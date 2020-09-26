12-летнюю Мэрайю Кэри пыталась продать сутенеру родная сестра

Мэрайя Кэри рассказала о пережитом ужасе. Фото: EAST NEWS

Мэрайя Кэрри редко говорит о своей семье – и не без оснований. Детство будущей звезды было тяжелым и безрадостным. В интервью телеведущей Опре Уинфри Мэрайя рассказала о шокирующем случае из своего прошлого. Когда ей было 12 лет, родная сестра пыталась продать ее в сексуальное рабство.

Сестра была старше Мэрайи на семь лет и никогда не испытывала к ней теплых чувств. Более того, она всячески издевалась над младшей.

- Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру, - рассказала певица.

Горькими воспоминаниями детства артистка поделилась в книге «Смысл жизни Мэрайи Кэрри». Мемуары скоро выйдут в свет и, похоже, наделают много шума. Певица считает, что сложные отношения с братом Морганом и сестрой Эллисон у нее сложились из-за того, что они не росли вместе и, по сути, были чужими людьми. Родители Кэрри развелись, когда ей было три года.

- Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь, а к тому времени, когда я появилась на свет, они уже были испорченными, - рассказала звезда. - Я чувствовала себя чужаком в своей собственной семье. У них был опыт взросления с темнокожим отцом и белой матерью, а я по большей части жила со своей матерью, и они считали, что мне было легче, но на самом деле это было не так.

Певица старается стать лучшей мамой для своих детей. Фото: Инстаграм.

Возможно, неадекватное поведение старшей сестры объясняется тем, что в детстве она тоже пережила трагедию. В августе этого года Эллисон подала в суд на собственную мать за сексуальное насилие. В иске женщина рассказала, что когда ей было 10 лет, мать принуждала ее участвовать в сатанинских оргиях, во время которых ее насиловали незнакомые мужчины. Эллисон также сообщила, что ей приходилось наблюдать насилие и над другими детьми.

Пережитый опыт заставил Мэрайю задуматься над тем, как она воспитывает своих собственных детей. По словам 50-летней певицы, она старается быть лучшей матерью для своих 9-летних близнецов Мороккан и Монро. С их отцом, темнокожим актером Ником Кэнноном Кэри развелась четыре года назад после восьми лет семейной жизни.

После развода Мэрайя встречалась с австралийским миллиардером Джеймсом Паркером и даже обручилась с ним. Вероятно, Джеймсу тоже досталось несколько страниц в мемуарах Мэрайи – тем более, что расстались они не слишком красиво. Певица потребовала от экс-возлюбленного 50 миллионов долларов (и это при том, что она даже не была его законной супругой!). Мол, из-за романа с ним она почти на год забросила свою карьеру, купила дорогущее свадебное платье, и к тому же сорвала своих детей с насиженного места ради переезда к жениху на другой конец страны. Пара прожила вместе почти год, при этом, по словам окружения, у них не было интимных отношений, так как Мэрайя настаивала на воздержании до свадьбы.

50-летняя певица счастлива с 37-летним танцором Брайаном Танакой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас певица счастлива в отношениях с танцором Брайаном Танакой – они вместе с 2017 года. Брайан младше Мэрайи на 13 лет, но, несмотря на большую разницу в возрасте, они отлично ладят.