Кремль призвал Азербайджан и Армению прекратить войну

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал позицию России по ситуации в Нагорном Карабахе. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал позицию России по ситуации в Нагорном Карабахе.

- Вчера, к сожалению, день был омрачен чрезвычайной ситуацией на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, и эта ситуация является поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы и многих других стран, - заявил он. - С первых часов министр иностранных дел России Лавров был в контакте с обоими коллегами в Ереване и Баку. По инициативе армянской стороны Путин вчера переговорил с премьер-министром Армении. Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией.

Мнение Кремля по этому вопросу совершенно однозначно.

- Считаем, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а урегулирование конфликта и последствий нынешнего обострения должно перейти в политико-дипломатическое русло, - сказал Песков. - Сейчас нужно именно остановить огонь, а не разбираться, кто прав, а кто виноват. Россия всегда занимала взвешенную позицию, и именно это дает ей возможность использовать свое влияние.

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