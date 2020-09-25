Фонд Шодиева помогает государству в тестировании мигрантов на COVID-19

​Фото предоставлено Международным благотворительным фондом Шодиева

Вчера стало известно о награждении Орденом Дружбы известного российского бизнесмена и благотворителя Фаттаха Каюмовича Шодиева.

Фаттах Шодиев – член Попечительского совета МГИМО, ученый, меценат, основатель Международного Фонда Шодиева.

Фаттах Каюмович родился в 1953 году в Узбекистане. Со школьной скамьи он мечтал приехать в Москву и поступить в МГИМО. Целеустремленность и трудолюбие позволили юноше стать студентом одного из самых престижных университетов столицы, а затем сотрудником Министерства внешней торговли СССР, долгое время работать в Торгпредстве СССР в Японии.

Позднее, уже в 90-е годы, успешный предприниматель Шодиев не бросил свою alma mater в кризисе социальных перемен. Чтобы помочь МГИМО пережить непростые времена Шодиев основал Международный благотворительный фонд, который с тех пор оказывает финансовую поддержку университету, обеспечивает развитие отечественной науки, молодежных обменов, издательских программ.

Больше 20 лет Фонд Шодиева ведет широкую гуманитарную работу и старается помогать нуждающимся. 2020 год – очень непростой для многих из нас, но каково же тем, кто в это сложное время оказался вдали от дома? А это, например, 2,1 млн. трудовых мигрантов и их семьи из Узбекистана.

Миграция сегодня – острейший вопрос глобального мира, считает Фаттах Шодиев. Если Европа – многонациональное лоскутное одеяло, то и Россия – центр постсоветского пространства, куда стекаются жители бывших союзных республик. Процессы миграции не остановить, но важна правильная политика государства по отношению к мигрантам. А также посильная помощь других общественных институтов — в частности, благотворительных фондов. В период коронавируса чужаки — а трудовые мигранты к ним относятся — это фактор нервозности и в Москве, и в других крупных городах. «Я гражданин России, но по национальности узбек, поэтому судьба соотечественников меня, конечно же, волнует. Так же, как и безопасность столицы, где живу я сам, мои дети, мои друзья и коллеги», - говорит Фаттах Шодиев.

Уже в 2019 году Фонд Шодиева начал сотрудничество с Фондом помощи мигрантам, которым руководит священник Русской православной церкви отец Дионисий Гришков. Был создан медицинский кабинет при клинической больнице имени В.В.Виноградова для бесплатного обслуживания и лечения мигрантов, оказавшихся в тяжелом положении. Затем началась и работа с Центром по оказанию помощи трудовым мигрантам «Саховат». В первую очередь, в фокусе работы центра – семьи с детьми, пожилыми людьми и инвалидами. Мигранты и их семьи, проживающие в Москве и Московской области во время пандемии, получали финансовую поддержку и продовольственные наборы.

Чтобы предотвратить распространение в столице коронавирусной инфекции, Фонд объявил о большой медицинской акции. Её цель – помочь гражданам Узбекистана вовремя обнаружить COVID-19, чтобы начать лечение и не заразить окружающих. В рамках акции трудовые мигранты из Узбекистана, бывшие в контакте или проживающие совместно с инфицированными COVID-19, а также имеющие признаки ОРВИ, могут пройти бесплатное тестирование на наличие заболевания и антител к инфекции. Для этого в общежития и хостелы, где проживает не менее 15-20 мигрантов, выезжают специальные медицинские бригады, которые осматривают людей и проводят тестирование. С 18 июня были протестированы сотни людей, и эта акция продолжается совместно с Агентством Внешней Трудовой Миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Если анализ на COVID-19 отрицательный или у человека есть антитела к вирусу, то он может получить официальный медицинский сертификат и вернуться к работе. Мигранты с отрицательным результатом, но имеющие симптомы ОРВИ, получают медицинскую помощь и медикаменты в частном порядке. Люди с положительным анализом на COVID-19 помещаются на карантин и проходят дальнейшие процедуры в государственных медицинских учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами РФ. Состояние заболевших отслеживается на протяжении всего лечения.

Также им оказывается необходимая юридическая поддержка. Они могут работать, кормить свои семьи, с одной стороны; они имеют на руках тесты, они безопасны для работодателя, для московского социума, с другой.

Надо отметить, что активную работу с мигрантами Фонд начал весной этого года, уже после известия о государственной награде. И хотя в указе о награждении Ф.Шодиева Орденом Дружбы, подписанном президентом России Владимиром Путиным еще в конце 2019 года, указывается вклад в развитие российско-японских отношений, в Фонде считают, что помощь трудовым мигрантам дополнила орден новым содержанием.

Из-за пандемии вручение награды было отложено и состоялось только 24 сентября 2020 года. «Орден – это оценка одного из этапов пути, и для меня это кредит доверия на дальнейший путь, на дальнейшие действия, - подчеркивает Шодиев. – Этот Орден Дружбы во многом относится к тем российско-японским культурным программам, которым Фонд оказывает активную финансовую поддержку в последние 10 лет. Но это международный уровень, а у нас в многонациональной России и на пространстве бывшего СССР есть также свои внутренние задачи, где и дружба, и мир, и добрососедское существование предельно важны. Я считаю себя гражданином всего постсоветского пространства и хотел бы продолжать работать на благо всех его народов».