Эльче: Самая древняя красавица Испании, пальмы из списка ЮНЕСКО и финики с хамоном

Пальмераль Эльче входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Юлия СМИРНОВА

Такси, автобусые и арендованные авто везут туристов из аэропорта Аликанте-Эльче к солнечным пляжам Бенидорма и Торревьехи, Алтеи, Кальпе и Виллахойосы. И я отлично понимаю этих туристов. Стоит только произнести эти названия курортов испанского побережья Коста-Бланка, и пятки уже чувствуют горячий песок и теплую волну...

Но сейчас мне в другую сторону – в город Эльче. Всего 20 километров, и я на месте.

КРАСАВИЦА, КОТОРОЙ 2,5 ТЫСЯЧИ ЛЕТ

Моя любовь к Эльче началась в Мадриде. В Национальном археологическом музее Испании. Там я встретилась с Дамой из Эльче - самой древней из испанских красавиц. Ей 2500 лет, скульптуру относят к V - IV векам до нашей эры. В Древней Греции в это время был самый расцвет классической античной культуры, в то же самое время Фидий ваял свою статую Зевса, Пеоний – Нику. Про них все знают из школьных уроков истории. Но, оказывается, и у иберов на Пиренейском полуострове были свои, не менее искусные скульпторы.

Дама из Эльче в Национальном археологическом музее в Мадриде. Фото: Юлия СМИРНОВА

Нашли Даму из Эльче в 1897 году. Великое археологическое открытие произошло, как водится, случайно – 14-летний парнишка по имени Маноло копал землю и наткнулся на камень.

Учёные до сих пор гадают, богиня это или реальная женщина. Есть версия, что это невеста в свадебном наряде. Или служительница культа каких-то иберийских богов. А кое-кто считает, что и вовсе юноша. Так или иначе: именно во многом благодаря Даме из Эльче испанцы стали с гордостью относиться к древней цивилизации иберов. Хотя о ней до сих пор известно намного меньше, чем о греческой или финикийской.

- Не обидно ли мне, что наша дама сейчас в Мадриде, а не в Эльче? Нет. Она же лучший посол и рекламный агент нашего города, а в Мадриде ее увидят больше людей, - мудро рассуждает мой гид.

В родном городе стоят многочисленные копии древней скульптуры – в парке на площади Глорьета, в ботаническом саду Уэрто-дель-Кура (о нем чуть позже), в мэрии, университетском кампусе и даже в аэропорту. И в любом сувернирном магазине, разумеется.

А это копия древней скульптуры на удице Эльче. Фото: Юлия СМИРНОВА

Если есть желание лучше узнать историю города, - вам в Музей археологии и истории Эльче, расположенный во Дворце Альтамира.

АНТИЧНО И ЭКОЛОГИЧНО

Эльче – город по российским меркам небольшой, 190 тысяч жителей. Примерно как Армавир или Абакан. При этом он трижды входит в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО!

В основном Списке памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО – пальмераль Эльче. Исторические и крупнейшие в Европе пальмовые рощи, около 300 тысяч деревьев. Но это не заповедник и не реликтовый лес, как можно подумать. Пальмераль, говоря современным языком, - пример устойчивого сельского хозяйства. Две с половиной тысячи лет люди работают на земле, пользуются ее плодами, и благодаря бережному и умному подходу уже 2 – 2,5 тысячи лет сохраняется хрупкая экосистема со сложной системой ирригации.

По садам, входящим в Пальмераль, проложен туристический маршрут - 2.5 километра. Фото: Юлия СМИРНОВА

Насчет точного возраста пальмераля историки спорят. Возможно, в прекрасном южном климате (на Коста-Бланке самый длинный пляжный сезон во всей Испании) пальмы сначала росли сами по себе и среди них гуляли совеременники Дамы из Эльче. А может, их привезли из Африки или Ближнего Востока финикийцы или карфагеняне.

И уже совершенно точно о пальмвых рощах писал Плиний Старший в I веке нашей эры. В римской колонии Илиси (так в античные времена назывался Эльче) была система каналов. В средние века, в эпоху Аль-Андалус Эльче, превратился в цветущий пальмовый оазис с продуманной системой оросительных каналов. В 1265 году король Хайме I отвоевал Эльче у мавров. И приказал сохранить пальмераль. Менялись власти, религии, названия королевств. А пальмы стояли.

Самым почтенным из стоящих сейчас - по три сотни лет. А самое известная из них – Императорская пальма, названная в честь Елизаветы Баварской, императрицы Сисси, супруги имератора Франца Иосифа I, побывавшей в Эльче в 1894 году.

В Музее Пальмераля показывают всю технологию работы с пальмами. Фото: Юлия СМИРНОВА

ПАЛЬМЫ ДЛЯ ПАПЫ РИМСКОГО

На пальмовых плантациях всегда трудились мужчины. Плетением из пальмовых листьев занимались женщины. Из стволов делали мебель, из листьев – корзины и шляпы. Белые пальмовые ветви – символ Страстной недели, которую в Испании отмечают пышными процессиями. Пальмовые ветви из Эльче на Пасху посылают лично Папе Римскому, королевской семье и правительству Испании. Чтобы листья стали белым, на верхушке пальмы их связывают в конус и закрывают от солнечного света, чтобы в листьях прекратился фотосинтез.

И еще одна дама - в саду Уэрто-дель-Кура. Фото: Юлия СМИРНОВА

К Палмералю относятся ботанический сад Уэрто-дель-Кура (кроме тысячи пальм, там растут апельсиновые, лимонные, фиговые, гранатовые деревяья, настоящий райско-средиземноморский сад), Уэрто-де-Абахо, Уэрто-дель-Чоколатеро и Уэрто-де-Сан-Пласидо (там находится Музей Пальмераля, где вам в подробностях покажут весь процесс выращивания пальм).

А самое интересное – среди пальм, в самом сердце памятника ЮНЕСКО, можно жить! Если остановиться в отеле Huerto del Curа. Устроен он как курортные отели на тропических островах: бунгало, бассейны с шезлонгами, дорожки среди пальм, усыпанные лепестками южных цветов, неспешный завтрак у бассейна... Но это не остров и не пляж. Самый центр города! Выходишь из своей пальмовой рощи площадью 13 тысяч квадратных метров – а там, за воротами, супермаркеты, музеи, люди.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МИСТЕРИЯ

Мистерия Эльче включена в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Она была первым испанским праздником, признанным ЮНЕСКО еще в 2001 году. Позже в престижный список включили также Фальяс в Валенсии и фестиваль Патум в каталонском городе Берга.

Скульптура "Три Марии" рядом с башней Калаорра - дань Мистерии Эльче. Фото: Юлия СМИРНОВА

Грандиозное представление, посвященное Деве Марии, разыгрывают каждый год в Базилике Санта-Мария. Запишите даты, они не меняеются: 14 и 15 августа. Для тех, кто приезжает в Эльче в другое время, открыт музей праздника (Museo de la Festa).

Мистерии уже больше полутысячи лет. По разным версиям, она появилась в 13, 14 или 15 веках – в любом случае, очень давно. Пережила и папский запрет на представления в храмах (пап Урбан VIII выпустил специальную буллу: мол, воообще-тоникому нельзя, а жителям Эльче разрешаю устраивать свою мистерию), и все исторические перипетии XX века.

Апостолы во дворе базилики Санта-Мария - не просто скульптура, а изображение одной из сцен мистерии, "Эль Тернари". Фото: Юлия СМИРНОВА

Текст – на валенсийском языке и частично на латыни. С музыкой сложнее. Разные части мистерии, если верить исследователям, были написаны в разные века. Самые древние относятся к традиции грегорианского пения и музыке трубадуров. У поздних, созданных в XVI веке, есть вполне конкретные авторы-композиторы. Все актеры – мужчины, так принято со средних веков.

Третий памятник ЮНЕСКО в Эльче – самый неожиданный и наименее туристический. Школьный музей Пусоль. Находится в нескольких километрах от города и когда-то действительно был просто школьным музеем. Сейчас это уже поноценный этнографический комплекс, рассказывающий о быте, ремеслах, домах, повседневной жизни. Эксперты ЮНЕСКО включили его в Список лучших практик сохранения культурного наследия.

Вид на город с башни базилики Санта-Мария. Поднятья наверх можно за 2 евро. Фото: Юлия СМИРНОВА

ТУФЛИ, ФИНИКИ И ПЛЯЖИ

Понятно, что весь отпуск посвящать истории вам вряд ли захочется. В Эльче есть и вполне современные туристические радости. Например, гигантский обувной аутлет (говорят, самый большой в Европе) и музей обуви Pikolinos. Безабагажный билет на самолет не вариант, чемодан для новых туфель и кроссовок точно понадобится.

В ресторане или тапас-баре закажите “аррос-кон-костра” (местное блюдо из риса c курицей и разными испанскими колбасками), рис с кроликом и улитками (и то, и другое на взгляд иностранца похоже на паэлью, но в провинции Аликанте уверенно настаивают, что их рис, “аррос”, - совсем другое дело), средиземноморских морских гадов.

И финики. Ну не зря ж мы столько под пальмами гуляли! Самый испанский вариант – финик, завернутый в хамон. А к нему финиковый ликер. Несколько лет назад в Эльче даже изобрели экспериментальный финиковый хамон. Ну, что значит изобрели – вырастили. Взяли свиней иберийской породы (тех самых, из которых делают хамон иберико) и кормили их финиками (при том, что традиционная диета хамоновых свинок – желуди). Финиковый хамон с триумфом был представлен на гастрономическом фестивале Madrid Fusion.

А как же пляжи? Пляжи в Эльче тоже есть! Двендцать километров дюн и сосен на берегу Средиземного моря. Не в центре города, примерно в получасе езды на машине. В навигаторе как пункт назначения ставьте пляжи Алтет, Лос-Ареналес-дель-Соль, Эль-Пинет, Ла-Марина и Лес-Пескерес и Эль-Ребольо.