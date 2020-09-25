Совкомбанк выступил организатором первого в России выпуска бессрочных «зеленых» облигаций РЖД

Фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

Совкомбанк выступил организатором размещения первого в истории России выпуска бессрочных облигаций ОАО «РЖД». Общая номинальная стоимость выпуска - 100 миллиардов рублей, что является рекордом для отечественного долгового рынка. Процентная ставка купона составит 7,25% годовых. Компания запланировала выпуск бессрочных облигаций с целью финансирования зеленых проектов.

- Размещение станет знаковым для российского облигационного рынка, и наша команда гордится участием в такой сделке, - подчеркнул председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. - Это и рекордная сумма за последние годы, и крупнейшее «зеленое» размещение, соответствующее целям в области устойчивого развития ООН. Такие сделки играют большую роль в переходе к низкоуглеродной экономике и имеют большое значение для нашей страны.

Книга заявок была сформирована 24 сентября. Главными особенностями выпуска являются отсутствие срока погашения и переменный купон. Заключение «Эксперт РА» подтверждает, что планируемый выпуск облигаций РЖД соответствует принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала, а также положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в России ВЭБ.РФ.

По выпуску предусмотрены пятилетние колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение), а также step-up (увеличение премии) в размере 50 и 45 базисных пунктов в случае неисполнения эмитентом первого и второго колл-опционов. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей.

Размещение облигаций на Московской Бирже будет проведено по открытой подписке. Помимо Совкомбанка организаторами размещения также выступили ВТБ Капитал, Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ.