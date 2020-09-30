«С проводниками, на лодках»: стартует первый этап Всероссийской переписи населения

Перепись пройдет в удаленных и труднодоступных местностях трех регионов страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В октябре начинается первый этап Всероссийской переписи населения. Пока лишь в удаленных и труднодоступных местностях трех регионов страны - Бай-Тайгинском районе Тывы, Александровском, Кривошеинском и Тегульдетском районах Томской области и сельском поселении Азовское Ямало-Ненецкого АО. Фактически жители этих регионов станут первыми участниками Всероссийской переписи населения, основная часть которой пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

ВСЕГДА БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ МАСШТАБ

Перепись населения – важное событие для любой страны. Но в России, в силу ее географических масштабов и экстремальных климатических перепадов, всеобщие переписи населения – это всегда беспрецедентный масштаб и особый колорит.

«Есть такие территории, куда добраться можно только в определенное время года. Поэтому для таких районов мы сделаем перепись более удлиненной – с октября по июнь. Впоследствии суммируем все данные и приведем их к одной дате – 1 января 2021 года, – отметил заместитель главы Росстата Павел Смелов. - Таким образом, Россия станет единственной страной, где сбор данных на труднодоступных территориях проводится как до, так и после основного периода переписи».

Как это может выглядеть? Весьма колоритно. Для посещения труднодоступных мест переписчиком снаряжается целая экспедиция - с привлечением авиации, вездеходов, лодок, а порой даже оленей или собак. Бывает, что переписчик объезжает свой участок на велосипеде или лыжах. Нередко переписчики привлекают проводников из числа местных жителей, хорошо знающих дороги и тропы.

Согласно переписи 2010 года, административным и экспертным данным, на труднодоступных территориях 26 регионов страны проживает чуть больше полумиллиона человек – преимущественно представителей малочисленных народностей. И если о численности жителей удаленных поселений, улусов, аулов можно судить хотя бы по документам (регистрация, заключение актов гражданского состояния и т.д.), то о возрастном, национальном, семейном составе, об условиях проживания более точную картину может дать только перепись населения.

Данные переписи позволят лучше развивать программы по поддержке малочисленных народов, планировать завоз продуктов и медикаментов, развитие транспорта, связи, – объясняет важность переписи в труднодоступных районах Елена Егорова, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«К сожалению, данные последних переписей населения свидетельствуют об оттоке коренных малочисленных народов и об их демографическом старении – то есть об увеличении в общей численности людей старших возрастов. Молодежь, поддерживаемая родителями, стремится к знаниям, к более качественной жизни. Суровые северные условия жизни, удаленность от социальной, медицинской поддержки накладывают свой отпечаток и на невысокую продолжительность жизни», – отмечает Елена Егорова.

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА?

Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. В этот раз собирать данные в труднодоступных районах переписчики будут с помощью планшетов, специально разработанных и произведенных для переписи в России. Пользоваться ими просто – цифровые подсказки помогут заполнять анкету на экране. Внесенная информация будет сохраняться на SD-карту, а уже в территориальном отделении – загружаться в облачную систему Росстата для дальнейшей обработки и хранения. Также у переписчиков обязательно будет при себе запасной комплект бумажных бланков. Например, на случай экстремально низких температур в зимних условиях Крайнего Севера.

В целом предстоящая Всероссийская перепись пройдет с максимальным применением цифровых технологий. Бумажных бланков для нее напечатают на 90% меньше, чем в предыдущие разы.

ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ

Справедливости ради нужно сказать, что в отдельных труднодоступных и удаленных районах страны не везде есть мобильная связь, а об интернете приходится лишь мечтать. Поэтому коренные изменения в процедуре переписи мы сможем оценить лишь через шесть месяцев, когда начнется основой этап масштабной акции. Это будет первая цифровая Всероссийская перепись населения!

Любой житель страны сможет самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Как показывают исследования, многие россияне на фоне пандемии стали проявлять интерес к дистанционному варианту участия в переписи. Росстат также предлагает регионам создавать возможность для онлайн-переписи на местных интернет-ресурсах. К примеру, Правительство Москвы уже выразило готовность открыть опцию переписи на официальном сайте мэрии Mos.ru – более популярном у жителей столицы портале, чем федеральный Gosuslugi.ru. Аналогичная возможность сейчас рассматривается в Санкт-Петербурге. Инициатива может распространиться и на другие регионы.

Также в «цифровых» планах Росстата – постепенно внедрять в традиционную статистику информацию, основанную на сложной обработке больших цифровых данных, так называемых Big Data. Сейчас идет разработка концепции использования таких данных в подсчетах. Успешно применить их в официальной статистике, по словам руководителя Росстата Павла Малкова, пока не удалось ни одной стране.

«Традиционные статистические данные, которые сейчас используются в мире – уже выверенные, рассчитываются по утвержденной методологии на международном уровне. В основе больших данных – очень широкий спектр неструктурированной информации, поэтому работа с ними пока идет экспериментом», – сообщил глава Росстата.

«МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ СТРАНЫ»

1 октября 2020 года также начинается голосование на сайте Strana2020.ru за работы, поступившие на конкурс «Страна в объективе». В галерее фотоконкурса представлены более 2400 фотографий со всех уголков России!

Фотоконкурсы – это уже добрая традиция при подготовке к переписям населения. В этот раз фотоконкурс проходит в трех номинациях: «Покажи страну ВиПиНу» (для ярких снимков достопримечательностей родного города или села с участием талисмана Всероссийской переписи населения – птенчика ВиПиНа), «Храним традиции» и «Семейный альбом». Призеров конкурса определят в два этапа: с помощью голосования на сайте ВПН-2020 и выбора жюри. В ходе первого этапа отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив понравившейся работе отметку «Нравится», их количество равно числу набранных баллов. На втором этапе каждый член жюри выберет самые достойные работы. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ВПН-2020 и на официальных страницах ВПН-2020 в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены три премии: 25 000, 15 000 и 10 000 рублей, включая налоги. Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса – 50 000 рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.

Обратим внимание, что и фотография, и перепись позволяют зафиксировать ускользающие мгновения жизни, ее красоту и колорит. Фотоснимки хранят для будущих поколений моменты, которые уже не повторятся, а перепись – это «моментальная фотография страны»…