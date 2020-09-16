Положил Татьяне руки на плечи: молодая жена впервые показала фото с Евгением Петросяном

Евгений Петросян с молодой женой Татьяной Брухуновой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян 16 сентября отмечает 75-летие. По случаю юбилея его молодая жена Татьяна Брухунова впервые опубликовала совместное фото с сатириком.

Случилось то, чего так долго ждали миллионы поклонников Евгения Петросяна. В блоге его пятой жены Татьяны Брухуновой появилось первое совместное фото с мужем. "С Днем рождения, Волшебник!", - подписала трогательный снимок 31-летняя избранница сатирика, которая до этого момента никогда не публиковала столь личный снимок.

В кадре Татьяна в белом платье и шляпке сидит на траве. Тогда как ее именитый муж стоит сзади. Он положил ей руки на плечи, как бы опираясь на возлюбленную.

Понятное дело, публика буквально потеряла дар речи от увиденного. "Совместное фото. Наконец-то. Любите друг друга, несмотря ни на что", "Замечательная, позитивная фотография! Удачи Вашей семье!", "Какое замечательное фото вас вместе!", "Долгих лет! Какие вы хорошие", "Какое милое фото. С днем рождения дорогого Евгения Вагановича!", "Пусть все мечты сбываются!", - пишут восхищенные фолловеры.

Кстати, юбиляр буквально за несколько часов до Дня рождения опубликовал небольшое видео. В кадре он позирует с раритетным выпуском газеты "Комсомольская правда". Номер от 16 сентября 1945 года посвящен полководцу Михаилу Кутузову, который родился в один день с Петросяном, но с разницей в 200 лет.

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. За год до этого сатирик со скандалом развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. В начале мая юморист впервые опубликовал совместное фото с молодой женой. Сенсационный кадр произвел фурор.