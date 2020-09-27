Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края: Оформил ипотеку, купил квартиру. Когда бываю в Москве, тянет домой - в Хабаровск

Михаил Дегтярёв. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
- ...Здравствуйте! А вы, Михаил Владимирович, не написали - как работаете-то? Вот, звоню...
- Интенсивно. Продолжаю объезд края.
- Понятно. Вы сейчас где-то далеко?
- У меня охотинспекторы просят деньги на ремонт и реконструкцию кордонов, где они обитают. Я эти выходные посвятил объезду всех близлежащих - по лесам, по полям, по горам, по рекам. Действительно, - в плачевном состоянии. Эти люди стоят на страже сохранения нашей природы. И брошены, никто ими не занимался годами. Ни техники, ни кордонов нормальных, ни зарплаты, ничего нет... (дальше - не слышно)
- Вы сейчас где-то на кордоне?
- Я уже в пути в Хабаровск. Связь не устойчивая.
- Я понял.
- Будем деньги выделять на ремонт, на содержание (снова не слышно)
- А наводнения победили?
- В Хабаровске у нас все слава богу, уровень воды снижается, жертв нет, пострадавших нет, начинаем подсчет убытков, чтобы их в соответствии с законом компенсировать из резервных фондов. Гребень (паводка. - А.Г.) сейчас уже под Комсомольском, там находится мой заместитель. Мэр на месте. Туда перебросили водоналивную дамбу, все насосы, будем выручать.
- Как учебный год начался?
- Слава богу, все живы и здоровы. Есть, конечно, проблемы с ОРВИ, несколько десятков классов у нас на карантине - в соответствии с нормативом, но в целом все нормально.
- Ваши ребятишки где? Ваш сын где пошел в первый класс?
- (не слышно)
- Связь ушла. Еще раз повторите? Ваш сын куда пошел в школу-то?
- Как мы и договаривались, пошел в Москве, а на Новый год переедет и продолжит обучение в Хабаровске. Было очень тяжело это все организовать, я отец ответственный, на коленках такие вещи не решаются.
- Понятно.
- Жилье надо сейчас обставить, все подготовить. Сделку оформить. Определить, куда он пойдет, какой у него будет маршрут. Их же у меня четверо. Тут на коленях не решаю такие вопросы. Я готовлю все к их приезду в декабре.
- А квартиру вы уже получили?
- Да. Сейчас обставляю, доделываю ремонт. Почему получил? Я ее купил. Мне никто ничего не дает.
- Ясно. Ипотека, вы говорили, дорогая, да?
- ...Жилье дорогое, сейчас будем исправлять эту ситуацию, с группой (называет фирму. - А.Г.) готовим соглашение, в ближайшие недели подпишем. И начнем строительство...
- Где деньги нашли?
- ...В Комсомольске-на-Амуре в том числе. На что?
- Деньги на квартиру, в смысле, на ипотеку, чтобы – взнос… Хватило своих или пришлось занимать?
- Нет, конечно, занял в банке. Не хватило.
- Много заняли?
- Не готов это я комментировать.
- Понял. Ясно. Ну, а настроение… А вы в Москву еще приезжали или нет?
- Я приезжал на совещание.
- А чего к нам в редакцию не заехали?
- А я - одним днем. Заеду обязательно.
- Да, конечно.
- В любимую «Комсомолку».
- Ясно. Обязательно заезжайте. Скажите, сейчас здесь такая паника в Москве по поводу коронавируса, народ - снова на удаленку, вы в курсе. У вас раньше были проблемы. Как с этим?
- У нас стабильная ситуация в крае. В среднем от 60 до 80 инфицированных в день мы фиксируем. Это стабильный показатель, пока резкого прироста нет. Мы дополнительные меры пока не вводим, но находимся в полной готовности. Если понадобится, конечно, будем вводить. Пока - нет.
- Что случилось с вашими митингами? Почему так мало народу выходит? Что вы такое там предприняли, что за секреты антимитинговые у вас в ЛДПР с Жириновским?
- Я вообще ничего с ними не делаю. Я всех призываю заканчивать это делать. И работаю каждый день без выходных. И вся моя команда работает ежедневно без выходных.
Могу одно сказать. Мне очень не нравится, когда нарушают правила дорожного движения, очень много обращений идет на мое имя с просьбой навести в городе порядок. Перекрываются дороги, создаются помехи участникам дорожного движения, постоянно - клаксоны, это все создает атмосферу негативную. Люди отдыхают вечером, кто-то прогуливается, а тут - сигналят. Я просил полицию навести порядок.
И не только - полицию. Я всех просил, призываю (не слышно) ... порядок. Это (в смысле, митинги на проезжей. - А.Г.) не безопасно. Поберегите себя, ко всем обращаюсь!
- Понял. Скажите, вы с соседями, в частности, с Олегом Николаевичем Кожемяко (губернатор Приморья) общаетесь?
- Мы общались во Владивостоке. Я был...
- Какие-то вопросы задаете ему? Чего-то там, то есть, взаимодействие - налажено, да?
- (не слышно)
- Он недавно в Минск к Лукашенко слетал. Вы не собираетесь в гости к Александру Григорьевичу?
- (не слышно) … Родины готов, и не только в Минск.
- Еще раз можете повторить? Вы к Лукашенко не собираетесь в гости?
- Я говорю, пока нет. Но, если будут поручения Родины, готов в любую точку земного шара вылететь.
- Ясно. Чем вас угощали на кордонах?
- Да как-то все стандартно. Чай, сало, хлеб - и все.
- Ясно. Нравится? Бесплатно, да?
- Да мы и сами с собой привезли, и у ребят было. Друг с другом поделились снедью.
- Это уже вы… У вас уже словечки такие хабаровские появляются?
- У меня они и были всегда. И здесь (не слышно) … нравится.
- Самое главное. Что Дегтярев сделал за эти два месяца, пока работает врио губернатора? Самое главное ваше, задачи, которые вы выполнили?
- Очень много (не слышно)
- То есть вы пока…
- Сформировал команду. Если говорить (не слышно) цифры есть.
- Еще раз можете повторить?
- (не слышно) ...починил.
- Что починил?
- Нет связи. Посмотрите у меня в паблике.
- Я вижу. Я внимательно наблюдаю.
- Там же все написано.
- Понял. Как…
- … миллиардов квадратных метров и миллионов. Все там написано.
- Да. Я знаю. То есть как о ваших трудовых свершениях, так вы говорите, что связь неустойчивая. А что не удалось?
- Почему это? Я просто… Не хочу перечислять. Что мы будем этим заниматься.
- Понял. А что не удалось?
- Полеты на Север есть? Есть. С Газпромом соглашение по газификации подписали? Подписали. На дороги деньги выбиваем? Выбиваем. Чего вы хотите, чтобы мы этим (в с вслед - перечислением сделанного. - А.Г.)!сейчас занимались?
- А что пока не удалось?
- С паводком боремся.
- Понял.
- Обычная текущая работа. Порядок наводим во всех отраслях. (не слышно) бардак. Бесхозяйственность.
- Берегите себя! Вам еще долго работать.
- Бережем друг друга. Мы всех бережем.
- Ясно. Не буду больше приставать. А когда вы - в Москву…
- Просто машину трясет, очень тяжело говорить. По проселочной дороге.
- Понял. Ну, ладно, когда вы будете в Москве?
- Я не знаю, пока (не слышно) может, возникнет. Обязательно заеду. Я скучаю по вам и по «Комсомолке».
- Вот! Мы вас с нетерпением ждем!
- По Москве не скучаю!
- О!
- В Москве теперь я скучаю по Хабаровску. Прилетал в командировку, так тянет домой в Хабаровск, вы себе не представляете.
- Классно! Понял, ладно. Вам долго еще ехать?
- Часа три. Дорога - как стиральная доска.
- Ладно, тогда - не буду. Отдохните. Все. Обнимаю, удачи и счастливо! Спасибо, что откликнулись.
- Спасибо. Извините, Александр, если что не так. (не слышно)
- Все так. Все классно. Удачи!