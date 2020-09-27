Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края: Оформил ипотеку, купил квартиру. Когда бываю в Москве, тянет домой - в Хабаровск

Михаил Дегтярёв. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

- ...Здравствуйте! А вы, Михаил Владимирович, не написали - как работаете-то? Вот, звоню...

- Интенсивно. Продолжаю объезд края.

- Понятно. Вы сейчас где-то далеко?

- У меня охотинспекторы просят деньги на ремонт и реконструкцию кордонов, где они обитают. Я эти выходные посвятил объезду всех близлежащих - по лесам, по полям, по горам, по рекам. Действительно, - в плачевном состоянии. Эти люди стоят на страже сохранения нашей природы. И брошены, никто ими не занимался годами. Ни техники, ни кордонов нормальных, ни зарплаты, ничего нет... (дальше - не слышно)

- Вы сейчас где-то на кордоне?

- Я уже в пути в Хабаровск. Связь не устойчивая.

- Я понял.

- Будем деньги выделять на ремонт, на содержание (снова не слышно)

- А наводнения победили?

- В Хабаровске у нас все слава богу, уровень воды снижается, жертв нет, пострадавших нет, начинаем подсчет убытков, чтобы их в соответствии с законом компенсировать из резервных фондов. Гребень (паводка. - А.Г.) сейчас уже под Комсомольском, там находится мой заместитель. Мэр на месте. Туда перебросили водоналивную дамбу, все насосы, будем выручать.

- Как учебный год начался?

- Слава богу, все живы и здоровы. Есть, конечно, проблемы с ОРВИ, несколько десятков классов у нас на карантине - в соответствии с нормативом, но в целом все нормально.

- Ваши ребятишки где? Ваш сын где пошел в первый класс?

- (не слышно)

- Связь ушла. Еще раз повторите? Ваш сын куда пошел в школу-то?

- Как мы и договаривались, пошел в Москве, а на Новый год переедет и продолжит обучение в Хабаровске. Было очень тяжело это все организовать, я отец ответственный, на коленках такие вещи не решаются.

- Понятно.

- Жилье надо сейчас обставить, все подготовить. Сделку оформить. Определить, куда он пойдет, какой у него будет маршрут. Их же у меня четверо. Тут на коленях не решаю такие вопросы. Я готовлю все к их приезду в декабре.

- А квартиру вы уже получили?

- Да. Сейчас обставляю, доделываю ремонт. Почему получил? Я ее купил. Мне никто ничего не дает.

- Ясно. Ипотека, вы говорили, дорогая, да?

- ...Жилье дорогое, сейчас будем исправлять эту ситуацию, с группой (называет фирму. - А.Г.) готовим соглашение, в ближайшие недели подпишем. И начнем строительство...

- Где деньги нашли?

- ...В Комсомольске-на-Амуре в том числе. На что?

- Деньги на квартиру, в смысле, на ипотеку, чтобы – взнос… Хватило своих или пришлось занимать?

- Нет, конечно, занял в банке. Не хватило.

- Много заняли?

- Не готов это я комментировать.

- Понял. Ясно. Ну, а настроение… А вы в Москву еще приезжали или нет?

- Я приезжал на совещание.

- А чего к нам в редакцию не заехали?

- А я - одним днем. Заеду обязательно.

- Да, конечно.

- В любимую «Комсомолку».

- Ясно. Обязательно заезжайте. Скажите, сейчас здесь такая паника в Москве по поводу коронавируса, народ - снова на удаленку, вы в курсе. У вас раньше были проблемы. Как с этим?

- У нас стабильная ситуация в крае. В среднем от 60 до 80 инфицированных в день мы фиксируем. Это стабильный показатель, пока резкого прироста нет. Мы дополнительные меры пока не вводим, но находимся в полной готовности. Если понадобится, конечно, будем вводить. Пока - нет.

- Что случилось с вашими митингами? Почему так мало народу выходит? Что вы такое там предприняли, что за секреты антимитинговые у вас в ЛДПР с Жириновским?

- Я вообще ничего с ними не делаю. Я всех призываю заканчивать это делать. И работаю каждый день без выходных. И вся моя команда работает ежедневно без выходных.

Могу одно сказать. Мне очень не нравится, когда нарушают правила дорожного движения, очень много обращений идет на мое имя с просьбой навести в городе порядок. Перекрываются дороги, создаются помехи участникам дорожного движения, постоянно - клаксоны, это все создает атмосферу негативную. Люди отдыхают вечером, кто-то прогуливается, а тут - сигналят. Я просил полицию навести порядок.

И не только - полицию. Я всех просил, призываю (не слышно) ... порядок. Это (в смысле, митинги на проезжей. - А.Г.) не безопасно. Поберегите себя, ко всем обращаюсь!

- Понял. Скажите, вы с соседями, в частности, с Олегом Николаевичем Кожемяко (губернатор Приморья) общаетесь?

- Мы общались во Владивостоке. Я был...

- Какие-то вопросы задаете ему? Чего-то там, то есть, взаимодействие - налажено, да?

- (не слышно)

- Он недавно в Минск к Лукашенко слетал. Вы не собираетесь в гости к Александру Григорьевичу?

- (не слышно) … Родины готов, и не только в Минск.

- Еще раз можете повторить? Вы к Лукашенко не собираетесь в гости?

- Я говорю, пока нет. Но, если будут поручения Родины, готов в любую точку земного шара вылететь.

- Ясно. Чем вас угощали на кордонах?

- Да как-то все стандартно. Чай, сало, хлеб - и все.

- Ясно. Нравится? Бесплатно, да?

- Да мы и сами с собой привезли, и у ребят было. Друг с другом поделились снедью.

- Это уже вы… У вас уже словечки такие хабаровские появляются?

- У меня они и были всегда. И здесь (не слышно) … нравится.

- Самое главное. Что Дегтярев сделал за эти два месяца, пока работает врио губернатора? Самое главное ваше, задачи, которые вы выполнили?

- Очень много (не слышно)

- То есть вы пока…

- Сформировал команду. Если говорить (не слышно) цифры есть.

- Еще раз можете повторить?

- (не слышно) ...починил.

- Что починил?

- Нет связи. Посмотрите у меня в паблике.

- Я вижу. Я внимательно наблюдаю.

- Там же все написано.

- Понял. Как…

- … миллиардов квадратных метров и миллионов. Все там написано.

- Да. Я знаю. То есть как о ваших трудовых свершениях, так вы говорите, что связь неустойчивая. А что не удалось?

- Почему это? Я просто… Не хочу перечислять. Что мы будем этим заниматься.

- Понял. А что не удалось?

- Полеты на Север есть? Есть. С Газпромом соглашение по газификации подписали? Подписали. На дороги деньги выбиваем? Выбиваем. Чего вы хотите, чтобы мы этим (в с вслед - перечислением сделанного. - А.Г.)!сейчас занимались?

- А что пока не удалось?

- С паводком боремся.

- Понял.

- Обычная текущая работа. Порядок наводим во всех отраслях. (не слышно) бардак. Бесхозяйственность.

- Берегите себя! Вам еще долго работать.

- Бережем друг друга. Мы всех бережем.

- Ясно. Не буду больше приставать. А когда вы - в Москву…

- Просто машину трясет, очень тяжело говорить. По проселочной дороге.

- Понял. Ну, ладно, когда вы будете в Москве?

- Я не знаю, пока (не слышно) может, возникнет. Обязательно заеду. Я скучаю по вам и по «Комсомолке».

- Вот! Мы вас с нетерпением ждем!

- По Москве не скучаю!

- О!

- В Москве теперь я скучаю по Хабаровску. Прилетал в командировку, так тянет домой в Хабаровск, вы себе не представляете.

- Классно! Понял, ладно. Вам долго еще ехать?

- Часа три. Дорога - как стиральная доска.

- Ладно, тогда - не буду. Отдохните. Все. Обнимаю, удачи и счастливо! Спасибо, что откликнулись.

- Спасибо. Извините, Александр, если что не так. (не слышно)

- Все так. Все классно. Удачи!