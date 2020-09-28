«Она могла выпить, но не перед походом в спортзал»: жених Софии Конкиной не верит в обвинения работников бассейна

София Конкина с женихом Михаилом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В понедельник, 28 сентября, спустя пять дней после смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери народного артиста России Владимира Конкина, было возбуждено уголовное дело. В случившемся винят руководство фитнес клуба. Во всяком случае именно об этом говорит выбранная следствием статья 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним как развивались события. 22 сентября София оправилась в фитнес клуб на Красной Пресне. Девушка больше года посещала этот спортивный зал и бассейн. Во время заплыва ей и стало плохо. Причем на помощь, по словам очевидцев, она не звала. Тело Софии спустя минуту на дне бассейна, максимальная глубина которого всего 1 метр 60 сантиметров, заметили другие посетители. На сушу ее вытащил тренер и уже через три минуты женщину увезли врачи скорой. В тот момент она могла самостоятельно дышать. А спустя сутки в больнице имени Боткина ее сердце остановилось. Следователи опросили работников спортклуба и те обвинили Софию в пьянстве. Мол, в тот день она пришла на занятия навеселе.

София Конкина с отцом, актером Владимиром Конкиным. Фото: Иван ВИСЛОВ

Но эту версию опроверг жених Софии Конкиной, Михаил.

- Она могла выпить, как все обычные люди. Например в выходные дни. Но перед походом в спортзал!? Это просто невозможно! А плавала она просто профессионально. У нее и дочка в бассейн ходила, - рассказал Михаил.

София познакомилась с ним еще весной. По словам подруг, она была счастлива в новых отношениях.

- София и с дочкой его познакомила. Они много гуляли втроем. А за две недели до смерти она переехала к нему жить. А вот со своим папой жениха она не успела познакомить, - рассказала «КП» Ольга, подруга Софии.

Женщина просила не указывать ее фамилию, предупредив, что семья Конкиных запрещает ей общаться с журналистами.

- В каждой семье свои секреты. Были они и у Конкиных. У Софии в последнее время не ладилось с работой. Она за год три места успела поменять. Были и финансовые проблемы. И не всегда она за помощью к отцу бежала. Знаю, что у нее долги были по кредитным картам. Но там какие-то вполне земные суммы. Все решаемо было, - продолжила рассказ Ольга.

Софии было всего 32 года. Без матери осталась 11-летняя внучка народного артиста. Женщина после развода с первым мужем воспитывала девочку одна. Похороны Софии Конкиной пройдут в Москве уже завтра, 29 сентября.

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