Протесты в Белоруссии, последние новости на 27 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

В Минске прошел марш оппозиционерок - репетиция инаугурации Тихановской. Фото: Иван ИВАНОВ
В субботу, 26 сентября, в минском парке «Дружбы народов» прошла акция протеста под названием "забег свободных". На нее собралось около 100 человек. На 3-м километре пробега бегунов начали задерживать.
Утром в телеграм-каналах было объявлено, что в Минске на Площади Победы пройдет импровизированная инаугурация экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Это мероприятие обернулось акциями протеста и задержаниями.
С обеда были перекрыты подъезды к площади Победы.
Протестная колонна отправилась в центр города. Фото: Иван ИВАНОВ
На площади у Комаровского рынка, где традиционно собираются протестующие, 26 сентября открыли «Ярмарку мастеров». Тем не менее, там собрались женщины с красно-белыми флагами. Приходили общественные деятели и известные оппозиционеры, в том числе Нина Багинская. Около трех часов дня начались задержания. Багинскую задержали первой. Т
Оттуда протестная колонна отправилась в центр города. И несмотря на задержания, смогла дойти до проспекта Независимости.
Попадали в автозак и журналисты - «Наша Нива» - Екатерина Карпицкая, «Еврорадио» - Мария Войтович, «МБХ-медиа" - Анастасия Ольшанская. По сообщению ГУВД Минска, было задержано несколько десятков человек
Прошли задержания. Фото: Иван ИВАНОВ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ДНЯ
В субботу после 72-часовой отсидки вышел на свободу главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович. Он был задержан по статье «Клевета». Мартинович остается в статусе подозреваемого.
На акции протеста снова задержали врача-реаниматолога Богдана Шильниковского. В августе он уже побывал на Окрестина.
В ТЕМУ
«Девоньки, ну погуляли уже, хватит» - в Минске прошла женская «репетиция инаугурации Тихановской»
А мужчины следили - не пригонит ли ОМОН водометы, чтоб превратить девичий протест в шоу мокрых маек, передает наш спецкор Алексей Овчинников (подробности)
МНЕНИЕ
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
Если Россия не женится на Белоруссии, нас там будут ненавидеть
Другого выбора, похоже, просто не осталось (подробности)