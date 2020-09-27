Обострение в Нагорном Карабахе: есть погибшие среди гражданских

Воскресным утром на землях, которые разграничивают Армению и Азербайджан, возобновились боестоклновения. Фото: EAST NEWS

Тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном, центром которого с 1988 года является территория Нагорного Карабаха, которую обе стороны считают своей, вновь обострился, грозя стать опасным для обеих стран пожаром.

Утром в воскресенье, 27 сентября, Баку сообщил, что Вооруженные силы Армении на линии соприкосновения подразделений двух государств подвергли обстрелу ряд сел (разумеется, с азербайджанским населением), в результате чего среди гражданских лиц были погибшие и раненные.

Пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в одной из соцсетей сообщил, в свою очередь, что с азербайджанской стороны были обстреляны и поселки, и столица республики Степанакерт. Заявлялось, в частности, что огонь велся из ракетных систем «Град».

Глава пресс-службы Минобороны Армении Шушан Сепанян написала, что Арцах (так армяне называют эти земли) «подвергся воздушным и ракетным атакам. Было сбито два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника».

Наконец, премьер республики Армения Никол Пашинян заявил, что «армия обороны успешно противостоят нападению».

Военное ведомство соседней кавказской республики через некоторое время подтвердило гибель одного своего вертолета. Подчеркнув при том, что члены экипажа остались живы. Минобороны Азербайджана заявило, что «при взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийский подразделений фронтовой авиации , бронетехники и других родов войск, дислоцированных на Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении".

Появились сообщения о потерях бронетехники (речь шла о трех танках).

Предыдущее обострение случилось 12 июля 2020 года. Тогда также произошли боестолкновения, которые сопровождались потерями с обеих сторон.

Напомним, на рубеже 1980-х и 90-х годов прошлого века Нагорно-Карабахская республика, где жили и армяне(большинство), и азербайджанцы, и курды, и русские, которая при Советском Союзе административно принадлежала Азербайджанской ССР, при развале советской империи объявила о своей независимости. А, фактически, присоединилась к Армении, став буферной зоной между двумя бывшими советскими кавказскими республиками.

После масштабных боевых действий и больших потерь с обеих сторон в мае 1994-го был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией, самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой.

За минувшие годы перемирии нарушалось неоднократно. Но серьезное обострение обстановки уже дважды случилось именно в этом году…

Москва всегда выступала за мирное, дипломатическое решение проблемы — в частности, ее посреднические усилия привели к прекращению огня в июле этого года.