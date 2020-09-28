ЕС и Великобритания не могут договориться об условиях брекзита из-за "политического бессилия"

Главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье. Фото: EAST NEWS

Великобритании и ЕС до конца этого года предстоит прийти к единому мнению относительно торгового соглашения. И уже согласно выработанным правилам жить и поддерживать отношения дальше.

Премьер-министр Борис Джонсон сторонник жесткого сценария, в результате которого у Лондона будет возможность заключать торговые сделки с третьими странами. Но такой вариант может вызвать торговые, финансовые и транспортные проблемы с ЕС. Получается, то, что устраивает Британию, не устраивает ЕС. И наоборот.

- Почему Великобритания и Евросоюз не могут достичь соглашения про Brexit? – рассуждают эксперты, приходя к общему выводу: отсутствие политической воли и нежелание Британии вести переговоры – всему виной.

Британский премьер-министр Борис Джонсон. Фото: EAST NEWS

Британское правительство представило законопроект, предусматривающий возможность отказа от некоторых пунктов соглашения о Brexit, касающихся Северной Ирландии и ее доступа к ранкам страны. Но, по мнению представителей ЕС, этот законопроект противоречит ранее оговоренным условиям выхода Великобритании из ЕС.

К выяснениям отношений британцам не привыкать, ведь с ЕС британское правительство спорит буквально обо всем: о госсубсидиях бизнесу, о конкуренции на европейском рынке. Но разногласия не могут продолжаться бесконечно. И 31 декабря 2020 года Великобритания в любом случае покинет единый рынок с ЕС.

Если торговая сделка не состоится, то Британия будет торговать с Европой по правилам, установленными Международной торговой организацией (WTO). Если же сделка будет, то торговля между странами ЕС и туманным Альбионом будет вестись с применением меньших тарифов и ограничений.