«Получаю меньше миллиона рублей за программу»: Лера Кудрявцева призналась, сколько зарабатывает на ТВ

Доходы у телеведущей немногим меньше, чем у мужа Фото: Борис КУДРЯВОВ

49-летняя Лера Кудрявцева на ТВ давно. Двадцать пять лет назад она уже вела «Партийную зону». Сейчас Кудрявцева на экране в выходные с рейтинговым проектом «Секрет на миллион». Также у нее еженедельный эфир с передачей «Звезды сошлись».

Звезды не любят озвучивать свои зарплаты, но иногда их на это провоцируют коллеги. Вот и сегодня Ксения Собчак «пытала на деньги» Кудрявцеву в своем шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!» Лера держалась долго: мол, не скажу, а то ведь народ отреагирует неоднозначно. Все артисты и телеведущие бояться озвучивать цифры, так как тут же волна справедливого возмущения накрывает их сравнениями с зарплатами врачей, инженеров и других людей разных профессий, без которых наша жизнь не возможна. Но вот так повелось – раскрученные ТВ персоны все сплошь миллионеры.

Собчак узнала у Кудрявцевой следующее: за программу «Секрет на миллион» Лера получает больше, чем за «Звезды сошлись». Ксюша мучала Леру: «За один выпуск «Секрета на миллион» ты получаешь больше миллиона рублей?» Кудрявцева все же ответила: «Меньше миллиона!» Однако эксперты от ТВ предполагают, что даже если гонорар за один выпуск популярного еженедельного шоу и меньше, то ненамного. Также Кудрявцева после долгих размышлений ответила, что зарабатывает поменьше мужа хоккеиста Игоря Макарова. А траты и семейный бюджет у них общие.

Многие помнят, что до замужества у Леры был роман с певцом Сергеем Лазаревым. В программе Собчак пыталась выпытать у Леры: «Зачем тебе вся эта история с Сергеем Лазаревым была нужна? Зачем ему это нужно – я понимаю. А тебе?» Собчак намекала, что у Кудрявцевой и Лазарева был пиар-роман. Но Лера друзей не сдает, поэтому была непреклонна: «Я была влюблена в Лазарева. А что в него нельзя влюбиться?» Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев играли в любовь очень долго – взамен получили массу совместных обложек, интервью и их стали как пару приглашать вести различные мероприятия за очень большие гонорары.

Что касается зарплат коллег Леры Кудрявцевой на других каналах, то по слухам Дмитрий Шепелев получает около 30 миллионов рублей в год. Лера Кудрявцева может получать раза в два больше. А вот Андрей Малахов рассказывал в «Осторожно, Собчак!» о своей зарплате в «Пусть говорят» - в месяц он зарабатывал 50 тысяч долларов.

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