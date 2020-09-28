Азербайджанцы и армяне, - штык в землю!

Разгорается очередная кровавая бойня азербайджанцев и армян. Фото: REUTERS

Разгорается очередная кровавая бойня азербайджанцев и армян. Баку и Ереван соревнуются в бравых докладах о количестве убитых солдат противника и уничтоженной боевой техники. Счет идет на сотни погибших людей и десятки уничтоженных танков, БТР и других вооружений. И все это – с явным преувеличением. Цифры с кавказской ритуальностью берутся «от балды» - информационная лживая война «обслуживает» реальную. Ибо никто точно не считал свои и «чужие» потери на поле боя. И, как всегда, невозможно понять, - кто же на этот раз первый начал. Армяне говорят, что азербайджанцы, азербайджанцы, что армяне.

Баку и Ереван соревнуются в бравых докладах о количестве убитых солдат противника и уничтоженной боевой техники. Фото: REUTERS

Первые лица некогда «братских республик» толкают воинственные речи и призывают свои армии дать решительный бой врагу. Одно совершенно ясно: очередная схватка – из-за того же Нагорного Карабаха. Судя по результатам первых дней боев, Азербайджан на сей раз настроен как никогда решительно. За последние годы он серьезно поднакачал военные мускулы, - в том числе и с помощью Турции, министр обороны которой открыто заявил, что его страна поддерживает азербайджанских братьев. Это, конечно, вдохновляет Баку, за спиной которого стоит более чем 500-тысчная турецкая армия – самая сильная в регионе. Да и сама 75-тысячная азербайджанская армия в сравнении с 40-тысячной армянской значительно сильнее, так сказать, по суммарному боевому потенциалу.

И, как всегда, невозможно понять, - кто же на этот раз первый начал. Фото: REUTERS

Ереван, безусловно, надеется на помощь России, которая вроде бы обязана в соответствии с Договором о коллективной безопасности защитить Армению от агрессора (к тому же в Гюмри стоит российская военная база). Но не все так просто. Да, договор такой есть. Но он предусматривает военную помощь России лишь в том случае, если будет оккупация законной национальной территории Армении. А Нагорный Карабах, по строгому юридическому счету, такой территорией не является (ох, сколько же «армянских камней» сейчас полетит в мою сторону!). Ради справедливости скажу, что по тому же справедливому счету Нагорный Карабах не является и субъектом Азербайджана – строптивая республика после давнишнего референдума вышла из его состава. Как бы это не нравилось Баку, а с этим фактом нельзя не считаться. Не мне рассказывать азербайджанским политикам, что референдум есть высшая форма проявления демократии. А душить ее танками и расстреливать из пушек – преступление.

Судя по результатам первых дней боев, Азербайджан на сей раз настроен как никогда решительно. Фото: REUTERS

Даже если Азербайджан с помощью турок разгромит вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха (а у него там 20-тысячное войско тоже есть!), он получит очень большую головную боль из-за нежелания абсолютного большинства карабахцев жить в одной семье с азербайджанцами, которые силком загнали их республику под знамена Баку. Азербайджан неизбежно получит долгую и мучительную партизанскую (а, может быть, и террористическую) войну, которую будет всячески «спонсировать» Армения. Ну а все-таки, какую позицию займет Россия в этой очень непростой ситуации. Она уже ее заняла, призывая воюющие стороны к остановке войны и очередным переговорам. Да таких переговоров при посредничестве России было много и они, к сожалению, ни к чему не привели. Но переговоры все-таки лучше, чем рыть могилы для армян и азербайджанцев в бессмысленной бойне. И, кажется, лучший выход из положения – зафиксировать статус-кво и дать возможность Нагорному Карабаху жить автономной суверенной жизнью. Или дать ему возможность в спокойной обстановке провести национальный референдум под присмотром международных наблюдателей и определиться, с кем он хочет жить дальше. Танки и пушки – это не те «инструменты», с помощью которых можно решить проблему. В этом – принципиальная позиция Москвы. Сейчас же для России крайне важно, чтобы Азербайджан не полез силой и в те армянские территории, которые находятся за пределами Нагорного Карабаха. Потому что в таком случае у Москвы будет иной разговор с Баку. В соответствии с ранее упомянутым Договором о коллективной безопасности Россия будет обязана оказать военную помощь Армении в борьбе с оккупантами и использовать для этого не только свою 102-ю военную базу…

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