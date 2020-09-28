Анна Чичерова: Я продолжаю карьеру, чтобы поддержать примером тех, кто думает сдаться

Российская «бабушка» легкой атлетики объявила kp.ru, что остается в спорте еще на сезон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Анне Чичеровой уже 38. Возраст для современного спорта глубоко пенсионный. Она выигрывала «золото» Лондона-2012, и несколько раз уходила из спорта. В том числе вернулась и после двухлетней дисквалификации, чтобы потом все равно показывать высокие результаты. В последнее время было много разговоров, что этот сезон для Чичеровой – последний. Но спортсменка рассказала «КП», что собирается выступать и дальше и объяснила почему приняла такое решение.

- Анна, на когда теперь отодвигается финал карьеры?

- Когда-то это случится! Я на самом деле планировала завершать карьеру в этом году, но пандемия внесла свои коррективы. Хотелось закончить ударно – выйти в летний сезон, и здесь уже понять: будет для меня Олимпиад? Не будет Олимпиады? И тогда уже заканчивать. Так как этого не случилось, решила продолжать карьеру.

- Мотивация?

- Многие задают этот вопрос: Анна а что вас держит в спорте? Но мне нужно было вернуться, так сложились обстоятельства. Нужно было через все сложности пройти, через все перипетии. Чтобы вытащить зудящую занозу из тела. И у меня был тот самый зимний сезон, в котором я показала замечательные результаты – для меня, для моего возраста замечательные. Все говорили: «Это невозможно». А меня заводит, когда говорят «невозможно». И всегда проверяла для себя, где этот предел возможного. И теперь мне просто любопытно, чем это все закончится. Смогу я еще раз взлететь на свои 2.05? А на 2.06?

- И возраст не мешает?

- Нет, я чувствую, что с каждым годом нагрузки мне дают все сложнее и сложнее. Но я продолжаю, с учетом, что сейчас идет спад результатов, и что 2021 год будет решающим – будет Олимпиада? Нет? Надо взять всю волю в кулак, сжать его и выдать свой максимум. Вот это мой главный стимул – я понимаю, что после 2021 года карьеру уже не будет, сейчас мой последний шанс снова оказаться там, где я была, пожить в этой атмосфере. Я знаю, многим удивительно: молодых никуда не выпускают на международные старты, и они не видят смысла заниматься легкой атлетикой дальше, а тут выходит бабушка и пытается что-то делать. И делать для того, чтобы остальных тоже поддержать.

- Вы говорите про Олимпиаду, но в нейтральном статусе вам было отказано. Вы разозлились? Обиделись?

- Не обижалась, точно. Я предполагала, что так будет. Просто меня удивили моменты в мотивационной части отказа.