощью приобретения НПЗ удалось увеличить ресурсную базу компании до 500 миллионов тонн.

В планах ННК разработка одного из крупнейших в стране нефтяных месторождений — Пайяхского. В начале 2020 года ННК под руководством Худайнатова утвердила проект пробной эксплуатации месторождения.

Биография владельца ННК Худайнатова Эдуарда Юрьевича

Худайнатов Эдуард Юрьевич

Родился в Казахской ССР, в городе Чимкент (сейчас — Шимкент, Казахстан). Предприниматель прошел длинный профессиональный путь: от простого рабочего до первого до заместителя главы Нефтеюганского района, а затем сделал карьеру в нефтегазовом секторе. Сначала возглавил ОАО «Севернефтегазпром» — дочернее предприятие ОАО «Газпром» в Тюменской области, а затем, в 2010 году, Худайнатова назначили президентом «Роснефти». С 2013 г. он руководит группой компаний ННК.