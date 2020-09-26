«Девоньки, ну погуляли уже, хватит» - в Минске прошла женская «репетиция инаугурации Тихановской»

В Минске прошла женская «репетиция инаугурации Тихановской». Фото: Иван ИВАНОВ

В субботу в Минске прошел один из самых скромных женских маршей.

На этот раз организаторы, видимо, решили, что раз митинг — женский, то неплохо бы внести в действо небольшой сумбур из набора женской логики. И за 40 минут до объявленного начала взяли, да и поменяли точку сбора. В ожидании заплутавших подруг, девушки грелись на солнышке и меж собой шутили, что если силовики пригонят водометы, то марш превратится в конкурс мокрых маек. Но на этот раз водометов нигде не было видно.

В субботу в Минске прошел один из самых скромных женских маршей. Фото: Иван ИВАНОВ

- Идем на проспект! - не терпелось начать одним.

- Нас мало, стоим! - одергивали их другие.

Эти «дни сурка» в Минске нравятся далеко не всем, и потому то тут, то там начинались диалоги с прохожими, в которых стороны тотчас же обвиняли друг друга в предательстве.

- Девушка, смотрите: бусик. Фото: Иван ИВАНОВ

- Девоньки, ну, раз погуляли, ну другой, третий… Я тоже ходила, но может, хватит уже? - уговаривала женщина протестующих.

- Не хватит! Они нас не слышат, поэтому выходить будем и дальше! - обещали в ответ и поднимали плакаты с изображением гастролирующей по Европе Светланы Тихановской. А сегодняшний революционный женский марш гордо назвали «репетицией инаугурации» оппозиционерки.

Эти «дни сурка» в Минске нравятся далеко не всем. Фото: Иван ИВАНОВ

- Нина с нами! - воодушевились девушки, когда к ним под бело-красно-белым флагом подошла 73-летняя Нина Багинская, давно ставшая в Минске своеобразным символом любой протестной заварушки. Небольшая бабушка и сейчас охотно клеймила режим, как подъехал ОМОН. Силовики с недавних пор также поменяли тактику и теперь не ждут, когда соберется большая толпа «революционеров» и бесцельно начнет бродить по городу, а начинают рассеивать демонстрантов сразу. Так и было и сейчас. Одной из первых в милицейский микроавтобус зашла Нина Багинская. Надо сказать, что силовики вели себя достаточно вежливо.

Навстречу девичью маршу вышел белорусский ОМОН. Фото: Иван ИВАНОВ

- Девушка, смотрите: бусик, - деликатно уговаривал омоновец одну из юных протестанток. - Пожалуйста, пройдите в бусик.

Но даже после задержаний демонстранты все же умудрились сбиться в небольшую колонну и двинуться по улицам Минска. По ходу неожиданно меняя маршруты и шарахаясь от маршруток, принимая их за машины с милиционерами. Последние же не отставали, притормаживая возле девушек, а потом отлавливая разбежавшиеся стайки по дворам. И «репетиция» вскоре подошла к концу. Саму же «инаугурацию народного президента» в виде большого марша по улицам Минска протестующие назначили на воскресенье.

Протестанток вежливо препроводили в автозак. Фото: Иван ИВАНОВ

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