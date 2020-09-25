Рудковская тает на кефире, а Киркоров устраивает «дни греха»

Рудковская поддерживает фигуру специальной диетой Фото: Instagram.com

Осенью становится холоднее, а значит, просыпается нешуточный аппетит, сброшенные к лету килограммы возвращаются.

Тут без облегчённого питания никуда. Как российские звёзды сражаются с лишними кило вместе с kp.ru изучил специалист по питанию и по традиционным системам оздоровления, сертифицированный специалист по Аюрведе в Национальной Аюрведической Медицинской Ассоциации, и центра Амрита Керала Денис Чех.

Яна Рудковская

Супруге Евгения Плющенко и музыкальному партнеру Димы Билана Яне Рудковской в борьбе с послеродовыми килограммами в своё время помогла кефирная диета.

- Если говорить о питании — я «за» разгрузочные дни. Когда есть возможность, сажусь на кефир, - рассказывала в своём Инстаграме Яна Рудковская. - Очень помогает психологически, когда ты сидишь в офисе, подальше от холодильника, а помощница ничего не приносит тебе из еды, кроме кефира. У нас с ней такой жесткий уговор — в эти дни она не должна поддаваться на мои провокации. Самые первые 5 дней я пила только 1,5 л кефира, по 6 порций в день и больше ничего. Тяжело ли мне было? Да, но только первые 2 дня.

Фото: Instagram.com

Комментарий Дениса Чеха:

В первые дни после родов такой вид диеты сразу после родов не полезен. Такой вид питания можно рекомендовать только на короткий промежуток времени с целью снизить вес за счёт снижения калорий. Стоит отметить, что Яна Рудковская работала в офисе, а это значит, что она ещё и много энергии расходовала. А для снижения веса как раз хорошо больше двигаться и заниматься активной мозговой деятельностью, что Яна и делала в офисе.

Здоровой же диетой при грудном вскармливании является включение легких мясных супов без картофеля с такими специями как имбирь, куркума, кумин и соль розовая по вкусу. Это питательно и полезно, что позволит организму быстро восстановиться. Также хорошо добавить в свой рацион разваристые каши вместе с семенами кунжута на молоке, а также 2 раза в день включить изюм из темного винограда для восстановления матки, а источником витаминов может служить шпинат и фрукты (финики, инжир).

Фото: Instagram.com

Алла Пугачева

Алла Борисовна, если верить ее подруге бизнесвумен Алине Редель, постройнела благодаря бессолевой диете.

– Алла называет эту диету «СССР», то есть нужно исключить из рациона три «С» – соленое, сладкое и сдобное, а «Р» – это разгрузочный день. Необязательно выдерживать его только на чае и воде, можно приготовить овощной суп или пюре, но обязательно жидкое, – объясняла лучшая подруга Пугачевой Алина Редель.

Фото: Instagram.com

Комментарий Дениса Чеха:

- Наглядный, понятный и эффективный подход!

Солёное задерживает воду и часто тормозит снижение веса, особенно для женщин за 50. Сладкое тоже не помощник в снижении веса, как и чрезмерное потребление фруктов, особенно после 5 часов вечера. Сдобное - это причина не только лишних кг, но и нарушения обмена веществ. Сдоба вызывает тяжесть после еды, отечность, желание посидеть, полежать, а иногда и поспать. А иногда и тошноту, чувство тяжести в теле. Обратите на это внимание после того как съедите и сдобное и сладкое.

Хочу ещё дополнить тем, что можно легко начать есть больше овощей не только в разгрузочный день, но и включить в свой обычный рацион, например, овощные оладьи, супы-пюре, яичницу с тушеными и овощами на пару с травами и специями. А к закускам в виде хумуса, тахини отлично подойдут томаты черри, морковные палочки, сельдерей. Опять же хорошо в домашние котлеты из индейки, курицы добавить в фарш овощи. Таким образом, вы сделаете привычные блюда более лёгкими, насытите их витаминами и клетчаткой.

Разгрузочный день - это компенсация того, что мы наедаем за неделю, а потому подход Аллы Пугачевой, эффективен и полезен. Но выбирайте разгрузочный день по силам. Сидеть на воде и чае совсем не обязательно!

Филипп Киркоров

Сейчас, по словам Киркорова, он придерживается специальной системы питания. Раз в неделю артист позволяет себе так называемый «день греха», когда можно есть все, даже выпечку - плюшки, булочки. Под запретом только сладкий алкоголь и пиво.

Фото: Instagram.com

Комментарий Дениса Чеха:

- Филипп Киркоров придерживается очень здорового подхода. Суть не в том, чтобы «держать себя в тисках», а в разумном подходе, где есть время и ограничениям, и «дню греха», но главное, чтобы такой день не был чаще, чем 1-2 раза в неделю. А повысить эффективность такого подхода позволит разгрузочный день и исключение молочных и кисломолочных продуктов, тем более при отсутствии регулярных физических тренировок.

Я ещё хочу добавить, что для людей с весом «10+ кг» от своей нормы не стоит делать «день греха», поскольку велик риск сорваться и уйти в «пищевой запой».