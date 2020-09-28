Звездный диетолог расписал идеальный завтрак

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В одном из последних исследований учёные посоветовали отказаться от каш и смузи на завтрак, мол, от них повышается сахар в крови.

Звездный диетолог (он консультирует Анну Калашникову и других экспертов федеральных каналов-Ред.), специалист по питанию и по традиционным системам оздоровления, сертифицированный специалист по Аюрведе в Национальной Аюрведической Медицинской Ассоциации, и центра Амрита Керала Денис Чех рассказал, как без вреда для здоровья можно продолжать завтракать кашами и смузи, если они вошли в ваш рацион.

- Отказаться от каши? От смузи?

Конечно же, нет! Что стоит добавить для снижения сахара в крови после таких завтраков,объяснил kp.ru Денис Чех.

Диетолог Денис Чех. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот несколько рекомендаций:

1. Используйте только цельнозерновые каши (они варятся от 10 до 20 минут) и желательно без молока для тех, у кого лишний вес, плохо усваивается лактоза, проблемы с почками и другие заболевания. А вместо него используйте растительное молоко соевое, миндальное, можно и кокосовое, но обязательно добавьте в процессе готовки: корицу, гвоздику и немного кумина. Так сахар не поднимается, а усвояемость полезных веществ из каши повысится, что придаст энергию и силы. Также можно выпить 200 мл любимого кофе, чая, цикория, отвара шиповника, доставив туда имбирь 2-3 ломтика или сухого 2 шепотки.

2. Для смузи хорошо подойдёт протеиновый белок 2-3 столовые ложки, а вместо сладких фруктов хорошо добавить ягоды (они имеют гликемический индекс куда ниже, чем у фруктов) и хорошо также добавить 1 столовую ложку сока имбиря или 2 щепотки корицы и настоящей ванили 1 щепотку. Таким образом, мы сделаем смузи полезными и сбалансированным, и более сытными, что даст нам энергию на 3-4 часа, а белок послужит основой для формирования нашей красивой фигуры, что актуально для стройнейших, вегетарианцев и просто тех, кто любит завтракать смузи.

Анна Калашникова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Плюс ко всему специалист по питанию рассказал, от каких продуктов и блюд лучше воздержаться во время завтрака.

-Завтрак как и любой другой прием пищи должен давать питание всему телу, продукты максимально натуральные, насыщенные необходимым количеством нутриентов (витаминов, минералов, белков, жиров углеводов), легким для усвоения и дающими энергию, силы и обязательно он должен быть вкусным,-говорит наш эксперт по питанию Денис Чех.

- Так вот, когда мы говорим о типичном завтраке: яичница, омлет, бутерброд с чаем, яйцо с беконом и колбаса - он не отвечает этим критериям и вот, почему....

1. Сыр. Питательный, тяжелый, содержит консерванты и провоцирует многие заболевания от высыпании на коже до новообразовании в груди.

2. Батон. Белая мука высшего сорта, дрожжи обуславливают тяжесть этого продукта, он способствует затруднению движения в кишечнике.

3. Яйцо и мясные полуфабрикаты - не лучший вариант, поскольку там непонятый состав, несущий человеку болезни.

Яйца - хороший источник белка, но тяжеловат при частом употреблении при неактивном образе жизни.

4. Яйцо и молоко - это несочетаемая комбинация. Очень убеждался на своих клиентах, что исключение вредных комбинации даже полезных продуктов несет пользу здоровью.

5. Чаи - это хороший напиток, но только качественный и листовой и в меру, что немаловажно.

А теперь про полезный завтрак:

1. Согревающий напиток в холодное время года (облепиховый чаи ).

2. Цельнозерновая каша (энергия, витамины, хорошо переваривается, источник белка).

3. Семена (источник минералов, витаминов, жиров, белков и углеводов)

4. Жир (масло топленое)

5. Немного специи подходящих вам (улучшение пищеварения, антиоксиданты).