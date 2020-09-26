Подводные камни детских пособий: почему малоимущим семьям могут отказать в положенных выплатах

Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет ежемесячно на каждого ребенка выплачивают сумму, равную половине регионального детского прожиточного минимума. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июня сего года в России начала работать еще одна мера господдержки. Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет ежемесячно на каждого ребенка выплачивают сумму, равную половине регионального детского прожиточного минимума.

По статистике, таких семей в стране более трех миллионов. Но не все, кто обратился за получением пособия, попали в список счастливчиков. Разберемся почему.

ШАГ 1. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Обратиться лично в отделения соцзащиты, по почте, через МФЦ или сайт Госуслуг. Последний вариант – самый удобный. Заходите к личный кабинет, указываете состав семьи, заполняете информацию о доходах, не забудьте оставить реквизиты для перечисления пособия. Вам понадобятся свидетельство о браке, о рождении детей и СНИЛС. Срок рассмотрения заявки – до 20 дней.

Условия получения денег прописаны в постановлении правительства: «Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации». В переводе с чиновничьего: выплата положена только тем, чей доход за последний год на каждого члена семьи не больше минимального прожиточного минимума.

В Москве этот минимум равен 17679 рублям, в Татарстане – 9668, в Крыму – 10998, в Пермском крае – 10556. В среднем по стране выплата на ребенка – примерно 5,5 тысяч рублей.

Условия получения денег прописаны в постановлении правительства Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

ШАГ 2. РАССЧИТАТЬ ДОХОД

Доходом, согласно постановлению, считается не только зарплата родителей до вычета НДФЛ, но и алименты, пособия по безработице, беременности, родам, компенсации, материальная помощь, проценты по вкладам, дивиденды по акциям, доход от сдачи жилья, благотворительная помощь, стипендии, призы, субсидии на коммуналку и так далее.

Нужно суммировать все доходы, разделить на 12 месяцев и на количество членов семьи. На Госуслугах, кстати, есть удобный калькулятор. Если полученная сумма меньше прожиточного минимума, то вы имеете право на пособие.

Конечно, можно схитрить и не указать в заявлении дополнительные источники дохода, но сотрудники соцслужбы проверяют каждую заявку и выясняют через другие ведомства, кто откуда деньги получает.

Для получения выплат можно подать документы в МФЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОЧЕМУ ОТКАЗЫВАЮТ В ВЫПЛАТАХ

В постановлении правительства прописаны основные условия для получения денег, но каждый регион вносит свои поправки, которые иногда противоречат общему положению.

Так, например, в Крыму и Татарстане сказано, что оба родителя должны получать доход или состоять на учете в службе занятости. В то время как в федеральном документе об этом нет ни слова.

Поэтому нередко в этих регионах звучат такие жалобы:

«Сидела с ребенком до трех лет и никаких выплат не получала. Но нашей семье отказали в пособии».

- В подобных ситуациях можно подать в суд и попробовать оспорить региональную поправку, - объясняет адвокат Елена Демидцева. – Но люди часто боятся судиться. Даже если есть шанс выиграть.

Многодетные семьи также получают выплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В иных регионах, например – в Удмуртии, местные власти решили учитывать еще и имущественное положение нуждающихся. В заявках обязуют указывать, какое жилье есть у семьи, дачный участок.

- Эта норма также противоречит федеральному закону, и ее тоже можно оспорить, - говорит юрист.

Известны случаи отказов, когда доход на каждого члена семьи выше прожиточного минимума на 10 копеек.

- Тут ничего сделать нельзя, в постановлении прописано – доход должен быть не выше установленной суммы, - комментирует Елена Демидцева. – Даже 1 копейка – это превышение.

Часто семьям отказывают из-за прописки. Например, мама подает заявку на пособие, а ребенок прописан у папы.

- Нужно зарегистрировать детей по адресу прописки заявителя и подать заявку повторно, - советует адвокат. - Заявки на 2020 год принимают до 31 декабря включительно.

Наконец, частая причина отказов - недостоверные сведения о семье. Например, женщина указывает в заявке своего сожителя, однако по закону нужно писать данные официального супруга.

Почему закон не учитывает, что многие семьи выплачивают ипотеку или кредит на автомобиль? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ВЛЕЗ В ИПОТЕКУ - УЖЕ НЕ МАЛОИМУЩИЙ?»

Адвокат Елена Демидцева уверена, что в постановлении о пособиях на детей от 3 до 7 лет осталось много нюансов, вызывающих вопросы.

1. Совершенно непонятно, почему нужно показывать доход до вычета налогов? Ведь это деньги, которые уходят в бюджет, а не на счет получателя.

2. Почему заявитель не должен указывать совершеннолетних детей, которые находятся на иждивении семьи? Например, 19-летняя дочь студентка живет на деньги мамы с папой и у нее нет своего дохода. Но согласно постановлению она не может входить в состав семьи.

3. Почему закон не учитывает, что многие семьи платят ипотеку? И это сильно урезает их общий доход.

4. Почему доходом считаются субсидии на коммуналку? Ведь, напротив, это говорит о том, что семья входит в число нуждающихся.

5. Нередко отказывают в пособии матерям-одиночкам, воспитывающим детей-инвалидов. Суммируют матпомощь, субсидии, выплаты по инвалидности и пишут отказ. Хотя зачастую это самые незащищенные семьи.

«Я могу объяснить такое обилие условий для получения пособия только тем, что власти хотят уменьшить число претендентов на него», - заключает Демидцева.

ВОПРОС РЕБРОМ

Продлят ли другие выплаты?

Во имя борьбы с коронавирусом власти ввели множество мер поддержки, которые, в первую очередь, были направлены на семей с детьми. Но, увы, срок выдачи этих пособий истекает 1 октября 2020 года.

- На детей до трех лет (рождены с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020) полагалось три ежемесячные выплаты по 5000 рублей.

- На детей от 3 до 16 лет (но рожденных не ранее 11 мая 2004 года) полагалась единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

- На всех детей от 0 до 16 лет полагалась еще одна единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

- Если оба родители являются безработными, также полагается четыре (или шесть, если работы лишился после 1 марта 2020 года) ежемесячных выплат по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Из перечисленных выше пособий наиболее велик шанс, что в будущем продлят выплаты на детей безработных родителей. По крайней мере, Федерация независимых профсоюзов России уже направила такое предложение в правительство.

Что касается других выплат, особенно так полюбившихся народу «президентских» 10 тысяч рублей, то теоретически к этой идее могут вернуться в случае сильной второй волны коронавируса и нового введения жесткого карантина. Но пока такой вариант кажется маловероятным, в силу своей затратности - только за летние месяцы на дополнительную поддержку семей с детьми из бюджета была выделена половина триллиона рублей. Для сравнения - это примерно соответствует годовым расходам на всю космическую отрасль страны.