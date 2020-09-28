В Чеченской республике начались соревнования среди 500 спецназовцев

В Чеченской Республике на базе Российского университета спецназа в Гудермесе стартовал Восьмой Открытый чемпионат России по тактической стрельбе среди подразделений специального назначения.

В состязаниях, которые пройдут с 28 сентября по 1 октября, примут участие 500 спецназовцев в составе 40 команд Федеральной службы войск национальной гвардии России, МВД, ФСБ и ФСИН. Росгвардия направила на состязания 31 команду, в которую вошли лучшие стрелки.

- Участников состязаний ждут 10 испытаний в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке: биатлон, индивидуальные упражнения по стрельбе из пулемета, снайперской винтовки, карабина, а также уникальные упражнения "Штурм", "Лес", "Железный человек". "Заложники", "Рейд на багги" и "Ночной бой". Завершится чемпионат командной эстафетой "Дуэль", - сообщил подробности предстоящих соревнований официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Бойцы спецназа получат возможность пообщаться между собой, обменяться опытом в силовой подготовке и тактической стрельбе. Им есть, чем поделиться: спецназ Росгвардии в прошлом году завоевал второе место (первое получила полиция Дубая) на Чемпионате мира, который собрал бойцов лучших подразделений спецназа.

В торжественной церемонии открытия чемпионата в Чеченской республике принял участие заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, заместитель председателя Правительства Чеченской Республики по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России Алибек Делимханов и начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов.

Судьи чемпионата отметили, что в прошлом месяце подобные состязания прошли в территориальных управлениях Росгвардии. В региональных соревнованиях более 50 спортсменов Южного Урала, Свердловской и Оренбургской областей уже показали отличную боевую подготовку.