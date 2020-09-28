Утечка воздуха на МКС: ответы на главные вопросы

Вид на Международную космическую станцию, снимок июля 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из МКС уходит воздух. Последние два месяца это стало настолько заметно, что уже дважды экипаж станции – Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди – на выходные закрывались в российском сегменте. А в это время в остальных модулях станции автоматика проводила проверку с тем, чтобы определить, откуда воздух просачивается.

Но пока место, где «сифонит», найти не удалось. Причин несколько: с одной стороны, течь небольшая. Сообщения, о том, что сейчас воздух стал уходить в четыре раза быстрее, чем в августе, моими источниками не подтверждаются. Как уходило 270 гр в сутки, так и уходит. С другой, станция очень сложное, заковыристое сооружение.

Давайте себе представим: толщина стенок модулей – всего 3 мм. Да, снаружи на них крепится и микрометеоритная защита, и экранно-вакуумная изоляция. И всякие баки, панели, поручни… Но герметичность обеспечивает лишь тонкий лист специального сплава на основе алюминия. Ну и запрессованные иллюминаторы.

И при этом жилой объем станции сейчас составляет около 1 тысячи кубометров. А общая масса станции – почти 420 тонн!

Летчик-космонавт Анатолий Иванишин. Фото: Роскосмос

Ищем иголку в стогу сена. Да, на станции есть специальный прибор - ультразвуковой течеискатель (подобными пользуются и на земле). Но для сравнения попробуйте ту же иголку отсыкать в сене с помощью металлоискателя.

Да даже есть удастся выявить модуль, где уходит воздух, не факт, что получится добраться и загерметизировать течь. Я бывал в многофункциональном лабораторном модуле «Наука», который сейчас готовится к полету к МКС, бывал в служебном модуле, когда он еще стоял в корпусе на Байконуре. Теоретически все сделано так, чтобы можно было добраться до любой точки корпуса. На деле же переплетение стоек, панелей, кабелей, аппаратуры, систем терморегулирования и жизнеобеспечения делают такую операцию очень и очень непростой.

Теперь разберемся с причиной течи и насколько она опасна.

1. Почему отверстие, просверленной в «Союзе МС-09», быстро нашли, а теперь не получается?

Отверстие, которое было просверлено в августе 2018 года в корабле «Союз МС-09», немецкий астронавт Александр Герст нашел не сразу. И, кстати, с помощью течеискателя. Но действительно нашел довольно быстро. Причина – отверстие было относительно большим – 2 мм. И оно было в доступном месте. Тот, кто его просверлил, скрыл дело своих шкодливых рук за специальной салфеткой, прикрепленной на липучке. Но достаточно было отвернуть салфетку, и все стало понятно.

Корабль "Союз МС-9". Фото: NASA

Мало того, в то время на МКС работали шестеро. И все они были задействованы на поиск течи.

Сейчас космонавтов трое. Утечка существенно меньше. И, скорее всего, она не рукотворного происхождения, поэтому может оказаться в самом труднодоступном месте.

Напомню: еще одна утечка атмосферы произошла на станции «Мир» в 1997 году, когда модуль «Спектр» был протаранен перестыкованным грузовым «Прогрессом». Потом космонавты хотели восстановить модуль и закрыть течь. Во время выхода в открытый космос не с первой попытки, но все-таки место, где был поврежден корпус найти удалось. А вот внутри разгерметизированного модуля подобраться к месту течи так и не получилось.

2. Где может быть течь?

Версий несколько. По мнению специалистов Главной группы оперативного управления станцией (ГОГУ), «сифонить» может один из приборов в американском сегменте. «Контроль давления в американском сегменте проходил при выключенной служебной аппаратуре и аппаратуре полезной нагрузки. То есть утечка может возникать при включении этой аппаратуры» - считают они.

То есть, когда шла проверка и вся аппаратура была выключена, утечку обнаружить не удается как раз потому, что в этот момент ее просто нет.

Есть и другие версии. По одной, например, течь могла возникнуть после того, как отстыковался корабль Crew Dragon компании Space X. С ним проделывали некоторые манипуляции. По времени как раз получается: впервые утечку заметили вскорости после того, как первый частный пилотируемый корабль отстыковался от МКС.

В общем, гадать можно. Но конкретики нет.

3. Может ли станция летать в таком состоянии?

Летает. И будет летать. Потеря атмосферы не катастрофичная. Запасы кислорода на МКС есть и потеря легко компенсируется.

Другое дело, что течь нужно найти хотя бы для понимания в каком состоянии станция. Напомню, не так давно отмечали ее двадцатилетие на орбите (точнее, ее первых модулей). А представьте в каком состоянии может находиться сложный технический объект за два десятилетия. Даже есть на нем проводили все регламентные работы.

Течь может быть первым звоночком для тех, кто определяет судьбу МКС. Напомню, сейчас 15 стран, которые эксплуатируют станцию, договорились держать ее на орбите до 2024 года. Были разговоры о том, чтобы продлить до 2030 года.

Но вот то, что станция начала сама по себе подводить экипаж, настораживает. У каждой системы есть свой срок службы.

4. Почему космонавты прячутся в российском сегменте? Значит ли это, что в российских модулях проблема исключена?

Нет, увы, не исключена. Просто есть правило: какой бы люк ни закрывался, экипаж должен быть с той стороны люка, где пристыкован корабль. А как раз к российскому сегменту пристыкован сейчас «Союз МС-16» - в котором в случае ЧП экипаж должен вернуться домой.

Что дальше?

Работы по поиску течи будут продолжаться пока не найдут. Если объем утечки не увеличится, поиск ее места может стать одной из рутинных процедур в циклограмме (расписании работы) экипажа. И по наследству перейдет к новому экипажу, который доложен прилететь на МКС 14 октября (вчера он и дублеры прилетели на Байконур).

На станции будут работать космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.