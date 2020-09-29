Кто такой футболист Александр Жиров, вызванный в сборную Черчесовым: про игрока сказал его первый тренер

Александр Жиров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О новичке сборной России по футболу Александре Жирове «КП» рассказал его тренер Александр Горбунов, который много лет работает с юными футболистами в «Динамо» (Барнаул).

- Александр Николаевич, Черчесов сегодня объявил состав сборной России к матчам Лиги наций. В национальную команду вызвали еще одного воспитанника барнаульского «Динамо» Александра Жирова.

- Я на даче, не знаю ничего. А Соболева взяли?

- Да, он тоже в составе. Но про Соболева мы уже знаем, а вот про Александра Жирова, которому уже 29 лет, гораздо меньше. Он тут блуждал по нашим клубам, а сейчас играет в Германии.

- Да, я знаю, во второй Бундеслиге. Он с 1991 года рождения, занимался у нас у Пономарева. Саша рано попал в команду мастеров «Динамо». Выделялся хорошим первым пасом, началом атаки. Левая нога у него хорошая, высокий рост (193 см), очень хорошо играет головой. Правда, немножко не хватает скорости. Сейчас он уже массу набрал и поопытнее стал… умный парень. Решил, вместо первой лиги проверить себя в Германии. Начинал там тяжело. Я рад, за него, что он справился.

Александр Жиров в Германии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А какие трудности были у него в Германии?

- Ну, он, во-первых, не знал язык. Во-вторых, его в пригласил «Зандхаузен» один тренер, а когда он приехал, пришел уже другой. Первую игру сыграли, что-то пропустили, без знания языка тяжело, без подсказок… потом долго сидел на лавке, не играл, уже собирались с ним расставаться. А потом кто-то там травмировался, он вышел на поле – и пошло.

- Александр как-то этим летом выходил даже в капитанской повязке, он вице-капитан?

- Да. Все так просто же не дается. Надо язык выучить было. Но он упорный – добился.

- Давно видели его в Барнауле?

- Да, уже давно. Раньше мы виделись, он приезжал, мы проводили турнир зимой...

- Александр Николаевич, все ваши ребята, кто в сборной России, ростом за 190. И Ерохин (195 см), и Саша Соболев (195), и вот теперь Жиров (193). Что, у вас баскетбольный подбор какой-то идет? Почему так?

- У нас баскетбольной команды долго не было, - смеется Горбунов. - Сейчас вот только появилась баскетбольная команда. Может, поэтому, высокие ребята и шли сюда? Не знаю. Ну, нет, они с детства занимались все футболом. Ну, почему, были у нас маленькие. Алексей Смертин (176) – что, он большой, что ли?

- Ну, это когда было?

- А до него, правда, был еще Валера Минько, тоже под 190.

- То есть, в Сибири другие не выживают, только богатыри?

- Ну да, а как иначе?

- А Жиров на каком месте обычно играет?

- Он центральный защитник. Левый. Он умный парень, позиционно все видит. У него очень хороший первый пас и очень длинная такая пласированная передача.

Александр Жиров в составе «Зандхаузена». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Поздравляю вас, Александр Николаевич, что еще один ваш воспитанник попал в сборную страны!

- Спасибо! Приятно, когда наши ребята показывают класс.