"Терапия добра": как церковные волонтеры помогают детям лечиться за рубежом

Проект Dobro More помогает семьям оправиться после тяжелой болезни в Черногории. Фото: http://dobromore.eu/

ПОМОЩЬ ОТ СБОРА СРЕДСТВ ДО ВЫПИСКИ ИЗ КЛИНИКИ

Когда перед родителями встает задача отправить тяжелобольного ребенка на лечение на Запад, им на помощь приходит служба православных волонтеров в Европе "Доброе дело". Она объединяет свыше 400 добровольцев в 32 городах Германии, а также в ряде городов Австрии, Франции, Англии, Израиля, Голландии, Бельгии и других стран и сотрудничает с двумя сотнями европейских клиник (преимущественно в Германии). Ключевая задача - оказать духовную и организационную поддержку людям, которые приехали в чужую страну с больным ребенком на руках. Важно, что добровольцы организуют весь ход лечения - от сбора средств до выписки из клиники. Каждый месяц через них проходит до 50 тяжелобольных детей из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и других бывших советских республик.

Как они работают? Служба "Доброе дело" опирается на группы при православных приходах за рубежом. Те берут под свою опеку близлежащие клиники, в которых проходят лечение русскоговорящие дети. У каждой такой группы есть координатор, который получает информацию о нуждающихся в помощи больных детях от главного координатора. Волонтеры поддерживают пациентов, помогают с организацией лечения, проживанием, переводом медицинских заключений. Они также обучают других желающих помогать, устраивают благотворительные ярмарки, выставки и концерты.

В конце 2019 года был запущен проект в Черногории – бесплатный реабилитационно-образовательный лагерь "ДоброМоре" (Dobro More) для семей с перенесшими тяжелые заболевания детьми. Здесь проводят регулярные реабилитационные и образовательные программы на основе новейших технологий, а ядром работы центра являются семейные реабилитационные программы для детей и взрослых, переживших тяжелую ситуацию. В центре также создаются и проверяются на практике новые методики и инструменты психологической реабилитации и обучения. Помимо этого участников программы реабилитации и волонтеров ждут различные культурные мероприятия, образовательные курсы и выездные школы.

- Цель проекта - дать возможность детям, которые пережили тяжелые испытания, почувствовать себя сильнее и стать немножко счастливее. Программа построена таким образом, что семьи получают поддержку специалистов, прежде всего психологов. Это в основном социально-психологическая реабилитация, - рассказывает основатель организации "Доброе дело" и вдохновитель проекта Dobro More Алина Титова.

Вдохновитель проекта Алина Титова. Фото: http://dobromore.eu/

- Это территория добра, целый мир, в котором живут любовь, уважение, гармония и счастье, - делится впечатлениями волонтер проекта Ирина.

- В окружении такого количества добрых людей мы давно не находились, - признается участница проекта Алина с маленьким сыном Марком.

Вот такая "терапия добра", как называют свою благородную миссию сами волонтеры.

ПАНДЕМИЯ УВЕЛИЧИЛА ЧИСЛО ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Обсуждая в июле результаты работы православных служб помощи в России и Европе в период карантина, председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон констатировал, что пандемия послужила развитию добровольчества в России. Многие люди активнее стали помогать другим как в России, так и за рубежом.

Так, в той же Германии зафиксировали существенный рост числа православных добровольцев: они покупали для подопечных продукты, отвозили на машине родителей с детьми после лучевой терапии, шили маски, помогали священникам в организации причащения на дому.

СПРАВКА "КП":

Всего в Русской православной церкви действует более 250 крупных добровольческих объединений и свыше 500 групп милосердия. Самые крупные церковные службы добровольцев работают в Москве, Екатеринбурге, а также в Ростовской, Смоленской, Владивостокской и Хабаровской епархиях.

Число добровольцев, среди которых много нецерковных людей, при этом постоянно растет. Они помогают пациентам в больницах и интернатах, семьям с детьми, детям-сиротам, одиноким старикам, людям с инвалидностью и с зависимостями, бездомным, они организуют транспортные перевозки, устраивают благотворительные акции и многое другое. Средний возраст добровольцев - 35-40 лет.

В московской службе добровольцев "Милосердие" сейчас занято свыше более 1200 человек. Среди них есть и "группа ремонтов", которая делает ремонты нуждающимся, живущим в невыносимых условиях. Организуют добровольцев координаторы, которые отвечают за них в разных округах Москвы.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Принять участие в программе реабилитации проекта Dobro More можно, заполнив анкету на сайте https://dobromore.eu/

КАК ПОМОЧЬ

Стать добровольцем организации "Доброе дело" можно, заполнив анкету на сайте https://www.orthodiakonia.de

Стать волонтером проекта Dobro More можно, заполнив анкету на сайте https://dobromore.eu/

Здесь также будут очень рады всем, кто может помочь финансово, предложить свой отель для реабилитации больных детей, участвовать в организации смены, стать психологом, провести тренинг, подарить/дать в аренду транспорт, фотографировать, продвигать "Добро Море" в своем блоге, сопровождать подопечных на сменах, делать хороший веб-дизайн и многое другое.

Присоединиться в Москве к добровольцам и помогать нуждающимся можно, посетив встречу новых добровольцев. Встречи проходят каждое воскресенье в 11.45 в храме св. блгв. цар. Димитрия при Первой Градской больнице (г. Москва, Ленинский просп., д. 8, корп. 12)