Ученые рассказали, является ли слезоточивый газ опасным оружием

Слезоточивый газ часто применяют во время протестов - и полиция, и сами протестующий Фото: REUTERS

Слезоточивый газ – один из самых часто используемых в XXI веке против гражданского населения видов оружия. Именно его чаще всего используют силы правопорядка при разгоне демонстраций и акций протеста. Причем во вполне цивилизованных государствах. Протесты в Гонконге, митинги «желтых жилетов» во Франции, демонстрации движения «Жизни черных важны» (BLM) в США – везде стражи порядка разгоняли толпу, зачастую используя слезоточивый газ.

Ученые утверждают, что последствия от применения слезоточивого газа могут быть смертельно опасными для здоровья человека. Но государственные мужи и полиция разрешают его применение для подавления митингов. В первую очередь потому, что слезоточивый газ считается одним из самых эффективных и малотравматичных методов угомонить разбушевавшуюся толпу.

Слезоточивый газ может вызвать слепоту, химические ожоги, проблемы с дыханием. Фото: EAST NEWS

Насколько же он опасен, и можно ли в мирное, по сути, время обойтись без него?

В 1992 году в мире была принята Конвенция о запрещении химического оружия. В настоящее время ее участниками являются 190 стран. Документ не подписали правительства Анголы, Северной Кореи, Египта и Южного Судана. Участники Конвенции обязуются уничтожить наряду с такими опасными отравляющими такими, как сернистый и азотистый иприт, рицин, сакситоксин, еще и все отравляющие вещества нервно-паралитического действия.

Теоретически к ним можно отнести и слезоточивый газ, потому что он содержит дибензоксазелин и морфолид пеларгоновой кислоты, оказывающие раздражающие воздействие на слизистые оболочки и дыхательные пути. Но официально слезоточивый газ не запрещен международными соглашениями, хотя и относится к химическому оружию. Так что во многих государствах слезоточивый газ считается несмертельным оружием.

Многие полагают, что он практически безвреден для здоровья. Но это не так. Слезоточивый газ может вызвать слепоту, химические ожоги, проблемы с дыханием. У беременных женщин, надышавшихся им, часто случаются выкидыши.

Последствия от применения слезоточивого газа могут быть смертельно опасными для здоровья человека. Фото: EAST NEWS

Некоторые политики говорят о том, что использование этого газа – нарушение прав человека. Но какие методы предлагают они? В Швеции, например, офицеры, ведут переговоры с протестующими и объясняют свои действия. В ФРГ полиция информирует толпу о своих намерениях. В Испании стражи порядка нанимают сторонних переговорщиков, которые пытаются утихомирить митингующих.

Но практически все признаются, что на сегодняшний день для разгона разбушевавшейся толпы самым решительным средством являются «агенты по борьбе с беспорядками». Так полицейские называют слезоточивый газ.

- Поскольку слезоточивый газ не считается смертоносным оружием, то он почти не регулируется международным правом или экспортно-импортной политикой, - пишет профессор Борнмутского университета, автор книги о том, как слезоточивый газ и другое «несмертельное» оружие изменили управление общественным порядком, Анна Фейгенбаум, - то силам безопасности относительно легко приобретать его в больших количествах без общественного контроля или надзора за соблюдением прав человека. Поэтому слезоточивый газ до сих пор используется в большинстве стран. Но его применение более рискованно, чем может показаться на первый взгляд.