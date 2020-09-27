Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Протесты в Белоруссии

Протесты в Белоруссии, последние новости на 27 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

В Минске прошла "репетиция инаугурации Тихоновской". Рассказываем последние новости о протестах в Белоруссии на 27 сентября 2020 года
Дина КАРПИЦКАЯДина КАРПИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
В Минске прошел марш оппозиционерок - репетиция инаугурации Тихановской. Фото: Иван ИВАНОВ

В Минске прошел марш оппозиционерок - репетиция инаугурации Тихановской. Фото: Иван ИВАНОВ

В субботу, 26 сентября, в минском парке «Дружбы народов» прошла акция протеста под названием "забег свободных". На нее собралось около 100 человек. На 3-м километре пробега бегунов начали задерживать.

Утром в телеграм-каналах было объявлено, что в Минске на Площади Победы пройдет импровизированная инаугурация экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Это мероприятие обернулось акциями протеста и задержаниями.

С обеда были перекрыты подъезды к площади Победы.

Протестная колонна отправилась в центр города. Фото: Иван ИВАНОВ

Протестная колонна отправилась в центр города. Фото: Иван ИВАНОВ

На площади у Комаровского рынка, где традиционно собираются протестующие, 26 сентября открыли «Ярмарку мастеров». Тем не менее, там собрались женщины с красно-белыми флагами. Приходили общественные деятели и известные оппозиционеры, в том числе Нина Багинская. Около трех часов дня начались задержания. Багинскую задержали первой. Т

Оттуда протестная колонна отправилась в центр города. И несмотря на задержания, смогла дойти до проспекта Независимости.

Попадали в автозак и журналисты - «Наша Нива» - Екатерина Карпицкая, «Еврорадио» - Мария Войтович, «МБХ-медиа" - Анастасия Ольшанская. По сообщению ГУВД Минска, было задержано несколько десятков человек

Прошли задержания. Фото: Иван ИВАНОВ

Прошли задержания. Фото: Иван ИВАНОВ

ДРУГИЕ НОВОСТИ ДНЯ

В субботу после 72-часовой отсидки вышел на свободу главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович. Он был задержан по статье «Клевета». Мартинович остается в статусе подозреваемого.

На акции протеста снова задержали врача-реаниматолога Богдана Шильниковского. В августе он уже побывал на Окрестина.

В ТЕМУ

«Девоньки, ну погуляли уже, хватит» - в Минске прошла женская «репетиция инаугурации Тихановской»

А мужчины следили - не пригонит ли ОМОН водометы, чтоб превратить девичий протест в шоу мокрых маек, передает наш спецкор Алексей Овчинников (подробности)

МНЕНИЕ

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

Если Россия не женится на Белоруссии, нас там будут ненавидеть

Другого выбора, похоже, просто не осталось (подробности)

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые