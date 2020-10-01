Дмитрий Пумпянский, предприниматель, - о Екатерининской ассамблее: «Масштабы благотворительных проектов — показатель зрелости общества»

Пожертвования позволили детям, перенесшим протезирование, пройти реабилитацию в скальном лагере в Крыму. Участник поездки Иван Тюменцев: «Я очень рад, что побывал в Крыму! Я увидел море, горы, нашел новых друзей!». Фото: Фонд «Жизнь в движении»

4 декабря в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» Екатеринбурга пройдет юбилейный – десятый! – благотворительный вечер «Екатерининской ассамблеи», учрежденной Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП). Это очень масштабный проект! В 2019 году сумма сборов превысила 86,5 млн. рублей. А в апреле текущего года бизнес Урала уже собрал более 100 млн рублей в фонд для борьбы с коронавирусом, рассказал известный промышленник, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

- Дмитрий Александрович, в России сильны традиции благотворительности и меценатства: в XVIII-XIX веках купцы и заводчики поддерживали отечественное искусство и образование, помогали нуждающимся. Сегодня крупный бизнес также помогает государству развивать науку, образование, здравоохранение, культуру и спорт. Что дает благотворительность промышленникам Урала?

- Уровень и масштабы благотворительных проектов — это показатель зрелости общества. Для ученых и деятелей искусства всегда важна поддержка: научные открытия и создание шедевров не впишешь в бизнес-план, они нуждаются в финансировании. На развитие здравоохранения и помощь тяжелобольным тоже требуются огромные средства. Так же, как на подготовку спортсменов мирового уровня, создание инновационных образовательных проектов, поддержку волонтерских организаций.

Развитием этих и многих других направлений в первую очередь занимается государство, однако бизнес также берет на себя значимую часть работы, активно участвуя в финансировании и продвижении социальных инициатив. Традиции меценатства и благотворительности исторически сильно развиты на Урале, где они были заложены еще при промышленниках Демидовых. Современные представители уральского предпринимательского сообщества достойно продолжают эти традиции. Вместе с тем, очевидно, что, объединив усилия, всегда можно сделать больше, а главное – лучше.

2020 год – юбилейный для Екатерининской ассамблеи. В десятый раз неравнодушные уральские предприниматели соберутся на мероприятии, ставшем флагманом благотворительности Свердловской области.

Именно поэтому 10 лет назад участниками Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей было решено учредить Екатерининскую ассамблею, благодаря которой значительные средства ежегодно направляются тем, кто в них больше всего нуждается. Обычно мы проводим благотворительный вечер день в день или в удобную дату, которая соседствует с днем чествования Святой Екатерины, небесной покровительницы Екатеринбурга — столицы Среднего Урала. Отсюда и название ассамблеи. В этом году юбилейный благотворительный вечер состоится 4 декабря, он пройдет в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр».

- Сегодня практически все крупные компании развивают меценатство через корпоративные фонды, имеют собственные благотворительные программы. В чем особенность Екатерининской ассамблеи?

- Одна из задач, которая изначально стояла перед Екатерининской ассамблеей, — это объединение усилий представителей уральского бизнес-сообщества. Разумеется, компании региона ведут самостоятельные благотворительные проекты, финансируют профильные фонды. Однако именно Екатерининская ассамблея позволила вывести эту работу на новый уровень и взглянуть на ситуацию комплексно. Скажу, почему.

Во-первых, в ходе программы мы собираем значительные средства для поддержки важнейших социальных инициатив.

Во-вторых, в рамках Екатерининской ассамблеи формируется наиболее значимый и представительный пул запросов на благотворительную помощь — в этом году мы получили заявки от 34 фондов и организаций. Среди проектов — реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, лечение и уход за тяжелобольными, социальное предпринимательство, спортивные и другие инициативы. В частности, в последнее время все более актуальной становится задача социальной адаптации тех людей, которым оказывается помощь.

Наконец, взаимодействие в рамках Екатерининской ассамблеи — это ценный опыт, который помогает нам отработать алгоритм поведения в других ситуациях. Например, в апреле этого года в рамках деятельности оперативного штаба СОСПП нам удалось в кратчайшие сроки собрать более 100 млн рублей в фонд для борьбы с коронавирусом. Эти деньги пошли на закупку оборудования, медицинских препаратов и средств защиты от вируса для региональных больниц и социальных учреждений.

Хочу в данном случае отметить уникальную сплоченность представителей уральского бизнеса, их готовность откликнуться и, что самое важное — оперативность в принятии решений! От заявки до получения денег проходило буквально 3-4 дня, благодаря организованному в кратчайшие сроки онлайн-голосованию благотворителей! Благополучатели, в основном муниципальные медучереждения в небольших городах Свердловской области, были реально удивлены такой оперативностью. Скорость оказания помощи имеет очень важное значение в таких ситуациях, особенно в условиях пандемии.

Центральным событием ежегодного благотворительного вечера Екатерининской ассамблеи становится большой благотворительный аукцион.

«КЛУБ ДОБРЫХ ДЕЛ»

- Я слышал и еще об одной особенности Ассамблеи — бизнесмены и промышленники вкладывают свои личные деньги в благотворительные проекты, а не средства своих компаний…

- Все верно. Это своего рода клуб добрых дел уральских предпринимателей.

Отличительной чертой Ассамблеи стал также формат ее проведения: это «живое» и открытое мероприятие, в виде праздничного вечера с аукционом. Живой диалог по вопросам благотворительности — одно из уникальных качеств Екатерининской ассамблеи.

Изначальная концепция себя оправдала. Нас поддерживают региональные власти, прежде всего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — он всегда принимает личное участие и оказывает Ассамблее реальную поддержку. Мы также принимаем гостей из областного Заксобрания, представителей региона в Госдуме и Совете Федерации, бизнесменов, деятелей искусства. Участники предлагают свои лоты — например, раритетные книги, предметы искусства, личные вещи спортсменов и других знаменитостей, музыкальные инструменты. Помимо аукциона вечер наполнен и другими активностями, например, каждый год у нас «вырастает» дерево добра, где вместо листьев — послания с мечтами воспитанников социальных учреждений, участники выбирают, кому что ближе, и к концу вечера мы точно знаем, что благодаря поддержке гостей Ассамблеи реализуются десятки желаний. Во многом благодаря этому инновационному формату благотворительные вечера Екатерининской ассамблеи уже стали долгожданным мероприятием для всех тех представителей деловых кругов города и области, которые неравнодушны к проблемам общества и готовы протянуть руку помощи.

В итоге с каждым годом Ассамблея становится все популярнее — об этом говорят в том числе суммы сборов: они выросли более чем в 30 раз — с 2,5 млн в первый год проведения мероприятия до 86,5 млн в 2019 году.

- Мы привыкли, что для благотворительных проектов важно только содержание, но Ассамблея — пример того, что и форма играет свою роль. Почему так важно делать благотворительность праздником?

- Благотворительность — это, действительно, осознанный и свободный выбор каждого. Поэтому такие акции часто проводятся в закрытом формате или в более скромной атмосфере. Мы же решили сделать мероприятие открытым для всех и придать ему форму праздника. Это преследует несколько целей.

Одна из ключевых задач — это изменение в обществе отношения к частной благотворительности. Мы привыкли, что помощь обычно оказывается от лица компаний или корпораций, но во всем мире ситуация иная: большинство программ реализуется именно за счет объединения частных пожертвований.

Кроме того, «живой» формат Екатерининской ассамблеи способствует ее популярности. Нельзя недооценивать и эффект от проведения открытого аукциона — к таким торгам интерес гораздо выше, чем к закрытым акциям. Сбору пожертвований способствует и сама атмосфера праздника. Это создает положительный эмоциональный заряд, помощь другим начинает ассоциироваться с впечатлениями от встречи в кругу единомышленников.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) принимает личное участие в благотворительных вечерах Екатерининской ассамблеи. На фото вместе с президентом СОСПП Дмитрием Пумпянским (слева).

«МАСТЕРСКИЕ БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

- «Главный герой» ассамблеи — это всегда благополучатель. Как происходит выбор фонда, проекта или учреждения, которые получат помощь, что для вас важно в процессе этого выбора? Есть ли какие-то нововведения в 2020 году?

- Заявку может подать любая российская некоммерческая или общественная организация, бюджетное учреждение или фонд. Конкурс проводится в несколько этапов. Сначала проекты проходят экспертизу, в ходе которой специалисты в сфере социальной политики, некоммерческих организаций, благотворительности и профильные госструктуры изучают социальную значимость инициативы и ее актуальность. Здесь есть ряд прозрачных критериев: любой проект, в том числе федеральный, должен решать проблемы жителей Свердловской области. Механизм реализации должен быть понятным и реалистичным, смета — четко обоснованной.

Затем шорт-лист из 10-12 финалистов попадает на утверждение членам Попечительского совета Екатерининской ассамблеи. Победителя выбирают члены Совета СОСПП в ходе рейтингового голосования. В этом году у нас будет важное нововведение: с учетом пожеланий благотворителей Екатерининской ассамблеи начиная с текущего года благополучателем будет не один проект, а несколько — если собранные пожертвования превысят сумму, заявленную победившим проектом, оставшиеся средства будут переданы организациям, занявшим второе и третье места в рейтинговом голосовании.

- Какие проекты можно отметить из тех, что получили помощь за предыдущие годы?

- Все проекты, конечно, не перечислить, поэтому приведу лишь несколько, чтобы показать, насколько разнообразна бывает помощь, которую удается организовать благодаря проведению Екатерининской ассамблеи.

В прошлом году победителем стал проект «Хочу ходить» фонда Евгения Миронова «Жизнь в движении». На собранные средства семеро детей из Свердловской области уже прошли обследования и получили изготовленные для них индивидуальные протезы. Восемь ребят готовятся к протезированию. Также до конца года 30 детей получат средства реабилитации — 11 комплектов уже доставлены пациентам. В рамках проекта десять ребят из Свердловской области прошли реабилитацию после протезирования в скальном лагере в Крыму.

Благополучателем в 2018 году стал проект по обеспечению детей Свердловской области портативными аппаратами искусственной вентиляции легких. В некоторых случаях аппарат ИВЛ нужен пожизненно, в подобной ситуации обеспечение таких детей переносными аппаратами ИВЛ для использования в домашних условиях — это самое оптимальное решение, чтобы их жизнь на долгие годы не была ограничена стенами больничной палаты. На этот проект было собрано более 30 млн рублей, помощь получили свыше 30 детей.

Годом ранее поддержку размером в 23 млн рублей получил проект «Мастерские безграничных возможностей» по созданию в Свердловской области площадки для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации для них инклюзивной обучающей и трудовой деятельности. В 2016 году собранные на Ассамблее средства — более 11 млн рублей — были перечислены фонду «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой на организацию референс-центра по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей на базе онкоцентра Областной детской больницы в Екатеринбурге. Кстати, фонд уже реализовал, благодаря поддержке Ассамблеи, два крупных проекта, направленных на децентрализацию оказания высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России. В 2015 году оказана помощь в размере около 6 млн рублей на приобретение дорогостоящих слуховых аппаратов костной проводимости для больных детей в Свердловской области, а также на реабилитацию детей с диагнозами ДЦП и аутизм.

На Дереве добра участники выбирают послания с мечтами воспитанников социальных учреждений, чтобы реализовать их желания. На фото - генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МЕДЦЕНТР ДЛЯ СЛЕПЫХ

- Понятно, что проектов, действительно, много и они разные. Кто станет благополучателем по итогам Ассамблеи 2020 года?

- Как я уже говорил, в этом году с учетом нововведений благополучателей будет несколько. Первое место занял проект по созданию высокотехнологичного медцентра для слепых и слабовидящих детей при Верхнепышминской школе-интернате. Сегодня там учатся более 270 детей, более ста из них живут в интернате. Стоимость проекта — 16 млн рублей.

На втором и третьем местах — проекты организации «Благое дело» и фонда «Подари жизнь» соответственно. Первый проект предполагает создание инклюзивного комплекса для людей с инвалидностью, где они смогут жить и обрести новую профессию. Второй — оснащение Областной детской клинической больницы Екатеринбурга оборудованием для современной диагностики детского рака и генетических заболеваний.

- В прошлом году, как Вы уже сказали, было собрано 86 млн рублей. Планируете ли и в этом году замахнуться на новый рекорд?

- Очень надеюсь, что нам удастся собрать больше, чем в прошлом году. Это стало бы отличной новостью для тех, кому нужна наша помощь. При этом мы не задаемся целью с каждым годом собирать все больше средств. Наша задача – помогать людям, а не ставить формальные рекорды.

- Как Вы считаете, насколько тиражируема Екатерининская ассамблея, есть ли шанс в каждом региональном отделении РСПП создать такой проект?

- Да, такой проект можно реализовать в любом регионе, где есть неравнодушные к чужим проблемам люди. А в нашей стране меценаты были всегда. Уверен, что пример СОСПП вдохновит и других коллег на проведение подобных мероприятий, и мы готовы поделиться опытом.