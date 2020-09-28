Евгений Миронов перестал прятать тайного сына

Актер Евгений Миронов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Евгений Миронов один из самых закрытых актеров. О личной жизни звезды фильмов "Охота на пиранью" и "Время первых" нет никакой информации. Однако на днях артист перестал прятать тайного сына. Он вышел в свет с Петей и рассказал о воспитании мальчика.

Евгений Миронов перестал скрывать своего сына, которого, по слухам, ему родила суррогатная мать. Актер пришел на премьеру мультфильма "Белка и стрелка. Карибская тайна" с наследником, которому на вид уже около шести лет.

Артист стал главной звездой премьеры. Он позировал с тремя детьми - двумя мальчиками и девочкой. "Это мои племянники и мой сын. Они мои главные критики… Мне очень важно следить за их реакцией во время просмотра. Ведь мы, взрослые, можем шутить, нам будет смешно, а детям нет. Или наоборот", - поделился 53-летний актер, который в мультфильме озвучил крысу по имени Веня.

Евгений Миронов с детьми на премьере. Фото: пресс-служба студии "КиноАтис"

На вопрос репортеров, является ли он строгим отцом, Евгений Витальевич не смог ответить однозначно. Зато сказал несколько слов о том, как сын помогал ему во время работы над мультиком. "В зале сидит мой сын Петя. Когда я озвучивал своего персонажа, я его взял на одну из смен. Я не мог найти некоторые слова, которые мой герой кричит одному великану. Мы не могли придумать их. Но их придумал Петя. Это фраза простая, но она очень точно туда влезла и звучит она так: «Монстр - малявка!». Так что дети - соавторы нашего мультфильма!", - цитирует худрука Театра Наций Собеседник.Ru.

До недавних пор ни разу не женатый народный артист скрывал наличие у себя ребенка. Имя Петр мальчик получил в честь дедушки Миронова по маминой линии. Как пишет "Экспресс газета", управляться с сыном актеру помогает родная сестра Оксана, а также их мама, 79-летняя Тамара Петровна. Знаменитость называет их своими "главными и самыми любимыми женщинами".

Звездная семья часто отдыхает в Болгарии. Говорят, два года назад Евгений Витальвич обзавелся там недвижимостью.