Веселая нобелиада, "Банкрут или свои люди, сочтемся", Шилка и Нерчинск не страшны теперь, бой медведя с афедроном, пьянство по удаленке и могущественный Соловей

Число выдвинутых на Нобелевскую премию мира стремительно растет – состязание талантов идет полным ходом. Фото: REUTERS

Число выдвинутых на Нобелевскую премию мира стремительно растет – состязание талантов идет полным ходом.

Вслед за Д. Ф. Трампом (номенклатор – народный депутат Норвегии, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гедде), А. А Навальным (тут немного сложнее, преподаватель университета Нью-Джерси т. Ерофеев еще десять дней назад заявил, что "ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира", но признанные профессоры до сих пор сохраняют инкогнито), В. В. Путиным (номенклатор -- президент Всероссийского фонда образования, член Союза писателей Москвы и России, член-корреспондент РАЕН, вице-президент Международной академии духовного единства народов мира, член Международной академии наук Сан-Марино, член Европейской академии информатизации, казачий генерал, философ, писатель, адепт Церкви саентологии, посол мира и прочая, и прочая С. К. Комков), оказалась выдвинута уборщица помещения администрации пос. Повалихинского Костромской обл. М. В. Удгодская, триумфально выигравшая выборы главы поселкового совета, но пока продолжающая заниматься клинингом (номенклатор – журналистский коллектив ).

Приятно отметить, что из четверки фаворитов трое – россияне. Не совсем ясно, правда, в какой степени А. А. Навальный и М. В. Удгодская внесли "весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирной договоренности", ну да члены норвежского Нобелевского комитета что-нибудь придумают. А чтобы никто не уехал из Осло обиженным, правильнее всего будет дать премию всем четверым.

Что же до денежной части премии -- 10 млн. шведских крон (около $1,1 млн, или 85,3 млн руб.) – то лауреаты могут отдать свою часть в пользу А. А. Навального, которого преследует имущественными исками злой повар Е. В. Пригожин. 10 миллионов крон как раз покроют все претензии, и таким образом динамитные деньги спасут гиганта мысли и отца русской демократии.

Инфернальный Е.Пригожин преследует также и Л. Э. Соболь, ближайшую помощницу гиганта мысли. Чтобы избежать разорения, Соболь решила прибегнуть к методике, описанной А. Н. Островским в комедии "Банкрут или свои люди, сочтемся". Там купец Самсон Силыч Большов, которому грозит банкротство, по совету юриста Сысоя Псоича Рисположенского, выгнанного из суда за пьянство, переписывает имущество на зятя, Лазаря Елизарыча Подхалюзина. Л. Э. Соболь, вероятно, по совету юриста из Фонда борьбы с коррупцией, решила переписать все свое имущество на супруга С. В. Мохова. Включая электрочайник "Тефаль", мультиварку "Promond", раскладушку из "Икеи", шубу из искусственного меха под ламу и комбинезон цвета синий металлик.

Очевидно, Соболь понимала, что алчность Пригожина такова, что он не только поношенным верхним платьем, но даже и ветхим исподним не погребует. А б/у чайник с мультиваркой использует в своей поварской профессии. И все же, понимая все стремление максимально обезопасить свое движимое и недвижимое, имело бы смысл оставить какую-нибудь мелкую утварь. Например, чтобы эффектно бросить чайником в морду – "Подавись, сатрап!".

Но, возможно, сейчас нравы смягчились по сравнению с 1849 г., когда Колумб Замоскворечья писал свою комедию. Российские писатели съехались в Нерчинск, но не затем, чтобы там работать в рудниках, как при царском режиме, а чтобы встречаться с читателями и просвещать их. Сбылось пророчество из песни про славное море, священный Байкал – "Шилка и Нерчинск не страшны теперь". Или, как призывал т. Сталин, "Сделаем из Сибири каторжной, кандальной -- Сибирь советскую, социалистическую!".

Когда же какой-нибудь инженер человеческих душ вернется в Москву, у него произойдет описанный В. А. Гиляровским диалог с товарищем милиционером – "Откуда? -- Из Нерчинска. Только вчера прихрял".

Чудесные события происходят и в другом некогда зловещем месте царской каторги – на о. Сахалин. Местный фотограф и видеограф т. Любаченко лишился беспилотника, снимая медведей на берегу Охотского моря. Косолапый в прыжке достал дрон и превратил его в металлолом.

Любаченко не учел, что согласно верованиям гиляков (другое название – нивхи), автохтонных жителей острова, каждый медведь считался сыном хозяина тайги, поэтому охота на него сопровождалась обрядами промыслового культа. Очевидно, и видеоблоггерский культ также требует строгого соблюдения ритуалов. В противном случае тотемный зверь легко может поразить не только дрон, но и афедрон блоггера.

Вопрос о мистических ритуалах, только не гиляцких, а общероссийских стал во всей остроте в связи с новой волной COVID-19 и рекомендациями властей опять всемерно переходить на удаленку. В законопроекте об удаленной работе дистанционное появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет караться увольнением. Законодатель пояснил, что прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно.

Против такого попустительства резко возразил санитар Г. Г. Онищенко, указав: "Мою неадекватность можно и дистанционно заметить: у меня язык заплетается, когда я с вами разговариваю". Однако, тут есть проблема. У одних людей алкоголь в первую очередь поражает речевую моторику – язык заплетается, дикция нарушается. А у других моторика страдает в последнюю очередь, человек беспамятно пьян, но смотрит важно, говорит отважно. И непонятно, к какой категории принадлежит испытуемый работник.

Впрочем, и на это у санитара нашелся ответ: "Вы можете создать комиссию трудового коллектива, выехать на место". При этом, правда, теряется самый смысл удаленки, которая призвана обеспечить самоизоляцию. Если же на дом приезжает целая комиссия, то она может всех перезаразить, а равно перезаразиться.

В попытке узнать, не пьян ли удаленный работник, остается лишь уповать на помощь б. профессора МГИМО, российского Нострадамуса, как он сам себя называет, политолога В. Д. Соловья. В беседе с украинским телеведущим Д. И. Гордоном открылся: "Существуют силы и личности, чье влияние превосходит любые силы. В частности, они сильнее ФСБ, сильнее Службы внешней разведки, сильнее Управления Генштаба. Это международные неправительственные организации, назовем их давайте так. Таких организаций в мире существует несколько. Я ассоциированный член восточно-европейского филиала одной из таких организаций. Российское руководство знает, что эта организация не только высоко эффективна, но чрезвычайно опасна. Я не шучу".

Какие шутки? – феург, демиург и ассоциированный член уже намерен стать преемником А. А. Навального, а затем и преемником В. В. Путина. Вероятно, могущественным силам и личностям следует выдвинуть В. Д. Соловья также и на Нобелевскую премию мира, чтобы он своим влиянием превзошел любые силы.