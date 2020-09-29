Пожизненно заключенная во Вьетнаме россиянка может быть помилована после экстрадиции

Вся страна узнала о 34-летней ростовчанке Марии Дапирка после того, как 23 августа 2014 года девушку задержали в аэропорту Вьетнама. Фото: Личный архив

Вся страна узнала о 34-летней ростовчанке Марии Дапирка после того, как 23 августа 2014 года девушку задержали в аэропорту Вьетнама. В её багаже при досмотре было обнаружено почти 3 килограмма кокаина. В тот день Мария летела через Вьетнам транзитом, конечной точкой была Россия. Девушка спешила на родину, где не была много лет, чтобы встретиться с семьёй и объявить о помолвке со своим возлюбленным - футболистом из Нигерии. После института девушка жила в Таиланде, где пара и познакомилась. Отношения между молодыми людьми крепли, и вскоре пошли разговоры о свадьбе. Но этим планам не суждено было сбыться, после досмотра в аэропорту девушке грозила смертная казнь.

Жених Марии исчез, его телефон больше не отвечал, а соцсети были заблокированы. Девушка не признала себя виновной в перевозке наркотиков, она объяснила, что не знала о двойном дне в своём чемодане, а багаж ей помогал собирать будущий муж, он же покупал ей билет на роковой рейс. Тем не менее суд признал Марию виновной, но заменил смертельную инъекцию на пожизненное заключение во Вьетнамской тюрьме. Шестой год девушка отбывает наказание вдали от родины.

Как показывает практика, случай Марии далеко не единственный. Мужчины и женщины нередко становятся наркокурьерами, часто сами того не подозревая. Люди, которые их используют, хорошо умеют втираться в доверие и заподозрить их в коварстве довольно сложно, до тех пор, пока не наступят необратимые последствия. Сейчас 34-летняя ростовчанка отбывает наказание в компании ещё нескольких русских девушек, осуждённых за подобные преступления.

С ними девушка увиделась, когда её перевели из следственного изолятора в место отбывания наказания. Оттуда Мария и написала письмо родным, рассказав о своих буднях во вьетнамской тюрьме. Связываться с родственниками ей непросто, письма девушки передаёт консул, случается это нечасто. Вот отрывки из этого письма.

"Как на вас повлиял вирус? Я очень за вас волнуюсь. Представляешь, я в огороде копаюсь, и мне нравится. Тут есть большое поле, которое мы уже частично засадили. Огурцы и салат уже взошли".

Мария с сокамерниками во время местного Нового года Фото: Личный архив

Находясь в тюрьме в чужой стране, девушка не унывает и радуется простым вещам. Раньше Машу совсем не привлекала работа в огороде, но в заключении она стала видеть в этом удовольствие, и даже просит родственников прислать семена укропа, петрушки и моркови, которых во Вьетнаме нет. На свободе девушка занималась совсем другими вещами. Закончив архитектурный институт в Ростове-на-Дону, Маша уехала в Таиланд. Там она стала работать гидом и рисовала картины. Она хотела накопить денег на квартиру и вернуться на родину, но жизнь сложилась непредсказуемым образом.

"Видели парня русского, которого приговорили к 18 годам за наркотики. Мы с ним подружились. Он сейчас один русский мужчина здесь. Поэтому был очень рад, что мы приехали".

Пишет девушка и о своей встрече с товарищем по несчастью. Алексей Соловьев (имя изменено), попал в очень похожую ситуацию. В ноябре 2015 года он был задержан в международном аэропорту Таншоннят, куда прилетел из ОАЭ. В его вещах нашли около 300 граммов кокаина. Парень так же утверждал, что ничего не знал о содержимом посылки, которую его попросила передать незнакомая женщина. Суд Хошимина приговорил Алексея к 18 годам заключения за попытку провоза наркотиков. На тот момент ему было 25 лет.

"Прости меня за всё, очень тебя прошу. Я была молодая и глупая. И большая эгоистка, надеюсь, сейчас я лучше и, встретившись со мной, ты это поймёшь".

Мария не теряет надежды на встречу с родными. И эта встреча действительно скоро может состояться. Девушка написала заявление о переводе её в российскую тюрьму для отбывания наказания. Сейчас вьетнамская сторона проводит внутренние процедуры, чтобы передать соответствующие документы российским уполномоченным ведомствам.

По прибытию в Россию Мария может быть и вовсе помилована. После рассмотрения дела в российском суде девушке могут вынести другой приговор и существенно сократить срок.

- Согласно международному соглашению России и Вьетнама есть ряд положений, согласно которым российский суд вправе пересмотреть дело Марии. Так как девушка уже отсидела 6 лет, то она может просить об условно-досрочном освобождении. А согласно международному договору между странами предусмотрена еще и опция о помиловании. Россиянин, оказавшийся в такой ситуации, вправе просить помилования, – заявил представитель международного фонда Sezimtal Сункар Нурмагамбетов.

Также представители фонда надеются, что процесс передачи Марии из Вьетнама в Россию не будет затягиваться. Юристы опасаются, что может сказать сложная эпидемиологическая ситуация в мире, и Мария еще на долгий срок останется в азиатской тюрьме. Фонд уже направил письмо новому российскому консулу во Вьетнаме с просьбой ускорить процесс.