Евгений Петросян и Татьяна Брухунова совершили фатальную ошибку

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова наслаждаются семейным счастьем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян и его пятая жена Татьяна Брухунова перестали скрывать сына. Звездные супруги не только показали лицо малыша, но и обнародовали его имя.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова наслаждаются семейным счастьем. 75-летний сатирик чуть больше полугода назад стал папой чудесного мальчика, которого назвали Ваганом. Народный артист назвал наследника в честь своего папы. Однако парапсихолог Сергей Бобырь в ужасе от имени наследника юмориста. Ведь оно опасно для жизни.

Специалист недоумевает, почему звездные родители Вагана Евгеньевича не захотели выбрать для малыша "счастливую" судьбу и тем самым совершили фатальную ошибку. Он сообщил, что данное имя совершенно не подходит этому "вновь пришедшему человеку". Эксперт считает, что оно грозит младенцу большими неприятностями в будущем.

"Имя - это код. В имени есть определенная информационная и вибрационная матрица, которая накладывается на человека. Конкретно это имя Ваган мешает. Я вижу, какая пришла душа и что это имя не подходит ей. Не просто не подходит нейтрально, а что это - вредно!", - рассказал шокированный специалист.

По его словам, данное имя блокирует области жизни малыша Вагана. "То есть там ему будет сложнее, чем другим. Тяжелее. Это может быть и здоровье, и финансы, и личные отношения", - цитирует предостережение парапсихолога 5-tv.ru.

Меж тем в жизни молодой жены Евгения Вагановича все идет своим чередом. Ее по-прежнему атакуют хейтеры, а она, как водится, не дает им спуску. Так, Татьяна вступила в перепалку с подписчиками после своего высказывания в адрес простых работяг, показавшегося интернет-пользователям оскорбительным.

Брухунову часто обвиняют о том, что та закрутила со звездой "Кривого зеркала" ради многомиллионного наследства. В ответ на эти высказывания, 31-летняя женщина предложила всем недовольным "рожать от слесарей".

Оскорбительное высказывание молниеносно нашло отклик. Пользователи призвали Брухунову к ответу за пренебрежительное отношение к простым работягам. "Что вы, Татьяна, имеете против слесарей? Они не люди, чтобы от них рожать?", - спросила одна из подписчиц.

"Ничего против какой бы то ни было профессии не имею, так как уважаю любой труд", - дерзко ответила ей Брухунова. Но фолловеров, требовавших извинений, такой комментарий не устроил. Они продолжили нападки на жену Петросяна, которые она свою очередь оставила без ответа.