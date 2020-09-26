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Экономика

Подводные камни детских пособий: почему малоимущим семьям могут отказать в положенных выплатах

Из числа претендентов выпадают плательщики ипотеки, получатели госсубсидий и другие категории
Наталья ВАРСЕГОВАНаталья ВАРСЕГОВА
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Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет ежемесячно на каждого ребенка выплачивают сумму, равную половине регионального детского прожиточного минимума.

Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет ежемесячно на каждого ребенка выплачивают сумму, равную половине регионального детского прожиточного минимума.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июня сего года в России начала работать еще одна мера господдержки. Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет ежемесячно на каждого ребенка выплачивают сумму, равную половине регионального детского прожиточного минимума.

По статистике, таких семей в стране более трех миллионов. Но не все, кто обратился за получением пособия, попали в список счастливчиков. Разберемся почему.

ШАГ 1. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Обратиться лично в отделения соцзащиты, по почте, через МФЦ или сайт Госуслуг. Последний вариант – самый удобный. Заходите к личный кабинет, указываете состав семьи, заполняете информацию о доходах, не забудьте оставить реквизиты для перечисления пособия. Вам понадобятся свидетельство о браке, о рождении детей и СНИЛС. Срок рассмотрения заявки – до 20 дней.

Условия получения денег прописаны в постановлении правительства: «Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации». В переводе с чиновничьего: выплата положена только тем, чей доход за последний год на каждого члена семьи не больше минимального прожиточного минимума.

В Москве этот минимум равен 17679 рублям, в Татарстане – 9668, в Крыму – 10998, в Пермском крае – 10556. В среднем по стране выплата на ребенка – примерно 5,5 тысяч рублей.

Условия получения денег прописаны в постановлении правительства

Условия получения денег прописаны в постановлении правительства

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

ШАГ 2. РАССЧИТАТЬ ДОХОД

Доходом, согласно постановлению, считается не только зарплата родителей до вычета НДФЛ, но и алименты, пособия по безработице, беременности, родам, компенсации, материальная помощь, проценты по вкладам, дивиденды по акциям, доход от сдачи жилья, благотворительная помощь, стипендии, призы, субсидии на коммуналку и так далее.

Нужно суммировать все доходы, разделить на 12 месяцев и на количество членов семьи. На Госуслугах, кстати, есть удобный калькулятор. Если полученная сумма меньше прожиточного минимума, то вы имеете право на пособие.

Конечно, можно схитрить и не указать в заявлении дополнительные источники дохода, но сотрудники соцслужбы проверяют каждую заявку и выясняют через другие ведомства, кто откуда деньги получает.

Для получения выплат можно подать документы в МФЦ

Для получения выплат можно подать документы в МФЦ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОЧЕМУ ОТКАЗЫВАЮТ В ВЫПЛАТАХ

В постановлении правительства прописаны основные условия для получения денег, но каждый регион вносит свои поправки, которые иногда противоречат общему положению.

Так, например, в Крыму и Татарстане сказано, что оба родителя должны получать доход или состоять на учете в службе занятости. В то время как в федеральном документе об этом нет ни слова.

Поэтому нередко в этих регионах звучат такие жалобы:

«Сидела с ребенком до трех лет и никаких выплат не получала. Но нашей семье отказали в пособии».

- В подобных ситуациях можно подать в суд и попробовать оспорить региональную поправку, - объясняет адвокат Елена Демидцева. – Но люди часто боятся судиться. Даже если есть шанс выиграть.

Многодетные семьи также получают выплаты.

Многодетные семьи также получают выплаты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В иных регионах, например – в Удмуртии, местные власти решили учитывать еще и имущественное положение нуждающихся. В заявках обязуют указывать, какое жилье есть у семьи, дачный участок.

- Эта норма также противоречит федеральному закону, и ее тоже можно оспорить, - говорит юрист.

Известны случаи отказов, когда доход на каждого члена семьи выше прожиточного минимума на 10 копеек.

- Тут ничего сделать нельзя, в постановлении прописано – доход должен быть не выше установленной суммы, - комментирует Елена Демидцева. – Даже 1 копейка – это превышение.

Часто семьям отказывают из-за прописки. Например, мама подает заявку на пособие, а ребенок прописан у папы.

- Нужно зарегистрировать детей по адресу прописки заявителя и подать заявку повторно, - советует адвокат. - Заявки на 2020 год принимают до 31 декабря включительно.

Наконец, частая причина отказов - недостоверные сведения о семье. Например, женщина указывает в заявке своего сожителя, однако по закону нужно писать данные официального супруга.

Почему закон не учитывает, что многие семьи выплачивают ипотеку или кредит на автомобиль?

Почему закон не учитывает, что многие семьи выплачивают ипотеку или кредит на автомобиль?

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ВЛЕЗ В ИПОТЕКУ - УЖЕ НЕ МАЛОИМУЩИЙ?»

Адвокат Елена Демидцева уверена, что в постановлении о пособиях на детей от 3 до 7 лет осталось много нюансов, вызывающих вопросы.

1. Совершенно непонятно, почему нужно показывать доход до вычета налогов? Ведь это деньги, которые уходят в бюджет, а не на счет получателя.

2. Почему заявитель не должен указывать совершеннолетних детей, которые находятся на иждивении семьи? Например, 19-летняя дочь студентка живет на деньги мамы с папой и у нее нет своего дохода. Но согласно постановлению она не может входить в состав семьи.

3. Почему закон не учитывает, что многие семьи платят ипотеку? И это сильно урезает их общий доход.

4. Почему доходом считаются субсидии на коммуналку? Ведь, напротив, это говорит о том, что семья входит в число нуждающихся.

5. Нередко отказывают в пособии матерям-одиночкам, воспитывающим детей-инвалидов. Суммируют матпомощь, субсидии, выплаты по инвалидности и пишут отказ. Хотя зачастую это самые незащищенные семьи.

«Я могу объяснить такое обилие условий для получения пособия только тем, что власти хотят уменьшить число претендентов на него», - заключает Демидцева.

ВОПРОС РЕБРОМ

Продлят ли другие выплаты?

Во имя борьбы с коронавирусом власти ввели множество мер поддержки, которые, в первую очередь, были направлены на семей с детьми. Но, увы, срок выдачи этих пособий истекает 1 октября 2020 года.

- На детей до трех лет (рождены с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020) полагалось три ежемесячные выплаты по 5000 рублей.

- На детей от 3 до 16 лет (но рожденных не ранее 11 мая 2004 года) полагалась единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

- На всех детей от 0 до 16 лет полагалась еще одна единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

- Если оба родители являются безработными, также полагается четыре (или шесть, если работы лишился после 1 марта 2020 года) ежемесячных выплат по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Из перечисленных выше пособий наиболее велик шанс, что в будущем продлят выплаты на детей безработных родителей. По крайней мере, Федерация независимых профсоюзов России уже направила такое предложение в правительство.

Что касается других выплат, особенно так полюбившихся народу «президентских» 10 тысяч рублей, то теоретически к этой идее могут вернуться в случае сильной второй волны коронавируса и нового введения жесткого карантина. Но пока такой вариант кажется маловероятным, в силу своей затратности - только за летние месяцы на дополнительную поддержку семей с детьми из бюджета была выделена половина триллиона рублей. Для сравнения - это примерно соответствует годовым расходам на всю космическую отрасль страны.

Экономика: Социальные вопросы

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