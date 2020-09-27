"Вагаша идет гулять": молодая жена умилила снимком сына от Евгения Петросяна

Молодая жена юмориста Татьяна Брухунова стала охотно демонстрировать наследника. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Instagram

Татьяну Брухунову, удачно скрывшую от общественности свою беременность, а затем и рождение сына Вагана от Евгения Петросяна, будто подменили. Пятая жена сатирика теперь радует поклонников трогательными кадрами материнства. 31-летняя модница наряжает наследника в люксовые наряды.

Евгений Петросян рассекретил лицо сына Вагана две недели назад. Он также рассказал, кто является настоящей мамой малыша. Молодая жена юмориста Татьяна Брухунова тоже стала охотно демонстрировать наследника. А ведь раньше красавица не раз высказывала мнение, что личная жизнь не должна выставляться напоказ. После рождения ребенка Татьяна заявила, что не собирается превращать свой блог в мамский и постоянно публиковать снимки с сыном. Но, похоже, материнский инстинкт берет свое.

Брухунова показала сына от Петросяна перед прогулкой. "Вагаша идет гулять. Ждет, пока мать, наконец, соберется. Судя по тому, что повернулся ко мне спиной, то ждет давно", - подписала она трогательное фото.

В кадре мальчик сидит в кресле спиной. Он одет в кашемировый кардиган со скандинавским узором и забавную шапочку в тон. Невооруженным глазом видно, что вещи очень дорогие и качественные. Это и неудивительно. Татьяна - известная модница. Сразу было понятно, что на ребенке она не станет экономит и будет наряжать малютку во все самое лучшее.

Поклонников очаровала и умилила трогательная фотография. "Какой чудесный мальчик", "До чего хорошенький", "Какой сладкий медвежонок!", "Милота!", "Как быстро летит время, еще чуть-чуть и ножками пойдет", "Какой лапочка! Растите здоровыми и счастливыми!", "Батюшки, какой хорошенький", "Какой славный малыш!", "Чудесный кроха!", - с восторгом высказались фанаты.

Стоит отметить, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова очень аккуратно и избирательно посвящают поклонников в свою жизнь. Долгое время супруги скрывали факт любовной связи, а затем игнорировали вопросы о наследнике. Однако сейчас счастливые родители все чаще стали делиться кадрами маленького Вагана, полностью и безоглядно наслаждаясь воспитанием сыночка.