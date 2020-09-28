«Меня избили, и я накажу виновных!»: единственная внучка Людмилы Гурченко – о драке в клубе и судах за наследство

Елена Королева сражается за недвижимость бабушки Людмилы Гурченко. Фото: ТАСС/Личный архив

Через полгода будет десять лет как ушла из жизни народная артистка Людмила Гурченко. Ее единственная дочь Мария Королева умерла скоропостижно от сердечного приступа три года назад. Женщина скончалась на руках у своей дочки Лены. Сейчас единственные кровные родственники Людмилы Гурченко ее внучка 36-летняя Елена Королева и правнучка 12-летняя Таисия. В ноябре у Елены очередной суд – она продолжит сражение за наследство. Дело в том, что после смерти Гурченко ее дочь получила в наследство квартиру и дачу. Когда Мария Королева умерла, то ее муж стал претендовать на половину недвижимости, которая приобреталась на деньги Гурченко. Квартира изначально принадлежала родителям Людмилы Марковны, а дача была куплена на гонорары актрисы. Вдовец Марии Королевой не съезжает из квартиры, где живет Елена с дочкой. При том, что у него есть несколько квартир в Москве. По решению суда сейчас наследство Гурченко разделено на две равные части – между ее нелюбимым зятем и единственной внучкой. Елена руки опускать не собирается - будет бороться дальше.

А на днях с ней случилась еще одна неприятная история. Королева не замужем, но у нее есть любимый мужчина. С ним она пришла в клуб на вечеринку, где попала в нешуточную потасовку. Сегодня в инстаграме Елены Королевой и модели Лары Фрост появилось видео, на котором запечатлена потасовка между молодыми женщинами. Мы поговорили с героинями этого видео. У каждой – своя правда.

Елена Королева рассказала kp.ru о происшествии.

Елена Королева в отделе полиции после того, как написала заявление на обидчицу. Фото: Личный архив

- Лена, что произошло с вами?

- Я до сих пор не могу отойти от этого шока. Я пришла в клуб по приглашению друга. Там была закрытая вечеринка - презентация песни из альбома рэпера. Знаю, что этот музыкант Руслан из очень обеспеченной семьи. На мероприятии было много людей, которых я знаю несколько лет – все свои. Я подошла к Руслану – обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Все! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты. Ну и что? Меня что за это теперь убивать? Я знать не знала, что у него есть эта Лара – он, как потом оказалось, пришел на мероприятие с ней. Она неожиданно налетела на меня. Хочется понять – психопатка она или ей так мужика не хватает? Этот рэпер Руслан - знакомый моего друга Володи, с которым в от вечер была я.

- Сильно вас побили?

- У меня ушибы, пару раз она попала по почкам. Зарядила бутылкой воды в ухо – осталась царапина на ухе. Я сначала не думала как-то реагировать. Но когда приехала в гости к близким друзьям, и рассказала об этой драке – то они убедили, чтобы я написала заявление в отделение полиции. Мы вместе с друзьями пошли в отделение неподалеку от их дома в Бибирево, и я написала заявление. Я считаю, что моя обидчица должна понять, что так себя вести нельзя.

- У вас наладилась личная жизнь? У вас есть любимый мужчина?

- Сейчас у меня есть Володя, который как раз в этой драке меня оттащил, принес свои извинения. Сейчас он меня поддерживает, мы несколько раз ходили в ресторан. Человек пригласил меня в театр. Он мне жутко симпатичен как мужчина. И надеюсь, что у нас с ним все получится.

- Как пандемия отразилась на ваших заработках?

- Работала из дома до июня. Сейчас я – содержанка. Вся надежда на моего мужчину.

- У вас было много судов из-за наследства Людмилы Марковны, которое сначала перешло к вашей маме. После ее смерти к вам. Но половину его отсудил ваш отец. Что дальше?

- Наследство есть, но до сих пор его делим - поэтому воспользоваться им спокойно не могу. В Тверском районном суде был процесс, в результате оставили все как есть – пополам вся недвижимость должна быть разделена. Мы с адвокатом подали апелляцию и в ноябре должно начаться ее рассмотрение.

У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса – она не дала нам договориться. Эта женщина со своими умыслами использует отношения с моим отцом. Я даже боюсь их пускать на дачу, чтобы не получилось, как в «Елене» Звягинцева. Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, но доверия у меня к нему не осталось.

Модель Лара Фрост пока о драке не жалеет. Фото: Личный архив

- Слышала историю про кольцо с бриллиантом, семейную реликвию, которую Людмила Гурченко передала своей дочке, вашей маме. А та должна была отдать вам. Эта ценная вещь у вас?

- Про это кольцо бабушки слышу не в первый раз – но найти его не могу. В нашем доме регулярно пропадают ценности. Я сама матушке своей много лет назад дарила на день рождения серебряный браслет ручной работы – после смерти мамы я этот браслет найти не могу. После того, как регулярно пропадают вещи ни желания мириться с папой, ни доверия к нему нет.

Так что эта осень у внучки легендарной артистки Людмилы Гурченко будет жаркой.

Узнали мы версию и «нападающей модели» Лары Фрост.

- Лара, вы были знакомы с Еленой Королевой. Знали, что она внучка Гурченко? Что между вами произошло?

- Я пришла в клуб со своим мужчиной. Отошла от него, и вдруг увидела, что какая-то женщина пристает к моему мужчине. Это меня и спровоцировало на агрессию. Получилось то, что получилось – конфликт. На этом видео я дерусь с Леной. Кто она такая я не знала. Мне уже потом сказали, что это Елена Королева. Знаю, что она написала заявление полицию. Но пока не решила, как замнем эту проблему.

Скорее всего встреча двух дам в следующий раз произойдет на каком-нибудь популярном ток-шоу. Такие конфликты они не оставляют без внимания.