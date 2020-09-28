Муж Наташи Королевой после скандала с изменой повысил гонорары за стриптиз-шоу

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что скандал с изменой (даром, что некрасивый) повысит популярность Наташи Королевой и Тарзана, говорили с самого начала. Многие даже подозревали, что семейная драма срежиссирована самой "русалкой", дабы повысить интерес к своей персоне. Мол, пока концерты под запретом, зрители совсем позабудут, как выглядят знаменитости и пойдут ли по окончании пандемии на их выступления - большой вопрос. Поэтому история с супружеской неверностью, которую в деталях смаковали на всех телеканалах, - как нельзя вовремя для поднятия рейтингов. Да и заработки за ток-шоу, которые в таких случаях исчисляются миллионами, никто не отменял.

О том, что драма принесет Королевой еще большую популярность, "Комсомолке" рассказывал звездный промоутер Сергей Лавров. По его словам, именно певица является кормильцем в семье.

- Гонорар Наташи за кассовый концерт - около 8 - 10 тысяч евро, а в месяц их может быть очень много: домой она привозит минимум 100 тысяч евро, - подсчитал промоутер. - А вот Тарзан в семейную копилку вкладывает куда меньше. За корпоративы, которые случаются редко, он получает по 5 - 6 тысяч евро, а выступления в клубах практически не приносят дохода. В отличие от жены сборы Глушко скандал с изменой никак не повысит - его рейтинги сейчас стремительно падают.

Однако, стриптизер вопреки прогнозам взял да и повысил свой ценник.

- Артист Тарзан выступает в двух жанрах - откровенного танца и в качестве ведущего мероприятий, - сообщили kp.ru в агентстве, организующем шоу звезд на частных мероприятиях. - Сейчас на обе позиции цена подросла до 6500 евро за корпоратив.

Таким образом, по новому возросшему курсу гонорар Тарзана составляет около 600 тысяч рублей, тогда как до "коронакризиса" муж Наташи Королевой был готов плясать и за 400.

Оба супруга сейчас востребованы в профессии: пока публика обсуждала нашумевшую измену, Наташа Королева успела выпустить новую песню, а Тарзан вышел на сцену в спектакле "Муж на час". И хотя заработки за такие антрепризы по меркам шоу-бизнеса небольшие (около 100 тысяч рублей за каждый выход), гастроли новоиспеченного актера расписаны до конца года.

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