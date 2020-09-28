В Белоруссии Запад бросил вызов России

Пока Лукашенко удается более-менее успешно купировать возникающие угрозы, но уже очевидно, что его противники (и речь идет не о людях, которые выходят на улицы Минска) закладываются на очень долгую и динамичную войну, с использованием различных тактик и приемов. Фото: REUTERS

Чем дольше длится политический кризис в Белоруссии, и чем активнее в него включаются все новые внешние игроки, тем очевиднее становится - то, что происходит вокруг Минска - это обкатка будущего политического сценария для России.

Разговоры про сменяемость власти – в пользу бедных. Речь идет о полном демонтаже российской политической системы и основных «несущих конструкций» российского государства. Коллективный Запад очевидно взял курс на Перестройку 2.0.

Уход или не уход Путина больше не имеет для западных элит никакого значения. Целью атаки является все выстроенное им здание современной России.

Белоруссия сама по себе слишком маленькая, чтобы так всерьез ее «качать». Даже ее статус военного союзника России для Запада не настолько принципиален, чтобы идти на жесткое противостояние с Москвой.

Тут интерес совсем другой.

«Белорусский кейс» - это способ на практике проверить, как можно взорвать государство даже с очень высоким уровнем внутренней лояльности власти. Это способ вспомнить, как с помощью стачечного движения дестабилизируется работающая современная экономика. Это обкатка новейших медийных технологий, которые до неузнаваемости изменили форму организации массовых протестов и цветных революций в конечном счете. Идет активный поиск дезорганизации силовых структур – через деанон и массированную травлю силовиков, лояльных журналистов и просто несогласных с протестом рядовых граждан.

Пока Лукашенко удается более-менее успешно купировать возникающие угрозы, но уже очевидно, что его противники (и речь идет не о людях, которые выходят на улицы Минска) закладываются на очень долгую и динамичную войну, с использованием различных тактик и приемов.

Ни с чем подобным ни Минск, ни Москва не сталкивались за все 30 лет после распада СССР.

Есть еще одна особенность. В отличии от 1989-1990 гг. Россия атакована не Соединенными Штатами, а – Европой. Это – новый старый враг, которого мы с начала 70-х годов привыкли воспринимать, как «разумных» и сдержанных партнеров, которые так же, как и мы страдают от гегемонии США.

Теперь все по-другому.

Америка почти полностью парализована грядущими тяжелым внутриполитическим кризисом, все более обостряющимся с приближением американских президентских выборов. Вашингтону сейчас не до европейских дел.

Но «уход» США из активной европейской политики не принес никакой гармонии. Наступившая внезапно «многополярность», о которой у нас так много и мечтательно говорили, оборачивается умножением числа прямых и скрытых конфликтов, которые раньше гасились единственной сверхдержавой.

На мировую арену вышли множество новых игроков, каждый из которых претендует на свой кусок. И Франция вслед за Германией открыто бросает вызов России.

Украина и Белоруссия, остававшиеся «бесхозными» 30 лет, становятся призом, за который начинается открытая европейская война.

Без нанесения прямого поражения России, «приватизировать» эти территории Европе точно не удастся. Но, политическое поражение России будет означать, что и она сама неминуемо превратится в часть этого европейского приза.

Форсированная легитимация Навального как признанного всем мировым сообществом лидера российской оппозиции в результате «отравления» теперь обретает законченный и понятный смысл. Это – действительно, спецоперация. Только не наша.

Европейские страны всего за пару месяцев упаковали для нас своего «русского Леха Валенсу», «белого Нельсона Манделу». Еще несколько месяцев рекламной кампании в сочетании с турне по мировым столицам, и мощной поддержкой в мировой прессе и дело сделано. Это вам – не Тихановская, не Бабарико и не Латушко. И Белоруссия в этом смысле тоже научила Европу, что «лицо протеста» нужно выращивать заблаговременно, а главное – держать его в безопасном месте. В Берлине, например.

Нужно ясно понимать – в Белоруссии сегодня, как и на Украине вчера, идет война против России. Дураки могут и дальше верить в «просто мирный протест». Только не надо тратить время на дураков.

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