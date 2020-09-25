На продажу выставлена картина кисти Боттичелли

«Молодой человек с медальоном» – один из немногих портретов, принадлежащих частным лицам Фото: EAST NEWS

Организаторы аукциона Sotheby's заявили о предстоящем аукционе, на который будет выставлена картина Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном». За это произведение искусства планируют получить более $80 миллионов.

До наших дней сохранилось не более дюжины портретов, принадлежащих кисти великого итальянского мастера, и почти все они размещены в музейных коллекциях.

«Молодой человек с медальоном» – один из немногих портретов, принадлежащих частным лицам. Нынешнему владельцу картина обошлась в 1982 году всего в $810000. Он неоднократно предоставлял ее для выставок различным музеям.

Над портретом, написанным Боттичелли примерно в 1470-1480 годах, до сих пор ломают головы современные искусствоведы: дело в том, что давший название картине медальон, который юноша держит в руках, срисован художником с работы другого живописца – Бартоломео Булгарини. Для чего Боттичелли это сделал, пока так и не удалось никому разгадать.

Эксперты считают, что «Молодой человек с медальоном» – одно из лучших произведений эпохи Возрождения, и возможность купить портрет работы Боттичелли вряд ли представится в обозримом будущем.